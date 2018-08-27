Magnum Fotoğrafçıları Samsung The Frame Serisinde…

0

Samsung ve Magnum Photos, dünyanın ünlü fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan fotoğraf koleksiyonuyla sanatı yeni bir seviyeye taşıyacak.

Ara Güler imzalı Leica M-P geliyor!
Canon dünyayı gezecek şanslı kişiyi arıyor!
Phase One, Mamiya’yı bünyesine kattı

Samsung Electronics, dünyaca ünlü Magnum fotoğraf ajansıyla yaptığı işbirliği sonucunda özel olarak seçilen 28 fotoğrafın The Frame serisinin çevrimiçi Sanat Mağazasında erişime açıldığını duyurdu. Samsung, The Frame serisinin sanatı kullanıcıların günlük hayatına nasıl entegre ettiğini göstermek için dört Magnum fotoğrafçısından haftanın her günü için göz alıcı birer fotoğraf çekmesi istedi. “Her Gün Sanat” kampanyasının videosu IFA 2018 Samsung Basın Konferansında da gösterilecek. Kullanıcılar, yeni tanıtılan 49″ model ile birlikte dört farklı büyüklükteki (43″, 49″, 55″ ve 65″) The Frame modelinden evlerinin estetiğine ve tasarımına en uygun olanını seçme şansına sahip olacak.

1535209714 Samsung The Frame 1 - Magnum Fotoğrafçıları Samsung The Frame Serisinde…

Magnum Photos tarafından The Frame serisine özel olarak çekilen fotoğraflar, 2018 serisi The Frame modellerine yeni eklenen Slayt Gösterimi özelliği ile sırayla gösterilebilecek. Ayrıca yeni Favori ve Seçme Eserler özellikleri de kullanıcıların yüzlerce seçenek arasında arama yapmak zorunda kalmadan kendi seçtikleri veya özel olarak belirlenen sanat eserlerine rahatlıkla erişmesine imkân sağlıyor. Bu ilave seçenekler, güzel sanatlar alanında gerçekleştirilen ortaklıklarla birlikte, The Frame serisini yalnızca bir televizyon olmanın ötesine taşıyarak, dünyanın en güzel sanat eserlerine erişmekte kullanabilecek bir keşif aracı haline getiriyor.

1535209704 Samsung The Frame 3 - Magnum Fotoğrafçıları Samsung The Frame Serisinde…

Koleksiyon kapsamında tüketicilerle buluşacak fotoğrafları Alex Webb, Carolyn Drake, David Alan Harvey ve Jonas Bendiksen çekti. Bu ünlü fotoğrafçıların çektiği birbirinden etkileyici fotoğraflar tüketicileri günlük yaşamın güzelliğiyle buluşturacak.

Size önerilenler

Yükleniyor...
Yeni Mesaj
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.