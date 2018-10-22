Manfrotto Noreg Koleksiyonu Türkiye’de

Manfrotto ürünleri Türkiye distribütörü Zoom İthalat, yeni Noreg koleksiyonunu Kasım ayında satışa sunuyor.

Fotoğrafa olan tutkunuzu, seyahat sevgisi ile birleştiren kişiler için tasarlanmış bir koleksiyon… Çapraz işlevsellik, koleksiyonu diğerlerinden ayıran önemli bir özellik. Noreg çantalar ayrı ayrı kullanılabilecek iki farklı parçaya sahip, üçü bir arada modüler özellikli yapıda tasarlanmış. Bu parçalar: bir omuz çantası ve bir dizüstü bilgisayar kılıfı. Noreg çantalar getirdiği taşıma çözümleri ile tüm ekipmanınızı gittiğiniz her yerde sorunsuzca taşımanıza imkan veriyor. Kamuflaj dokusu ve çapraz konumlu kayışlar bu koleksiyonu güçlü bir şekilde karakterize ediyor. Noreg koleksiyonu seçkin yeni bir kişisel kentsel stili yeniden tanımlıyor.