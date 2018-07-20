Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Manfrotto Türkiye Distribütörü Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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Manfrotto Türkiye Distribütörü Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #manfrottokazandırıyor etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya 2200’den fazla fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Seçil Tanrıvermiş (@seciltrv), ikinciliği Emir Bağcı (@emirbagci), üçüncülüğü Mustafa Tekin (@kartonkutu) kazandı. Mansiyon ödülünü ise Mehmet Fatih Sözeri (@mfsozeri) aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz.

birinci secil tan - Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı ikinci emir bagci - Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı ucuncu mustafa tekin - Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı mansiyon fatih sozeri - Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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