Manfrotto Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Manfrotto Türkiye Distribütörü Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Manfrotto Türkiye Distribütörü Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #manfrottokazandırıyor etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.
Yarışmaya 2200’den fazla fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Seçil Tanrıvermiş (@seciltrv), ikinciliği Emir Bağcı (@emirbagci), üçüncülüğü Mustafa Tekin (@kartonkutu) kazandı. Mansiyon ödülünü ise Mehmet Fatih Sözeri (@mfsozeri) aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz.
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