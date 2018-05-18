Manfrotto Türkiye Instagram Yarışması

Manfrotto Türkiye Distribütörü Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması başladı!

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, @zoomithalatofficial instagram hesabını takip etmek, yüklediğiniz fotoğraflarda #manfrottokazandırıyor etiketini kullanmak ve @zoomithalatofficial hesabını etiketlemek.

Yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

Yarışma Katılım Şartları:

* Yarışmaya katılım ücretsizdir ve konu serbesttir.

* Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.

* Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

* Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 4 fotoğraf yüklenmesi uygun olur. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

* Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

* Ön jüri gerek duyduğu fotoğrafların orijinallerini isteme hakkına sahiptir.

* Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

* Yarışmaya katılım için, @zoomithalatofficial Instagram hesabının takip edilmesi, açıklama kısmına #manfrottokazandırıyor hashtag’inin yazılması ve @zoomithalatofficial hesabını etiketlemek gereklidir.

* Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir.

* Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

* Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.

* Yarışmayı düzenleyen Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

* Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Tarihler:

Son katılım tarihi: 13 Temmuz 2018

Sonuç duyuru tarihi: 23 Temmuz 2018

Ödüller:

Birinciye: Manfrotto Befree Advanced Tripod

İkinciye: Manfrotto Street Messenger Çanta

Üçüncü: Manfrotto Essential Circular Polarize Filtre

Mansiyon: Manfrotto Pixi Tripod

Seçici Kurul:

Maruf Şinik – Fotoğraf Sanatçısı

Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

Roy Gamsaragan – Zoom İthalat Genel Müdürü