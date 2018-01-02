Net Olmayan Fotoğrafların Az Bilinen Nedenleri

Fotoğrafta netlik çok önemli bir özellik, net olmayan fotoğrafların önüne geçmek için sektör çok ciddi çalışmalar yapıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Gökhan Korkmazgil

Fotoğrafta netlik çok önemli bir özellik, net olmayan fotoğrafların önüne geçmek için sektör çok ciddi çalışmalar yapıyor. Gövdede ya da objektif üzerinde optik sabitleme, titreşim önleme mekanizmaları, otomatik netlemenin hızlı ve kesin olması için sensör içinde netlik algılama bölgeleri gibi son on yılda birçok teknolojik yenilik üreticiler tarafından günlük yaşamda kullanıma sunuldu. Fotoğrafın berrak, istenilen ayrıntıların açıkça görülebilme durumu netlik ya da keskinlik kavramlarıyla tanımlanır. Bu iki kavram çoğu kez aynı şeyi kast etmede kullanılsa da teknik olarak ayrı olgulardır. Kısaca netlik, fotoğrafta ilgi merkezine doğru odaklanarak elde ettiğimiz alandır. Keskinlik ise fotoğrafta net olan alanın renk, kontrast ve çözünürlük açısından kalitesini tanımlayan bir kavramdır.

Net olmama sorununun üç ana nedeni vardır: Birincisi, çekimini yapacağımız nesne üzerinde doğru odaklama yapamamışızdır. İkincisi, çekimi yapılan nesne hareketlidir ve perde hızımız bu hareketten daha yavaş kalmıştır. Üçüncüsü ise biz hareketliyizdir; hareketli bir taşıttan çekim yapıyoruzdur, ya da makineyi titreştirmişizdir. Bu üç etmenin dışında az bilinen başka faktörler de vardır ki yeterince keskin netlikte olmayan fotoğrafa neden olurlar: