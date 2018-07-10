Nikon COOLPIX P1000

Nikon, dünyanın en yüksek optik zoomlu ve yüksek fotoğrafik performans sunan kompakt fotoğraf makinesi COOLPIX P1000’ü duyurdu.

COOLPIX P1000, 24mm eşdeğeri geniş açıdan başlayan ve 3000mm eş değerine ulaşan super-telefoto açıları kapsayan inanılmaz odak uzaklığı aralığı olan 125x optik zoom objektif ile donatıldı (Dynamic Fine Zoom kullanıldığında 250x e kadar ulaşabilir). COOLPIX P1000, yüksek kaliteli fotoğraf çekimine izin veren güncellenmiş EXPEED görüntü sensörü ile çalışıyor ve Dual Detect Optik VR, 5.0-stop hızlanan perde hızına eş değer titreşim azaltmaya başarısıyla, elde çekim yapsanız bile, keskin ve başarılı telefoto fotoğraflara ulaşır. COOLPIX P1000, yaklaşık 2359-dot OLED elektronik vizörü, odağı elle ayarlayan ve Beyaz Dengesi’ni değiştirebilen bir halka, fotoğraf makinesini tutarken odak modunu değiştiren odak modu düğmesi gibi göze çarpan kullanım kolaylıkları sağlar. COOLPIX P1000, 4K UHD/30p ve Superlapse film kaydını desteklerken zengin ve çeşitli görüntüleme ifadelerine katkıda bulunan çeşitli opsiyonel aksesuarlarla uyum içinde çalışır.

COOLPIX P1000, yabani kuşlar ve gök cisimleri dahil daha önce yakalanamamış obje ve sahneleri tüm gücüyle gösteren, fotoğrafçılığın tüm alanlarına uygun, super-telefoto fotoğrafçılık için harika bir dijital kompakt fotoğraf makinesidir.

Ek Özellikler: