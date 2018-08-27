Nikon Z 7 ve Z 6 duyuruldu

Nikon, fotoğraf meraklılarının uzun süredir beklediği full frame aynasız fotoğraf makinesi modellerini duyurdu. Yeni Z objektif yuvası sistemi ile birlikte duyurulan Z 7 ve Z 6 ile birlikte Nikon’da Sony’den sonra full frame aynasız modellerine sahip ikinci marka oldu.

Nikon Z objektif yuvası sistemi

Z objektif yuvası sistemi yeni, daha geniş çaplı bir objektif yuvasına sahip aynasız fotoğraf makinelerinin yanı sıra, uyumlu NIKKOR objektiflerden ve aksesuarlardan meydana geliyor.

Yeni Z objektif yuvası sisteminin kalbinde, objektif tasarımı alanında daha fazla olanağın yanı sıra, yeni kreatif fırsatlara kapı açan yeni, daha büyük çaplı bir objektif yuvası yer almaktadır. Z objektif yuvası sistemi, f/0,95 ile Nikon tarihinin en hızlı objektifi de dahil olmak üzere, pek çok yüksek performanslı objektif sunacak. Yeni objektif yuvası adaptörü ayrıca, NIKKOR F objektif yuvasına sahip objektiflerle uyumluluk sağlaması dolayısıyla, fotoğrafçılara daha fazla seçenek sunacak.

Nikon Z 7 ve Z 6

Z 7 ve Z 6, yeni bir arkadan aydınlatmalı tam çerçeve, dahili odak düzlemi kademe belirlemeli AF’ye sahip Nikon FX biçimli CMOS sensör ve son görüntü işleme motoru olan EXPEED 6 ile donatılmış.

Z 7, 45,7 milyon piksel etkin çözünürlüğe sahip ve ISO 64 – 25600 aralığında standart duyarlılığı destekler. NIKKOR Z objektiflerle birlikte bu fotoğraf makinesi, görüntünün dört bir yanında yüksek bir keskinlik ve ayrıntı seviyesine ulaşır.

Z 6, 24,5 milyon piksellik etkin piksel sayısıyla her amaca yönelik FX biçimli bir fotoğraf makinesidir ve ISO 100 – 51200’lük geniş bir aralıkta standart duyarlılığı destekler. Yüksek duyarlılıklarda üstün performans ve tam piksel ölçümü ile tam çerçeve 4K UHD film kaydı sunan Z 6, loş ortamlarda fotoğraf çekme ve film kaydetme gibi çeşitli ihtiyaçlara cevap verir.

Z 7 ve Z 6’nın ana özellikleri:

* Dahili odak düzlemi kademe belirlemeli AF’ye sahip yeni arkadan aydınlatmalı Nikon FX biçimli CMOS sensörle donatılmıştır.

Hem Z 7’de hem de Z 6’da dahili odak düzlemi kademe belirlemeli AF noktalarına sahip arkadan aydınlatmalı CMOS sensör kullanılmaya başlanmıştır. Z 7, 45,7 MP’lik etkin piksel sayısına sahiptir ve ISO 64 – 25600 aralığında standart duyarlılığı desteklemektedir (ISO 32 eşdeğerine azaltma ve ISO 102400 eşdeğerine artırma da mümkündür). Z 6, 24,5 MP etkin çözünürlüğe sahiptir ve ISO 100 – 51200 aralığında geniş bir standart duyarlılığı desteklemektedir (ISO 50 eşdeğerine ilave azaltma ve ISO 204800 eşdeğerine artırma da mümkündür).

* Görüntü alanının yaklaşık %90’ını kapsayan netleme noktalarına sahip bir karma AF sistemi.

Z 7’deki 493 netleme noktası ve Z 6’daki 273 netleme noktası, hem yatayda hem de dikeyde görüntüleme alanının yaklaşık %90’ına karşılık gelen geniş bir kapsama alanına olanak tanımaktadır. Bu karma AF sistemi, odak düzlemi kademe belirlemeli AF ve netlemeli kontrast ölçümlü AF arasında otomatik geçiş yapmak için, FX biçimli sensöre yönelik optimize edilmiş bir algoritma kullanmaktadır.

* Keskin ve net görüntüleme için yeni EXPEED 6 görüntü işleme sistemi ve kreatif dışavurumu destekleyen yeni işlevler.

Z 7 ve Z 6, yeni EXPEED 6 görüntü işleme sistemi ile donatılmıştır. NIKKOR Z’nin ve NIKKOR F objektif yuvalı objektiflerin üstün çözünürlük gücüyle, konular her zamankinden daha keskin bir şekilde işlenir. Kumlanma da etkili bir şekilde azaltılmaktadır.

Ayrıca, Picture Control keskinlik parametrelerine orta seviyeli keskinleştirme seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek, mevcut keskinlik ve netlik parametreleriyle birlikte, hem durağan görüntüler hem de filmler için kullanıcıların ekran içerisindeki çeşitli dokuları daha keskin veya daha yumuşak yapmalarına olanak tanır. Bu fotoğraf makineleri ayrıca, kreatif dışavurumu destekleyen 20 ayrı Creative Picture Control (Kreatif Picture Control) seçeneği sunmaktadır. Efekt seviyesi 0 ile 100 arasında ayarlanabilmektedir.

* Net ve doğal bir görünüm sunmak için Nikon’un üstün optik ve görüntü işleme teknolojilerinden yararlanan elektronik vizör.

Z 7’ye ve Z 6’ya yönelik olarak kullanılmaya başlayan elektronik vizör, optik vizörlere kıyasla rahat ve kullanışlıdır. Her iki fotoğraf makinesi de 3690 k-nokta OLED panel kullanılan bir elektronik vizör ile donatılmıştır. Elektronik vizör yaklaşık %100’lük çerçeve alanına, 0,8x’lik büyütmeye ve yaklaşık 37,0 derecelik diyagonal görüş açısına sahiptir. Nikon’un üstün optik teknolojilerinden ve görüntü işleme teknolojilerinden yararlanarak, azaltılmış renk sapması ve uzun süreli çekimlerde bile minimum göz yorgunluğu ile optik vizörlerdekiyle kıyaslanabilen rahat ve net bir görüşü garantiler. Dahası göz merceği koruma penceresine tozu etkili bir şekilde iten bir flor kaplama uygulanmıştır. Buna ek olarak, kullanıcıların ISO duyarlılığı, AF alanı modu ve Picture Control’ü içeren çeşitli çekim ayarlarının hepsini de vizörden çabucak görmesine ve uygulamasına imkan veren <i> menüsü elektronik vizörde görüntülenebilir.

* Sezgisel kullanıma olanak tanıyan, Nikon’a özgü ergonomik tasarım.

Z 7 ve Z 6, Nikon’un fotoğraf makinelerini geliştirdiği yıllar içerisinde ilerlettiği üstün kullanışlılık özniteliğini miras almıştır. Gövdeler kompakt olmakla birlikte, tutması kolay sıkı bir kavrama yüzeyine ve hepsi de çabucak ve kolayca kullanılabilecek alt seçici, AF-ON, ISO ve pozlama telafisi için kullanılana benzer düğmelere sahiptir. Ayrıca, tıpkı üst sınıf dijital SLR fotoğraf makinesi modellerinde olduğu gibi, bu fotoğraf makinesinin üst kısmına ayar bilgilerinin görüntülenebileceği bir ekran yerleştirilmiştir.

* Geniş dinamik aralık sağlayan 10 bitlik N-Log ve profesyonel ihtiyaçlara hitap eden zaman kodlaması gibi film özellikleri.

Z 7 ve Z 6, FX tabanlı film biçimini kullanarak yalnızca tam çerçeve 4K UHD (3840 x 2160)/30p film kayıtlarını değil, ayrıca Full HD/120p filmleri de destekler. Tam piksel ölçümü kullanılarak daha keskin 4K UHD filmler olanaklı kılınmıştır. Buna ek olarak, 4K UHD ve Full HD film kaydında Etkin D-Lighting, elektronik titreşim azaltma ve pikleme kullanılabilir. Nikon’un özgün N-Log’u, 10 bitlik HDMI çıkışı ile de kullanılabilir. Bu fotoğraf makineleri, daha etkili renk geçişleri için parlak noktalardan ve gölgelerden alınan pek çok ton bilgisini kaydetmek üzere kapsamlı renk derinliği, on iki duraklama, %1300 dinamik aralık kullanmaktadır. Zaman kodlaması desteği, videoları ve sesleri farklı cihazlarda kaydedilen filmlerle senkronize etmeyi daha kolay hale getirir. Buna ek olarak, diyafram açıklığı ve pozlama telafisi gibi ayarları sessiz ve akıcı şekilde yapmak için NIKKOR Z objektiflerin dahili kontrol halkası kullanılabilir.

* Nikon’un 5,0’lık duraklama etkisine sahip ilk dahili titreşim azaltma teknolojisiyle…

Z 7 ve Z 6, makine içi titreşim azaltma (VR) teknolojisiyle donatılmıştır. VR ünitesi, beş eksende hareket telafisi sağlar. Titreşim azaltmanın etkileri, yaklaşık 5,0 duraklamalık bir deklanşör hızı artışına eşdeğerdir. Bu işlev, FTZ objektif yuvası adaptörü (ayrı satılır) takıldığında; VR işleviyle donatılmamış objektifler dahil olmak üzere NIKKOR F objektiflerle de etkili şekilde kullanılabilir.

* Diğer özellikler