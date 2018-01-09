Nikon’dan spor ve yaban hayat profesyonellerine…

Nikon, NIKKOR serisinde dahili 1,4x teleobjektif dönüştürücüye sahip olacak ilk telefoto objektif olan AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR‘ı açıkladı. Keskin ve kararlı bu zoom objektif, gerektiği anda 560 mm menzile olanak tanıyor.

Stadyumdan dağın eteklerine, AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 sahada çekim yaparken tüm avantajlara sahip olmanızı sağlar. Sağlam, iyi konumlandırılmış bir kol, teleobjektif dönüştürücünün kolay ve konforlu bir şekilde etkinleştirilmesine imkan verir. Fotoğrafçılar, 180 – 400 mm (f/4) odak uzaklığı aralığını fotoğraf makinesinde tutuşlarını değiştirmeden veya gözlerini vizörden ayırmadan 560 mm’ye (f/5,6) genişletebilir. Gelişmiş optik tasarım, fotoğrafçıların keskinlikten ödün vermeden menzillerini genişletebilmelerini sağlar. Nikon’un Titreşim Azaltma (VR) teknolojisi, teleobjektif dönüştürücü kullanılırken bile dörtlü duraklama avantajı sunar. SPORT VR, hızlı hareket eden konuları güvenilir bir şekilde izler ve gelişmiş otomatik netleme muazzam bir konu yakalama performansı sağlar. Daha dengeli bir tutuş için zoom ve netleme halkası konumlarının olduğundan daha geriye alınmasının yanı sıra, ağırlığı düşürmeye yardımcı florit objektif eleman kullanılmasını içeren ergonomik avantajlara sahiptir.

Temel özelliklerin özeti:

Dahili 1,4x teleobjektif dönüştürücü: 560 mm’ye (f/5,6) kadar genişleyebilen 180-400 mm (f/4) odak uzaklığı aralığı.

Her uzunlukta keskin: Maksimum diyafram açıklığında çekim yaparken bile, tüm zoom aralığı boyunca uçtan uca keskinlik avantajını kullanın.

Hız konusunda kararlı: VR, başka şekilde mümkün olmayan, dört duraklatma kadar daha yavaş deklanşör hızlarında çekim yapmaya olanak tanır. SPORT VR, hızlı hareket eden konuları güvenilir bir şekilde izler.

Daima takipte: Gelişmiş AF izleme, hızlı hareket eden konuların hızına ayak uydurur. Elektromanyetik diyafram, yüksek kare hızlarında hassas pozlamalar sağlar.

Sahaya hazır: Objektif gövdesinin tüm hareketli parçaları, hava koşullarına karşı tam yalıtımlıdır. Flor kaplama, resim kalitesinden ödün vermeden suya, toza ve toprağa karşı etkin koruma sağlar.

www.nikon.com.tr