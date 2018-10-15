Nokia 7.1 Satışa Sunuluyor

HMD Global, yüksek kontrast, üstün netlik ve geliştirilmiş renklerle görüntüleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan PureDisplay ekran teknolojisine sahip ilk akıllı telefon Nokia 7.1’i tanıttı. Nokia 7.1’in HDR ekranı ve ZEISS Optics çift lensli arka kamerası kullanıcılara gelişmiş bir fotoğraf kalitesi sunmaya hazırlanıyor.

Puredisplay Ekrana Sahip İlk Nokia Akıllı Telefon

PureDisplay ekran teknolojisine sahip ilk Nokia akıllı telefonu olan Nokia 7.1, HDR kalitesinde sunduğu içerikleriyle etkileyici bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Daha yüksek kontrast (1.000.000:1 dinamik kontrast oranı) ve üstün netlik sayesinde cihaz hem aydınlık hem karanlık alanlarda büyüleyici canlı renklerin yanı sıra detayları da ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda HDR10 özelliğini destekleyen akıllı telefon, kullanıcıların çektikleri videoları bir üst seviyeye taşıma imkanı sağlıyor. İster parlak gün ışığında ister loş bir odada, oyun oynarken ya da video izlerken keskin ve parlak Full HD+ 5,84 inç ve 19:9 oranına sahip ekran, parlaklık ve kontrastı ortamın ışıklandırma koşullarına göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece içeriği parlak gün ışığında bile canlı bir şekilde görmek mümkün hale geliyor.

Her koşulda mümkün olan en iyi ekran kalitesini sunmak için saniyede milyonlarca piksel işleyen özel 16 bit motor sayesinde Nokia 7.1, tüm videolarda gelişmiş ekran deneyimi yaşatıyor. Cihaz, HDR içeriklerin akışını rahatlıkla sağlayabilmek için performansta büyük bir artış sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 636 Mobile Platform’dan güç alıyor. Bu platform, ses ve videoların tadını daha uzun süre çıkarabilmek için daha verimli bir pilin yanı sıra birinci sınıf bir grafik performansı da sunuyor. USB type-C hızlı şarj yuvası, işlerin hızlı ve kolayca devam edebilmesi için pili 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj ediyor.

Gelişmiş Fotoğraflama Özelliğiyle Hikâyenizi Yaratın

Nokia 7.1, yüksek hassasiyet gösteren ZEISS Optics 12 MP/5 MP çift lensli kamerası sayesinde oldukça hızlı ve net bir otomatik odaklanma sağlıyor. Cihazın kamerası az ışıklı ortamlar da dahil olmak üzere tüm şartlarda HDR fotoğraflarda harika kareler sunuyor. Nokia 7.1’in arkasında bunulan çift lensli kamera modülü sayesinde kullanıcılara gerçek zamanlı bokeh efekti oluşturma imkanı sağlıyor. Cihaz aynı zamanda 8 MP çözünürlüklü ön kameraya sahip. Nokia’nın hem arka hem de ön kamerayla eş zamanlı fotoğraf çekme imkanı sunan Bothie özelliği de telefonun kamera uygulamasında kullanıcıları karşılıyor.

Kullanıcılar hem Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisiyle video çekerken sabitliği daha kolay sağlayabiliyor hem de 360° konumsal ses özelliğiyle çekilen videolarda ânı yeniden yaşayabiliyor. Cihazın yapay zekayla geliştirilmiş Çift Görünüm moduyla fotoğraf tutkunları, her kareyi yeniden boyutlandırabilme ya da ayrı ayrı izole etme fırsatı yakalarken, kamera uygulamasından çıkmadan doğrudan sosyal medyada paylaşabiliyor.

Nokia 7.1 kullananlar Pro Kamera Modu sayesinde beyaz dengesi, ISO aralığı ve objektif hızı üzerinde istedikleri ayarı rahatlıkla yapabiliyor.