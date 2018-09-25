Photokina 2018 başlıyor!

Değişen pazar ortamları, yenilenen ürünler ve müşteri ihtiyaçları şu anda görüntüleme endüstrisini ve dolayısıyla sektör fuarlarını da etkiliyor. Dünyanın önde gelen görüntüleme fuarı Photokina, 26-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenleniyor.

Fuarda yaklaşık 66 ülkeden 812 katılımcı yer alıyor. Katılımcı firmalardan bazıları şöyle: Canon, DJI, Epson, GoPro, Hasselblad, Hewlett Packard, Kodak, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Rollei, Sony, Tamron, Manfrotto, Huawei.

Fuarda şimdiden en çok konuşulacak ürünler ve gelişmeler şunlar gibi görünüyor. Canon ve Nikon’un ardı ardına duyurdukları full frame aynasız fotoğraf makineleri, Leica, Panasonic ve Sigma’nın L-Mount ittifakı, Panasonic’in iki yeni full frame aynasız modeli, Sony’nin yeni objektifleri ve daha pek çok gelişme…

Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, Photokina 2018’i yerinde izleyip gelişmeleri sizlere aktaracak.