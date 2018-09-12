Profoto B10

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Profoto, en yeni flaşı B10’u duyurdu.

3M Shoot&Share
Profoto B1 veya B2 alana Air Remote Hediye
Sony CP-V10 Taşınabilir Şarj Cihazı

Profoto, en yeni flaşı B10’u duyurdu. Profoto B10, çok fazla ekipmanla çalışmak zorunda olan profesyonel fotoğrafçılar için geliştirilen kompakt ve kablosuz bir model. Küçük boyutları ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken model, orta büyüklükteki bir objektif boyutunda ve makine çantanıza bile kolayca sığabilir. Profoto ürünleri ve aksesuarları (120’den fazla) ile uyumlu olan B10, her türlü ışık şekillendirme aracıyla da birlikte kullanılabiliyor.

b10 1 - Profoto B10

Ayrıca Profoto uygulaması ile akıllı telefonlarla da kontrol edilebiliyor.

b10 2 - Profoto B10

https://profoto.com/int/b10

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