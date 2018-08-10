Samsung Galaxy Note9

Samsung Electronics üst segment Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9’un duyurusunu yaptı. Note serisi, Samsung’un devrimsel inovasyonlarını kullanıcıyla buluşturmasıyla biliniyor. Galaxy Note9 da yüksek performans sunması, ilk kez uzaktan kontrol özelliğiyle gelen yeni S Pen’i ve Samsung’un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en akıllı kamerasıyla bu geleneği devam ettiriyor.

Günlük hayatınıza ayak uyduracak performans

İnsanlar gün boyunca yaptıkları hemen her işte akıllı telefonlarına güveniyor. Priz arama ihtiyacı hissetmeden uzun süre kullanım sunacak, yeni çekilen bir videonun kaydedilmesi için eski videoları silmek zorunda bırakmayacak, yolculuğa çıkmadan önce izlenmek istenen filmin yüklenmesini uzun süre bekletmeyecek ve oyunlarda takılmayacak bir telefon istiyorlar.

Kısacası beklentilerini boşa çıkarmayacak bir telefona ihtiyaç duyuyorlar ve Galaxy Note9 da tam olarak bunu sağlıyor.

Uzun Saatler Yetecek Pil: Galaxy Note9 uzun saatler yetecek pil performansıyla uzun saatler boyunca konuşmak, yazmak, oyun oynamak ve film izlemek mümkün. Galaxy Note9, 4.000 mAh bataryası ile Samsung’un amiral gemisi Galaxy telefonlarında şimdiye kadar kullanılanlar en büyük pil kapasitesine sahip.

Daha Çok Sakla, Daha Az Sil: Galaxy Note9 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca microSD kart takılarak 1TB’a arttırılabilen depolama kapasitesi sayesinde Galaxy Note9, kullanıcılarına sevdikleri fotoğraflar, videolar ve uygulamalar için yeterli depolama alanı sunuyor.

Hız ve Güç: Galaxy Note9 son teknoloji ürünü 10nm işlemcisi ve yerel şebekenin sunduğu kapasite çerçevesinde, dünya üzerindeki en hızlı şebekelere (saniyede 1.2 Gigabit’e kadar), uygun olması sayesinde hiçbir yavaşlama olmadan istenilen canlı yayını izleme ve yüklemeyi yapma imkanı veriyor. Galaxy Note9 ayrıca daha güçlü ve aynı zamanda istikrarlı bir performans sağlamak için Samsung tarafından geliştirilen, sektörün öncüsü konumundaki Su-Karbon Soğutma sistemini ve cihazla tümleşik Yapay Zekâ temelli performans ayarlama algoritmasını da içeriyor.

S Pen’in Evrimi

Note serisinin farklılaştırıcı özelliği haline gelen S Pen bir yazma ve çizme aracı olmanın ötesine geçip; kullanıcısına yeni güç ve kontrol, telefona ise yeni yetenekler kazandıran bir niteliğe bürünüyor.

Yeni S Pen şimdi Düşük Enerjili Bluetooth (BLE) desteğiyle Note’u kullanmak için tamamen yeni bir yöntem sunuyor. Şimdi S Pen ile selfie veya grup fotoğrafı çekmek, sunum yapmak, videoları durdurup oynatmak ve yalnızca bir tıklamayla daha fazlasını yapmak mümkün. Önümüzdeki dönemde yazılım geliştiriciler S Pen’in gelişmiş BLE fonksiyonlarını kendi uygulamalarına entegre ederek, S Pen’e yeni yetenekler kazandırabilecekler.

Fotoğrafı Mükemmelleştiren Akıllı Kamera

Galaxy Note9, Samsung’un mükemmel fotoğrafı oluşturmak için gerekli olan yeni yeteneklere sahip sektörün öncüsü kamera teknolojilerinin üstüne inşa edildi.

Görsel Zeka: Galaxy Note9’un kamerası Samsung’un şimdiye kadarki en akıllı kamerası. Galaxy Note9 yapay zeka’dan yararlanarak bir fotoğrafın manzara veya nesne olup olmadığını tespit ediyor, bunları önceden tanımlanmış 20 kategori arasından otomatik olarak sınıflandırıyor ve fotoğrafı bu kategoriye göre anında ideal hale getiriyor. Sonuçta belirgin renkler ve dinamik çözünürlüğe sahip büyüleyici, gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıkıyor.

Hata Tespiti: Galaxy Note9, fotoğrafı çeken kullanıcının yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anlamasına ve o anın büyüsü kaybolmadan hemen yeni bir fotoğraf çekmelerine imkân sağlıyor. Eğer fotoğraf bulanıksa, nesne titreşmişse, gözler kapalı çıkmışsa, merceklerde bir leke varsa veya fotoğrafın kalitesini bozan bir fon ışığı varsa anında kullanıcıyı uyarıyor.

Üstün Kaliteli Kamera: Gelişmiş akıllı özellikleri ve sektörün öncüsü üstün kaliteli donanımın benzersiz bileşimi Galaxy Note9 kamerasını piyasada öne çıkarıyor. Yeni kamera, gelişmiş gren azaltma teknolojisi ve ışığa doğal bir uyum sağlayan Çift Diyaframlı mercekle geliyor. Ortamdaki ışık koşullarına bağlı olarak, Galaxy Note9’un üst sınıf kamerası berrak çekimler yapıyor.

Galaxy ve Ötesi

Üstün kalite Galaxy teknolojileri Note9’la birlikte standart olarak geliyor: Kablosuz Hızlı Şarj, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Samsung Health, Galaxy Note9 Samsung’un güvenilir, savunma-sınıfı Knox güvenlik platformu ve önemli bilgileri korumak için hayati öneme sahip parmak izi tarama, göz tarama ve yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik özellikleri ile geliyor.

Galaxy Note9 büyük bir olasılıklar dünyasının kapısını aralıyor ve birçok cihazı ve hizmeti içine alan Samsung ekosistemine erişim portalı olarak işlev görüyor. Örneğin, belirli bağlı cihazları Galaxy Note9 ve SmartThings ile kontrol edebiliyor veya kişiselleştirilmiş, akıllı asistan Bixby ile daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Galaxy Note9, Hemen Türkiye’de

Galaxy Note9’un 6 GB RAM / 128 GB dahili hafızalı modeli tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 6.499 TL olacak şekilde 10 Ağustos 2018’den itibaren piyasaya sunulacak. 8 RAM / 512 GB dahili hafızalı modeli ise tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.499TL olacak şekilde Ağustos sonunda piyasaya sunulacak. Gece Siyahı ve Lavanta Moru renk seçenekleri, bu renklere uygun S Pen ile kullanıcıların beğenisine sunulurken; Okyanus Mavisi renk seçeneğine ise Sarı renkli S Pen eşlik edecek.