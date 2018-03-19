Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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Samsung Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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Samsung Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #SamsungT5 etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya 2700’den fazla fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Egemen Ön (@egemen_on), ikinciliği Erdal Baykara (@erdal.baykara.52), üçüncülüğü Melih Karakaya (@by_melihkarakaya) aldı. Mansiyon kazanan katılımcılarımız ise şunlar: İbrahim Aysündü (@ibrahimaysundu), Oytun Çetin (@gezmekbizden) ve Ali Acar (@a.l.i.acar). Kendilerini tebrik ediyoruz. 

birinci egemen on - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

ikinci erdal baykara - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

ucuncu Melih Karakaya - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

mansyon ibrahim aysundu - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı Mansiyon Oytun Cetin - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mansiyon ali acar - Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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