Samsung Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Samsung Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Samsung Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #SamsungT5 etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.
Yarışmaya 2700’den fazla fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Egemen Ön (@egemen_on), ikinciliği Erdal Baykara (@erdal.baykara.52), üçüncülüğü Melih Karakaya (@by_melihkarakaya) aldı. Mansiyon kazanan katılımcılarımız ise şunlar: İbrahim Aysündü (@ibrahimaysundu), Oytun Çetin (@gezmekbizden) ve Ali Acar (@a.l.i.acar). Kendilerini tebrik ediyoruz.
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