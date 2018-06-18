Sizin Fotoğraflarınız – 1

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi artık web sitemizde de yayında…

Sizler de “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz. info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Her bölümde belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bazı fotoğraflar üzerinde düzeltilebilecek hataları ortadan kaldıracağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde her bölümde farklı bir konuğumuz olacak ve fotoğraflarınızı değerlendirecek. Bu bölümde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Emre İkizler fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Akif Sever

4:3 oranı yerine daha panoramik olmayı hak eden bir fotoğraf. Söz konusu oran kompakt fotoğraf makineleri ile bazı cep telefonlarında kullanılan algılayıcıların oranı. Ne yazık ki manzara fotoğrafçılığı için uygun bir oran değil. Fotoğrafın arka planı etkileyici bir günbatımı ışığıyla aydınlanmışken ne yazık ki asıl ilgi merkezinin bulunduğu ön plan tamamen gölgede kalmış. Bu haliyle etkisizleşen fotoğrafta yolda yürümekte olan insanların fazla uzakta olmaları da bir olumsuzluk olarak göze çarpıyor. “Yaşam ögesi” söz konusu olduğunda insanların fotoğrafımızdaki yeri ve büyüklüğü önemlidir. Bu insanların fotoğrafın sol ön tarafında bulunan boşluğu doldurmaları daha uygun olurdu.

Elçin Tüney

Yine 4:3 oranıyla kareye yaklaşan fotoğrafta gözümüz daha geniş bir perspektif arayışında. Yine de fotoğrafçı elindeki oranı verimli kullanmış. Işığıyla olmasa bile renkleriyle bize sonbaharı hissettirmiş. Sağ alttan başlayan ve kıvrılarak ilerleyen taş yolun gözümüzü uzaktaki bisikletliye ulaştırıyor olması başarılı… Ancak bisikletlinin iki ağaç tarafından kesilmiş olması da oldukça büyük bir talihsizlik…

Fatih Doğan

Ters ışıkta günbatımının renkleri hangi fotoğrafçıyı etkilemez ki… Fotoğrafın doğru pozlanmış olması olumlu. Ancak fotoğrafçının, bu poz değerinde fotoğrafın alt bölümündeki olası görüntülerin simsiyah çıkacağını tahmin edememesi o kadar olumlu değil. Sonuçta fotoğrafın alt bölümünde çok büyük bir siyah bölüm oluşmuş. Bu kısmı kesip atmak gerekli… Ayrıca caminin bir leke değeri olarak yeri çok kenarda ve fotoğrafı dengesizleştiriyor. Bu nedenle sol taraftan da bir bölümü kesip atmak gerekiyor. Fotoğraf eğer uçak için çekildiyse çok daha uzun bir tele objektif kullanarak onun leke değerini büyütmek gerekirdi…

Gürsel Düzgüner

Hayvan fotoğrafları herkesin ilgisini çeken ve zaman zaman da çok eğlenceli olabilen fotoğraflardır. Bütün fotoğrafçılar da bir dönem bu tür fotoğraflara yönelirler. Fotoğrafçılığın çokça sabır ve biraz da hayvan davranışı bilgisi gerektiren bir dalıdır. Tamamen difüz bir ışıkta (hatta gölgede) çekildiği anlaşılan fotoğrafta, fotoğrafçının dar kadrajı gözümüzü doğrudan kedinin yüzüne yönlendiriyor. Kedinin huzurlu bakışı ve tek gözü dışında kayda değer fazla bir şey yok…

Leyla Erkol Bıkmaz

Günbatımı her zaman fotoğrafçıların ilgisini çeker. Doğru pozlanmış doğru kadrajlanmış olan bu fotoğrafta eleştirilebilecek tek şey ufuk çizgisinin yeri. Fotoğrafı neredeyse tam ortadan bölen bu çizgi oldukça statik bir etki yaratıyor. Çekim sırasında biraz özenle bu çizgi üstten 1/3’e taşınabilirdi. Şimdi bile yukarıdaki gökyüzünden bir miktar kırpılarak daha dinamik bir oran yakalanabilir. Sınırlı alan derinliği etkisi çok başarılı… Öte yandan günbatımı fotoğraflarında en önemli etkinin güneşin büyüklüğü olduğu unutulmamalı… Buradaki güneşin büyüklüğüne (yoksa küçüklüğüne mi demeliyim?) bakarak yaklaşık 50mm’lik bir objektif kullanıldığı anlaşılıyor. Etkili bir günbatımı fotoğrafı için 300 mm’nin altındaki bir objektifi kullanmayı aklınızdan bile geçirmemenizi öneririm.

Mehmet Soybelli

Kar fotoğrafı çekmenin soğukla mücadele dışındaki en büyük zorluğu doğru pozlandırma yapmaktır. Fotoğraf bu anlamda başarılı olmakla birlikte tamamen kapalı havanın etkisiyle çok niteliksiz bir aydınlatmaya sahip… Böyle difüz bir aydınlatma altında her şey boyutunu yitirmiş; derinliksiz ve hacimsiz bir fotoğraf ortaya çıkmış. Siyah bir lekeye dönüşen adamın bulunduğu yer doğru olmakla birlikte ne yaptığı anlaşılamadığından zamanlama konusunda bir sorun olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Meriç Aktar

Nefis bir günbatımı ve etkileyici bir fotoğraf… Normal koşullarda ufuk çizgisinin fazla ortada yer aldığından yakınabilirdim ancak gerek gökyüzündeki bulut lekeleri, gerekse denizdeki kayalıkların varlıkları ve dağılımları o kadar başarılı ki kompozisyon olarak hiçbir sorun yok. Balıkçının uzun poz süresi boyunca hiç kıpırdamadan kalması, buna karşın oltanın ve dalgaların hareketlerinin yarattığı dinamik etki fotoğrafın çekiciliğini arttırıyor. Çok açık ve çok koyu bölgelerin yarattığı görsel kontrast, bu hareketliliğin durağanlıkla kontrastına ekleniyor ve ortaya gerçekten iyi bir fotoğraf çıkıyor. Fotoğrafçının çekim sonrasında gökyüzünü koyulaştırması da olumlu. Ayrıca işçiliği de iyi…

Muhammet Bekmez

Ufuk çizgisinin yeri ve kullanımı başarılı. Yansıma sayesinde tepelerin hacmi iki katına çıkıyor ki bu kadar minimalist bir fotoğraf için önemli bir etki. Ön plandaki taşlar üst taraftaki bu tepeleri dengelemekte zorlanıyorlar. Çekim sırasında biraz daha aşağıdan bir bakış sağlanabilseydi bu taşlar ile tepeler arasındaki mesafe azaltılabilir ve üst ve alttan yapılacak kırpmalarla fotoğraf daha panoramik bir formata kavuşabilirdi.

Suat Aktaş

Uzun odaklı bir objektif kullanılmasına rağmen karabataklara yeterince yaklaşılamamış olduğunu görüyoruz. Vahşi yaşam fotoğrafçılarının neden 500-600 mm’lik objektiflere onbinlerce dolar ödediklerini daha iyi anlamamızı sağlayan bir fotoğraf. Vahşi yaşam fotoğrafçılığının bir başka özelliği de sabırlı olmak ve doğru anı yakalamaktır. Alttaki karabatağın gagasının açıkta olması ne kadar başarılıysa üsttekinin gagasının görünmemesi bir o kadar olumsuz… Doğru zamanlamanın yapılamamış olduğunun göstergesi…

Yasin Codunoğlu Alp

Fotoğraf ilginç bir şekilde maksimum alan derinliğine sahip fakat bu normal değil. Çünkü sağ tarafta bize en yakın olan çit netken sol tarafa doğru uzaklaşan çitin netsizleşmesi, buna karşın sonsuzdaki herşeyin net olması objektifin bir “alan eğikliği” sorununa sahip olduğunu gösteriyor. Bir düşme sonucu oluşmuş olabilecek bu sorunu yetkili bir servise başvurarak gidermek gerekir. Ön plandaki çitin yeri ve gerekliliği konusunda ciddi şüphelerim var. Fotoğraf tamamen arka plandaki dağ manzarası ile anlam kazanıyor. Çiti kadraja hiç dahil etmemek daha yerinde olurdu.

* Fotoğraf Dergisi 137. sayısında (Şubat-Mart) yayınlanmıştır.