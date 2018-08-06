Sizin Fotoğraflarınız – 3

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi artık web sitemizde de yayında…

Sizler de “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz. info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Her bölümde belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bazı fotoğraflar üzerinde düzeltilebilecek hataları ortadan kaldıracağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde her sayıda farklı bir konuğumuz yer alarak fotoğraflarınızı değerlendiriyor. Bu sayımızda Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sizin Fotoğraflarınız köşesinin birinci bölümünü burada ikinci bölümünü ise burada bulabilirsiniz.

Değerli fotoğraf sever dostlar, günümüzde fotoğraf üretmenin özellikle de akıllı iletişim araçlarının etkisi ile limitlerin adeta zorlandığı bir süreci içermesi; üretilenlerin içeriğinin üreten-tüketen tarafından iyi bir şekilde sorgulanmasını gerektirmektedir. Nitekim bu sorgulamalar fotoğraf kalitesini arttıracak faktörlerdir. Fotoğraf tarihinde ilk kez 19. Yüzyılın ortalarında Andre-Adolphe Eugene Disderi’nin 1854 yılında patentini aldığı buluşu Carte-de-Visite yöntemi ile maliyeti düşürülen fotoğraf üretimi fotoğraf tarihinde ilk kez başta ressamlar, gravürcüler olmak üzere pek çok kişinin müteşebbis yaklaşımıyla fotoğraf üretme çılgınlığına dönüşmüştür. Üretilen fotoğraf sayısının fazlalığı fotoğraf kirliğinin oluşmasına sebebiyet verdiği gibi sanatsal anlamda fotoğrafın yolunu çizmesinde de oldukça etkili olmuştur. Günümüzde yaşanan dijital görüntü üretim çılgınlığı fotoğrafın yeniden yolunu çizip fotoğraf sanatı adına yeni kulvarların açılmasına sebebiyet verecektir. Bu bağlamda öncelikle fotoğraflarınızın değerlendirilmesi konusunda genel çerçevenin ne olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Fotoğraflar değerlendirilirken en basit ölçüde “Biçimsel öğeler” ve “İçerik” açısından değerlendirilmeye alınır. Burada tematik bir yaklaşım söz konusu olmadığı için içerik kısmının “konuya uygunlu” bölümü değerlendirme dışında bırakılmıştır. Öte yandan “Biçimsel öğeler” ise kendi içerisinde Teknik (netlik, doğru pozlama, açık-koyu/negatif-pozitif etkisi, efekt vs); Bakış Açısı (yaratıcılık düzeyi-estetik); Kompozisyon Kurallarına Uygunluk şeklinde sıralanması mümkündür.

Burak Özkan

Fotoğrafın çekilmekten çok yapıldığını ifade ederek fotoğrafımızı değerlendirmeye başlamamamız mümkündür. Burak kardeşim eğer teknik senin gösterdiğinin, vermek istediğin mesajın önüne geçiyorsa bir adım geri atıp düşünmek gerekir. Tıpkı bir fotoğraf gösterisi yapıp gösteriden sonra izleyicilerin gelip sana hangi müziği hangi programı kullandığını sorması gibi bir şeydir. Yazılım programı burada oldukça fotoğrafın önüne geçmiş. Ayrıca saat kulesi olarak fotoğrafın neredeyse %50’sini kaplayan yapı oran – orantı konusunda denge açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Yapının sağ tarafında yer alan şehir dokusu ne yazık ki ön plan arka plan ilişkisi bağlamında çerçevenin kuruluşuna yeterince destek olamamaktadır. Buna karşın arka plandaki espas imgeye önemli bir tat katmaktadır. Beğeni açısından kişisel duyguları okşayan bir görsel olmasına karşın fotoğrafik olarak kadrajın doğru bir şekilde kurulduğunun söylenmesi güçtür. İnsan gözü ne yazık ki saat kulesinde sabitlenip kalmakta kadrajın içerisinde gezememektedir. Fotoğraf için üretilen yazılımlar her geçen gün geliştirilmektedir. Önemli olan senin ne söylediğindir. Nasıl söylediğin ise belli bir süre sonrasında senin üslubu oluşturur. Dolayısıyla daha fazla fotoğraf izlemeni, Akira Kurosawa’nın filmlerine vakit ayırıp bakmanın görsel vizyonunun gelişmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim.

Can Arslan

Aktüel anlamda üretilen fotoğraflar aslında her insanın flanör (düşünür – gezer) yapısının, kişiliğinin hatta karakterinin algıda seçicilik bağlamında ön plana çıkardığı göstergeleri yakalamak açısından oldukça önemli ipuçlarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda içeriksel olarak temiz enerji ve özgürlüğe basılan pedalların tarihi izler taşıyan bir yapının önünde adeta park etmiş olması fotoğrafın belirginlik düzeyini ortaya koymaktadır. Ancak kadrajın oluşmasında öğelerin adeta sıkışması etrafında nefes alacak boşlukların olmaması oldukça önemli bir sorundur. Kimi zaman kullanılan objektiflerin, kimi zaman ortam koşullarının elverişsiz olması bu tür sıkışık kompozisyonlar açısından görece mazeret olarak ifade edilebilmektedir. Ancak bu tür sıkışık bir kompozisyonun oluşturduğu kadrajdan ziyade daha dar ölçekte daha detaycı bir yaklaşım ile daha ilgi çekici bir kadrajın oluşturulması mümkündür. Fotoğrafçının neden bu kadar genel plandan bakmak istediğini bilebilmemiz mümkün değildir. Tahmini olarak birden fazla şeyi anlatma/gösterme çabası dememiz mümkündür. Öte yüzeydeki taşların ton açıklığı fotoğrafta doğru poz değerinin kurulamadığına ilişkin göstergedir. Ayrıca bisikletin bakış yönünün tersinde yürüyen bir figür fotoğrafa biçimsel açıdan yaratıcılık katabilirdi.

Meliha Bir

Fotoğraf severler arasında siyah beyaz fotoğraf daha iyidir, daha sanatsaldır şeklinde günümüzde bir takım diyaloglar döndüğüne ne yazık ki şahit oluyoruz. Renk faktörü anlatım açısından fotoğrafçının tarzını oluşturan göstergelerden biridir. Bunun yanı sıra renkli fotoğraflarda elverişsiz ışık koşullarını elverişli hale getirebilecek yöntemlerden biri de renkli fotoğrafın siyah beyaz fotoğraf çevrilmesidir. Burada oldukça zekice bir yaklaşım ile bu elverişsiz ışık şartlarının fotoğrafta ortaya koyduğu dezavantaj siyah beyaza dönüştürülmesi ile ortadan kaldırılmıştır. Zekice bir çözüm. Biçimsel açıdan ön plan – arka plan ilişkisi oldukça başarılı bir şekilde kurulmuştur. Leke dağılımı açısından açık-koyu ilişkisi oldukça iyi durumdadır. Sudaki insanların hareket yönü ile parasailing yapanın hareketi fotoğrafa devingenlik katmaktadır. Doğru zamanlama ile çekilmiş bir fotoğraf. Son olarak küçük bir tavsiye UV filtre kullanımı bu tür fotoğrafların daha temiz ortaya çıkmasına fayda sağlar. Nitekim atmosferdeki rahatsız edici ışınlar fotoğrafın keskinliğini etkilemektedir.

Murat Kemal Akgül

Işığa karşı fotoğraf çekmek oldukça dikkat edilmesi gereken bileşenleri bir araya getiren bir durumdur. Bunlardan en önemlisi objektifimizin ışığa doğru tutulması objektif üzerinde güneş lekelerinin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu fotoğrafta güneş haleleri oldukça belirgindir. Bu oldukça önemli bir hatadır. Modelin duruşu, oltanın konumu fotoğrafın güçlü bir etkiye sahip olmasına engel olmaktadır. Oltanın yukarıya doğru kalkması figürle bir devingenliğin oluşmasına katkı sağlayabilecek bir hareketi oluşturabilirdi. Ayrıca arka plandaki ağaçlar ile figürün kütlesel ağırlığı kompozisyonda sol tarafa doğru bir yığılma etkisi oluşturmaktadır. Denge, oran-orantı gibi faktörler fotoğrafta yer almamaktadır. Figürün fotoğrafın sağ tarafında konumlandırılabileceği bir açının oluşturulması leke değerleri açısından ağaçlar, figür ve dağların birlikteliğinde fotoğrafa zenginlik katabilirdi. Kadraj zayıf kalmış.

Osman Dereli

İç mekan ışıklandırılması ile dış mekandaki doğal ışığın kombine kullanıldığı fotoğraflar çekim açısından zor fotoğraflardır. Nitekim doğru pozlandırma yapılmadığı taktirde ışık patlamaları ortaya çıkabilmektedir. Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi. Arka plandaki ışık patlaması rahatsız edici. Mekan içerisinde figürlere doğru yönelen perspektif yanılsama fotoğrafa tat katsa da zemindeki boşluk rahatsız edici. Kadrajlamada üst taraftaki az miktarda görünen pencereler kemerin hemen üzerinden kesilebilirdi. Bu fotoğrafı biraz daha toplardı. İlgi merkezi konumundaki figürlerin belirsizliği ne yazık ki konuya uzak kalmadan ötürü ortaya çıkmış elverişsiz bir durum olmuş. Güçlü bir figüre fotoğrafta ihtiyaç var. Ya da uzun süreli pozlama tekniği kullanılarak hareket etkisi fotoğrafı daha başarılı ve ilgi çekici yapabiliridir. Ama her şeyden önce arkadaki ışık patlaması etkisinin ortadan kaldırılabileceği doğru pozlamanın yapılması gerekiyor.

Süreyya Boran

Yansıma fotoğraflarında renklerin doğru bir şekilde kullanımı ve sudaki hareket etkisi ile oldukça güzel doğal efektler oluşturabilmekte, beğenisi yüksek fotoğrafların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Ancak fotoğrafın başarılı olabilmesi için de fotoğrafçının bu fotoğrafı çekim amacını ortaya koyabilecek ipuçlarını göstermesi gerekmektedir. Evin yansıması ise bu yeterli değildir. Suyun içerisinde yer alan taş/kaya parçaları fotoğrafa doğal çerçeve oluşturmuş olmaları açısından kadrajı zenginleştirmektedir. Ancak görüntünün genel plan olması, suda hareket izlenimi olmaması fotoğrafı oldukça durağan hale getirmektedir. Atılacak olan bir taş parçasının oluşturacağı dalgalar fotoğrafı daha ilgi çekici yapabilirdir.

Taylan Sümer

Gün doğumu ve gün batımı fotoğrafları seçilen konulara göre oldukça ilgi çekici olabildiği gibi oldukça sıradan göstergeler olabilmektedir. Güneşin araba ile birlikte yer alan yapının altında konumlandırılması oldukça yaratıcı bir bakış açısının ifadesidir. Leke belirgin ve net. Aracın arkasındaki boşluğun fazlalığı ile öndeki boşluğun azlığı fotoğrafta ön tarafa doğru bir hareket izleniminin oluşmasına katkı sağlamıştır. Yatay ve dikey ilişkisi açısından fotoğrafta yer alan göstergeler oldukça zengindir. Açık – koyu; oran – orantı ve büyük küçük ilişkisi başarılı bir şekilde kurulmuştur.

Yılmaz Nizam

John Lennon’un efsanevi bestelerinden “imagine” şarkısını çağrıştıran bir fotoğraf. Gökkuşağının belirgin renkleri tarafından adeta fanusa dönüştürülmüş, denizin hemen üzerinde bir şehir. Şiir gibi. Fotoğrafik açıdan baktığımızda ise 3/4’ü gökyüzü ve bizim umutlarımız; 1/4’ü ise deniz dolayısıyla kurgulanmış bir çerçeve. Gökkuşağına ve altındaki şehre hükmedecekmiş izlenimiyle sağ taraftan kadraja giren ağır bir bulut kitlesi. Fotoğraf beğeni duygusuna yoğun bir şekilde hitap eden bir kadrajla oluşturulmuş. Burada fotoğrafçıya şunu sormak gerekiyor. “Eee, ne diyorsun?” Türk fotoğrafının duayenlerinden AFSAD’ın kurucu üyelerinden olan akademisyen sanatçı rahmetli Merter Oral’ın bir sözü vardır: “Bazen fotoğrafı çekmektense yaşamak lazımdır” diye. Bu fotoğrafa her baktığında fotoğrafçı o anı ne kadar doya doya yaşayıp yaşayamadığını ifade edebilir mi? Bu fotoğrafı neden çektin? Biçimsel açıdan başarılı bir kompozisyon. Açık ve koyu ilişkisi yerinde. Pekiyi ya sonrası? Fotoğrafta tam belirgin olmayan yarım, ikinci bir gök kuşağı daha var. 2 gök kuşağını yakalamak mı? Yoksa bir tür yansıma mı tam anlayamadım, ama beni ikinci gök kuşağı rahatsız etti. Tabii ki bu öznel bir yaklaşım. Bir bağlam üzerine oturtulup bir ifadeye dönüştürülüyorsa neden olmasın. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bakış açısıyla bakmanın sonucu beğenilirliği yüksek bir imge olmuş.

Yiğit Toraman

Güzel bir zamanlama ile dalganın yaklaşışı yakalanmış. 3/4 oranı biraz daha dikkate alınabilirdi. Üst taraftan biraz kırparak bunun gerçekleştirilişi mümkün. Arkada yer alan dağlara (koyu lekeler) paralel olarak uzanan ve dalga tarafından oluşturulan bir başka leke. Hareket etkisi insana şimdi ıslanacakmışım izlenimi veriyor. Dahası dalganın arkasında yer alan, çok da hareketli olmayan su kütlesinin durağanlığı fotoğrafa dinginlik katarken yukarıda yer alan bulutların oluşturduğu lekeler her an bu dinginliğin bozulacağı izlenimi veriyor. Koyu cyan tonlardan oluşan bulutların arasında güneş ışıklarının verdiği sıcak tonların oluşturduğu renk zenginliği/zıtlığı da fotoğrafa ayrı bir tat vermiş. Ancak bu dinginliği bozacak bir hareket etkisine ihtiyaç var. Sanki koşan bir canlı (insan – köpek) silüeti fotoğrafın ilgi merkezinin oluşmasına katkı sağlardı.

Zeynep Bayrak

Kameranın konumu ışığın geliş yönüne göre doğru. Açıklık koyuluk açısından ön plan arka plan ilişkisi başarılı. Yeşil bitki tonlarının üzerine serpişmiş beyaz çiçeklerin arasından adeta patlayıp gelen, gözümüze saplanan kırmızı çiçekler. Roland Barthes’in punktum kavramına harika bir gönderme olmuş. Teknik olarak başarılı. Netlik yerinde. Bakış açısı harika…