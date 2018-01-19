“Sizin Fotoğraflarınız” Köşesi Başlıyor!

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Fotoğraf Dergisi’nde ViewSonic sponsorluğunda hazırlayacağımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz.

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Fotoğraf Dergisi’nde ViewSonic sponsorluğunda hazırlayacağımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz.

sizinfot - “Sizin Fotoğraflarınız” Köşesi Başlıyor!

info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Her sayıda belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Fotoğraflar üzerinde düzeltilebilecek hataları ortadan kaldıracağız.

 

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