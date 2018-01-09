Sony E 18-135mm objektif

Sony’nin E-mount objektif yelpazesine eklediği, E 18-135mm odağa ve F3.5-5.6 diyafram aralığa sahip yeni kompakt APS-C Zoom objektif, çeşitli fotoğraf ve video uygulamaları için yüksek netlik ve hız, hassas, sessiz AF sunuyor.

Yeni lens (model SEL18135), 67,2x88mm ölçülerine ve 325 gram ağırlığı ile hafif bir tasarıma sahip. APS-C’de 18-135mm veya 35mm eşdeğeri odak uzaklığı olarak 27-202,5mm’lik geniş aralıklı odak uzaklığını kapsayan, yüksek büyütme oranlı 7.5x optik zoom bulunuyor.

Doğa ve seyahat fotoğrafçılığı için ideal

Sony’nin α6500, α6300 ve α6000 gibi popüler APS-C sensörlü fotoğraf makineleri için ideal olan lens, günlük yaşamdan portre, manzara, doğa ve seyahat fotoğrafçılığına kadar geniş bir çekim durumu yelpazesi için son derece yararlı bir araç olarak öne çıkıyor.

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS, sapmaları minimize eden bir asferik lens ile iki ekstra düşük dağıtma özellikli cam elemanın yer aldığı gelişmiş tasarımı sayesinde, tüm zoom aralığı boyunca kenardan kenara olağanüstü netlik üretiyor. Bu lens, aynı zamanda 0,29x büyütme oranı ve 0,45m minimum odaklama mesafesi sayesinde, fotoğrafçıların hoş ‘bokeh’ efektli, yani arka planın bulanıklaştığı yakın çekimler yapmasına da izin veriyor. Elde çekimleri desteklemek üzere de dahili optik görüntü sabitleme özelliğine de sahip.

Ayrıca, 18-135mm F3.5-5.6 Zoom lens, lineer motoru ile hızlı, hassas ve sessiz AF performansı sunması sayesinde de birçok Sony aynasız fotoğraf makinesinin yüksek hızlı çekim ve etkileyici video yeteneklerini mükemmel şekilde tamamlıyor.

Sony α6300 fotoğraf makinesinin artık gümüş rengi de var

Sony, ayrıca yeni lens duyurusuyla birlikte markanın popüler fotoğraf makinelerinden α6300’ün yeni bir gümüş rengi seçeneğinin de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yeni şık gümüş fotoğraf makinesi gövdesi, Şubat 2018’den itibaren seçkin perakendecilerden temin edilebilecek.