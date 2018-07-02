Sony, FE 400mm F2.8 GM OSS büyük diyafram açıklığına sahip süper telefoto lensinin (model SEL400F28GM) piyasaya çıkışını duyurdu.

Kapsamlı araştırma ve testler sonucunda ortaya çıkan Sony’nin yeni FE 400mm F2.8 GM OSS lensi, E-mount yelpazesine katılan ilk yüksek diyafram açıklığına sahip süper telefoto prime lens olma özelliğini taşıyor. Bu heyecan verici yeni lens, yüksek görüntü kalitesi, odaklama hızı ve hassasiyet sağlarken aynı zamanda sınıfının en düşük ağırlığına ve son derece dengeli bir tasarıma da sahip. Profesyonel spor, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçıları için ideal seçenek olan lens, Sony’nin aralarında α9, α7R III ve daha nicelerinin bulunduğu kapsamlı yüksek hızlı E-mount fotoğraf makinesi gövdeleri yelpazesini de mükemmel şekilde tamamlıyor.

Tek Ayakla veya Elde Çekim için İdeal Denge ile Dünyanın En Hafif 400mm F2.8 Prime Lensi

Sadece 2897 gram ağırlığa sahip yeni FE 400mm F2.8 GM OSS lens, daha önce kendi sınıfındaki bir lensin bugüne kadar hiç yakalayamadığı bir düzeyde taşınabilirlik kolaylığı ve elde manevra yeteneği sağlıyor. Bu lensin dikkat çekici derecedeki hafifliği, üç florit eleman içeren yenilikçi optik tasarım, silindirin önüne yerleştirilen eleman sayısının azaltılması ve magnezyum alaşım bileşenlerin daha serbest kullanımı ile sağlanıyor.

Ek olarak, tekrarlanan saha testleri ve dünyanın dört bir yanından profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya ön tarafı ağır olmayan, SAL500F40G’e kıyasla dönmeye %50’ye kadar direnen eylemsizlik momentini azaltan bir lens tasarımı çıkıyor. Bu ise, elde çekim yaparken veya tek ayakla, daha hızlı, daha hassas gezdirmeyi mümkün hale getiriyor.

Hızlı, Hassas Otomatik Netleme

Sony’nin en son fotoğraf makinelerinin hızla değişen çekim ve netleme hızlarından en iyi şekilde yararlanmak için, FE 400mm F2.8 GM OSS lenste bulunan ve lensin netleme grubunu çalıştıran iki yeni geliştirilen yüksek hızlı XD (extreme dynamic) Lineer Motor, hareketli süjelerin takibinde 5 kata kadar iyileşme sağlıyor. Bu motorlar, gecikme ve dengesizliği minimize etmek ve parazit düzeylerini kontrol etmek üzere özel olarak geliştirilen hareket algoritmaları ile desteklenirken bunun sonucunda istisnai ölçüde hızlı, hassas ve sessiz otomatik netleme performansı elde ediliyor. Bu ise, lensin dinamik, hızlı hareket edilen spor etkinliklerini ve vahşi yaşamı kolaylıkla yakalamasına imkan veriyor.

G Master Görüntü Kalitesi ve Bokeh

Sony’nin amiral gemisi G Master Serisi lenslerinin bir üyesi olan, yeni büyük diyafram açıklığına sahip süper telefoto prime lens, görüntünün köşelerine kadar korunan inanılmaz bir görüntü kalitesi ve detay düzeyi sağlıyor. Eşsiz optik tasarımı, renk sapmasının minimize edilmesine ve her miktarda renk akmasının bastırılmasına yardımcı olan üç florit elemanı içeriyor. Lens, aynı zamanda her türlü istenmeyen yansıma, parlama veya gölgelenmeyi bastırmak üzere Sony’nin orijinal Nano AR kaplaması ile de kaplı.

Etkileyici çözünürlüğe ek olarak, lenste, arka planda son derece doğal ve harika görünen flulaşma veya bokeh efekti yaratmasına imkan veren 11 kanatlı bir dairesel diyafram açıklığı mekanizması da bulunuyor. Her bir lens, maksimum görüntü kalitesi ve ‘bokeh’ elde etmek üzere, üretim aşamasında tek tek test edilip ayarlanıyor.

Yeni FE 400mm F2.8 GM OSS, Sony’nin 1.4x ve 2.0x E-mount tele-dönüştürücüleri ile de uyumlu olması itibariyle, yüksek odak uzaklıklarında olağanüstü görüntüleme performansı yaratırken hızlı, hassas AF performansını da koruyor.

Dayanıklılık, Güvenilirlik ve Kontrol

Spor etkinlikleri ve vahşi yaşam fotoğrafçılığının zorlu koşullarına dayanması için, dayanıklı magnezyum alaşımdan üretilen Sony’nin yeni FE 400mm F2.8 GM OSS lensinin güçlü, hafif karbon fiber siperliği bulunuyor. Aynı zamanda toz ve neme dayanıklı olan lensin ön elemanı da toz ve parmak izine dayanması için flor ile kaplanıyor.