Sony, DSC-HX99 modelinin çıkışı ile Cyber-shot yüksek zumlu seyahat fotoğraf makineleri yelpazesini yükseltti.

Her zaman taşıyabilecekleri, dikkat çekmeyen bir fotoğraf makinesi isteyen kullanıcılar için tasarlanan yeni model, dünyanın en küçük gövdesi içine sığdırılırken, geniş uçta 24mm’den 720mm süper telefotoya kadar gerçek anlamda çok yönlü bir zum aralığı sunuyor. Nefes kesen 4K film görüntülerinin yanı sıra, modelin merkezinde de 155 fotoğrafa kadar bir tampon limiti ile saniyede 10 kareye kadar yüksek hızlı kesintisiz çekim sunan bir ön uç LSI ile bir araya getirilen, güçlü BIONZ X görüntü işleme motoru oturuyor. Ayrıca, bu yeni model, 0,09 saniyelik yüksek AF hızı da sunuyor. Yeni eklenen özellikler arasında, Göz AF, RAW formatlı görüntü kaydı, dokunmatik netleme/dokunmatik deklanşör fonksiyonu ve Bluetooth üzerinden yer verisi alma da bulunuyor.

ZEISS Vario-Sonnar T* 24-720mm Yüksek Büyütmeli Zum ve Yüksek Görüntü Kaliteli Lens

HX99’un sunduğu muazzam zum aralığı, seyahat fotoğrafçılığının ve günlük yaşamı çekmenin çeşitli taleplerine ideal şekilde uygun olmaları anlamına geliyor. Görüntü sabitleme, elde ve telefoto çekim sırasında sıklıkla meydana gelen fotoğraf makinesinde sarsılma kaynaklı bulanıklığı etkin şekilde telafi eden Optik SteadyShot ile kontrol ediliyor. Aynı zamanda, kullanıcının geçici olarak uzaklaştırmasına ve telefoto ucunda bir süjeyi çekerken daha geniş bir alanı görüntüleyen Zum Yardımı fonksiyonu ile de donatılıyor.

İşlem Gücü

HX99, tam piksel okuma ve sıfır piksel gruplama ile 4K video görüntüleri yakalayabiliyor. Bu, en ince detayların harika şekilde resmedilmesi ve ‘hareli’ ve ‘kareli’ görüntülerin kayda değer ölçüde azaltılması anlamına geliyor. Yeni model, düzenleme sırasında etkileyici yavaş çekim görüntüler üretmek üzere, hızlı hareket eden süjeleri, saniyede 100 kareye kadar yüksek kare hızlı HD kayıt ile çekebiliyor.

Mükemmel fotoğraf sıklıkla beklenmedik zamanlarda ortaya çıktığından, fotoğrafçıların hızlı tepki verebilmek için fotoğraf makinelerine güvenebilmesi gerekiyor. Sadece 0,09 saniyelik Hızlı Akıllı AF hızı ve güncellenmiş BIONZ X işlemci ve ön uç LSI ile HX99 saniyede 10 kareye kadar yüksek hızlı kesintisiz çekim sunuyor (155 görüntüye kadar tampon bellek sınırı).

Sezgisel ve Konforlu Kullanım

HX90 serisi kullanıcılarından gelen geribildirimlere kucak açan Sony, fotoğrafçıların çektikleri süjeyi doğrudan seçebilmesi ve geri çekilebilir OLED Tru-Finder vizörü kullanırken pürüzsüz odak noktası değiştirme için Dokunmatik Yüzey fonksiyonunu da uygularken deklanşöre basabilmeleri için, Dokunmatik Netleme ve Dokunmatik Deklanşör fonksiyonelliğini de hayata geçirdi. Ayarlarının idaresini eline almak isteyenler için, HX99’un Kontrol Halkası manuel netleme veya aşamalı zumlama gibi fonksiyonlar ile kişiselleştirilebilir ve 30 kaleme kadar anında geri çağırma ve özel menüler yaratma yeteneği için Benim Menüm kişiselleştirmesi de sunuyor.

180 derece esneklik sağlayan LCD ekran, selfie ve grup çekimlerinin kolaylıkla kadraja alınmasına imkân verirken, yükseltilen tutma kolu çekimler sırasında sağlam şekilde kavramaya ve daha yüksek istikrar sunuyor. Bluetooth® üzerinden elde edilen yer verileri, yer verilerini bir mobil cihaz üzerinden toplayıp kaydedebiliyor (Yer Bilgisi Bağlantı) ve küçük boyutlu Proxy kayıt özelliği, akıllı telefonlara transfer veya hızlı paylaşım için web sitelerine karşıya yükleme yapmayı mümkün kılıyor.