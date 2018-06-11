Sony RX100 VI

Yüksek büyütmeli zoom lensini içeren RX100 VI, etkileyici bir ZEISS Vario-Sonnar T*24-200mm F2.8 – F4.5 objektifi de içeriyor. Lens aynı zamanda Sony’nin RX100 serisinin bir özelliği haline gelmiş olan cep boyutunda taşınabilirlik, hızlı yanıt verme ve yüksek görüntü kalitesi özelliklerini koruyor. Hareketsiz görüntüler ve videolar için geniş yakınlaştırma, etkileyici görüntü kalitesi ve çok yönlü kullanımı onu günlük yaşamı, şehir manzaralarını, portreleri, spor aktivitelerini, vahşi hayatı ve diğer her şeyi yakalamak için ideal bir seçim haline getiriyor.

Yeni model, DRAM yongası ve geliştirilmiş bir BIONZ X görüntü işleme sistemi ile 20,1 MP 1.0-tipi içeren Exmor RS CMOS görüntü sensörü ile donatıldı. Görüntü işleme sisteminde işlem hızını en üst seviyeye çıkaran ve tüm çekim ortamlarında görüntü kalitesini optimize eden bir ön uç LSI bulunuyor. Buna ek olarak RX100 VI, 1.0 tip sensörlü fotoğraf makineleri için dünyanın en hızlı AF alma zamanı olan 0.03 saniyede odaklanabilen 315 odak düzlemli faz algılama AF noktası ile oldukça verimli bir Hızlı Hibrit AF sistemine sahip. Ayrıca sürekli AF/AE izleme ile tam çözünürlükte 24 fpsye kadar çekim yapabiliyor ve tam piksel okumayla, piksel gruplama yapmaksızın düzgün 4K videolar çekebiliyor.

RX100 VI‘nın etkileyici yeni objektifi tüm zoom aralığında geniş bir diyafram sağlarken portrelerde çekici bir bokeh efekti oluşturulabiliyor. Hızlı hareket eden nesneler net bir şekilde kaydediliyor ve bulanıklık gideriliyor. Ek olarak objektif, düşük ışık koşullarında ya da telefoto zoom aralığında çekim yaparken, daha düşük deklanşör hızlarındaki bulanıklığı önlemek için, 4.0-durak daha hızlı deklanşör hızına eşdeğer, dahili Optik SteadyShot görüntü sabitleme özelliğine sahip.

AF Performansı ve Çekim Hızları

Yeni RX100 VI modelinde, fotoğraf makinesinin en fazla 0.03 saniyede odaklanmasını sağlayan Hızlı Hibrit AF sistemi bulunuyor. Bu yenilikçi AF sistemi, sensörün yaklaşık %65’ini kapsayan 315 nokta odak düzlemli faz algılama AF noktaları ile kontrast algılamalı AF’nin avantajlarını birleştiriyor. Bu yüksek hızlı odaklama sistemi, objektifin çok yönlü 24-200mm aralığını tamamlıyor ve tüm anların hassas detay ve netlikle yakalanmasını sağlıyor.

Ayrıca, RX100 serisi kameralarda bir ilk olarak RX100 VI, Sony’nin izleme ve netleme hassasiyetini iyileştirmek için bir konu etrafındaki AF noktalarını yoğunlaştıran gelişmiş Yüksek Yoğunluklu İzleme AF teknolojisine sahip. Beğeni toplayan Eye AF teknolojisi, mevcut RX100 serisi modelinden yaklaşık 2 kat daha fazla izleme performansı sergiliyor. Üstelik seçtikleri ideal odak noktalarını parmaklarıyla belirlemek isteyen kullanıcılar için LCD dokunmatik odaklama ve touchpad netleme noktası kontrolü de bulunuyor.

AF sisteminin ideal bir tamamlayıcısı olan RX100 VI, tam AF/AE izleme özelliğine sahip 24 fps’ye kadar sürekli yüksek hızlı çekim ve 233 görüntüye kadar etkileyici bir sıkıştırma sınırı sunuyor. EVF’nin ekran gecikmesi, önceki modellere kıyasla önemli ölçüde azaltıldı ve fotoğraf çekenlerin nihai anları keskin bir şekilde yakalaması mümkün kılındı. Ayrıca, sürekli modda çekilen görüntüler artık tek tek gösterilmek yerine ekran üzerinde grup halinde oynatılabiliyor.

RX100 VI aynı zamanda yüksek hızda Anti-Distorsiyon/Bozulma Engelleyici Deklanşörüne (1/32000 saniyeye kadar maksimum obtüratör hızı) sahip; bu da hızlı hareket eden nesnelerle sıkça yaşanan “jöle efekti” etkisini azaltıyor. Elektronik obtüratör devreye girdiğinde sürekli yüksek hızlı çekim dahil olmak üzere tüm modlarda tamamen sessizce çekim yapabiliyor. Kullanıcı tarafından istenirse mekanik deklanşör modu da yer alıyor.

4K HDR’ı da içeren Gelişmiş Video Yetenekleri

Cepte taşınabilen RX100 VI, en zorlu ihtiyaçlara sahip video meraklılarını bile tatmin edecek çeşitli video özelliklerine sahip.

Fast Hybrid AF sayesinde odak düzlemi faz algılama AF noktaları, 4K film çekimi için çok gerekli olan odaklanma gereksinimleri için bile doğru odaklama ve izleme performansı sağlıyor. AF sürücü hızı ve AF izleme hassasiyeti, menü sistemi üzerinden de ayarlanabiliyor; böylece çekim yapanlara odaklanma tercihlerine göre esneklik sunuluyor.

4K modunda yeni RX100 VI, 4K videonun daha ince ayrıntılarının en az hareli ve “jaggies/piksel bozulmaları” ile kaydedilmesini sağlamak için, pikselleri bölmeden tam okuyarak kullanıyor.

Bir Cyber-shot fotoğraf makinesinde ilk kez, HDR iş akışı çözümü sunan yeni HLG (Hybrid Log-Gamma) resim profili sayesinde, RX100 VI’de 4K HDR uyumluluğu sunuldu. Ek profesyonel kalibreli video özellikleri S-Log3/S-Gamut3, 120p Full HD modu, Resim Profili, proxy kayıt ve daha fazlasını içeriyor. RX100 VI, süper ağır çekim videosunu 250 fps, 500 fps veya 1000 fps hızında kaydedebiliyor.

Tasarım, Kontrol ve Kolaylık

Yeni RX100 VI, gerçek görüntü ön izleme ve oynatma işlevselliği sağlayan ZEISS® T* ile yüksek kontrastlı 2,35 milyon noktalı XGA OLED Tru-Finder ile donatıldı. EVF, kullanıcı tercihine bağlı olarak kamera gövdesinin içinde ve dışında tutulabilir ve tek “Tek Tuş Erişim” düğmesi ile anında etkinleştirilebiliyor.

Sony’nin RX serilerinde bir ilk olarak RX100 VI, arka LCD ekrana dokunarak etkinleştirilebilen bir dokunmatik deklanşöre sahip. Fotoğraf makinesi, özelleştirilebilir zum hızları ile bir zum kolu ve yaratıcının talep edebileceği çeşitli çekim açıları için 180 derece yukarı veya 90 derece aşağı döndürülebilen bir LCD ekranla donatıldı. Ayrıca, maksimum hareketsiz görüntü sayısını %30’a kadar artıran ve Wi-Fi, NFC ve Bluetooth uyumlu bir Monitör Otomatik Kapatma işlevi de bulunuyor.