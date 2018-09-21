Üç Arka Kameralı Galaxy A7

Samsung Electronics, Galaxy A serisi ailesinin en yeni üyesi Galaxy A7’yi duyurdu. Üç adet güçlü arka kameraya, şık tasarıma ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip yenilikçi Galaxy A7 Ekim ayında satışa sunulacak.

Galaxy A7’nin üç adet güçlü kamerası şu özellikleri sunuyor;

Galaxy A7’nin 8MP 120° Ultra Geniş Açılı Lensi ile hiçbir anı kaçırmayın. Galaxy A7, ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor.

24MP Ana Lensine ek olarak 5MP Odak Lensi sayesinde, Galaxy A7’nin Canlı Odak özelliği etkileyici fotoğraflar yakalamanız için bokeh efektini ayarlamanıza izin vererek alan derinliğini kontrol etmenizi sağlıyor.

Galaxy A7’nin 24MP Lensi , loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflarınıza daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor.

Samsung’un akıllı Görsel Zekası’nı kullanan Galaxy A7 kamerası, çekeceğiniz nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor.

Galaxy A7’nin ayarlanabilir LED flaşlı 24MP ön kamerasıyla günün her anında net selfie’ler çekmek kolaylaşıyor ve ideal ışığı aramak zahmetine gerek kalmıyor. Selfie Odağı ile bokeh efektli selfie’ler çekilebiliyor. Profesyonel Aydınlatma Modu sayesinde ise profesyonel stüdyoların aydınlatma koşullarını kullanıcıya sunuluyor. AR Emoji ve iyileştirme filtreleriyle kişisel bir dokunuş ekleyerek kendinizi ifade etmeniz kolaylaşıyor.

6.0 inç boyutunda üst düzey bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7, dünyayı olduğu gibi görüp paylaşmanızı sağlıyor. Samsung’un imzası haline gelen Sonsuz Ekran ise etkileyici kesintisiz izleme deneyimini sunuyor. Galaxy A7 ayrıca, sesin çevrenizde adeta akmasını sağlayarak eğlenceye hayat veren sürükleyici Dolby Atmos ses teknolojisini destekliyor. Tarz söz konusu olduğunda, Galaxy A7 hiçbir şeyden ödün vermiyor. Üst düzey cam tasarımla gelen cihaz, daha rahat kullanım imkânı sunan yan parmak izi sensörü ve akıcı kavisleriyle elinizde hem pratik hem de kullanışlı duruyor.