ViewSonic M1 Ultra Taşınabilir projeksiyon cihazı

ViewSonic M1 Ultra Taşınabilir Sinema LED projeksiyon cihazı, küçük ve kullanışlı tasarımıyla eğlence için rahat bir izleme deneyimi sunuyor.

Dünyanın önde gelen görsel ürün çözümleri sağlayıcısı ViewSonic Corp., tasarım dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan iF Design ödülüne sahip, kısa yansıtma mesafeli ultra taşınabilir LED projeksiyon cihazı M1’i tanıttı. ViewSonic M1, şık ve kullanışlı tasarımıyla her tür eğlence için etkileyici ve canlı bir görüntü performansı sergiliyor.

Şık, geniş dokumalı akustik bir kumaşa sarılı olan M1, taşınabilir sinema keyfini bir üst seviyeye çıkarmak için özel olarak tasarlandı. Entegre akıllı stant sayesinde kolayca kurulabilen ve 360 derece dönebilen cihazla, yükseklik ayarına ihtiyaç duymadan herhangi bir duvara veya tavana görüntü yansıtılabiliyor. Stant, cihaz kullanılmadığı zamanlarda lens kapağı görevi de görüyor. Lens kapağı açıldığında, M1 de otomatik olarak tam parlaklıkla açılarak anında kullanıma hazır hale geliyor. ViewSonic, M1’deki Göz Koruma özellikleriyle kullanıcı güvenliğine de özen gösteriyor. Lensin çok yakınında bir cisim tespit edildiği zaman projeksiyon ışını otomatik olarak kapatılıyor.

ViewSonic M1 taşınabilir sinema, hemen her odada veya ortamda içerikleri ve eğlenceyi rahatlıkla sunabiliyor. İki adet Harman/Kardon hoparlöre sahip olan M1, film seyrederken veya müzik dinlerken size ve konuklarınıza net, zengin ve odayı dolduran sesler sağlıyor. Çok yönlü bağlantı seçenekleri arasında USB Tip C, USB 2.0, HDMI, Ses Çıkışı ve bir MicroSD kart okuyucu yer alan M1, çeşitli multimedya içeriklerini paylaşmak ve izlemek için mükemmel bir cihaz.

Bir kilogramdan daha hafif olan ViewSonic M1’i, küçük tasarımı sayesinde odadan odaya veya yanınızda taşımak çok kolay. Cihazda bulunan dahili pil altı saate* kadar güç sağlarken, LED teknolojisi sayesinde de toplam 30.000 saate* kadar kullanım ömrü sunuluyor. Kısa bir yansıtma mesafesine sahip olacak şekilde tasarlanan M1, 2,6 metre mesafeden 100” boyutunda görüntü oluşturabiliyor. Cihaz böylece küçük alanlarda büyük görüntü sunmak isteyenler için ideal bir tercih oluyor.

Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1.499TL KDV dahil olarak Türkiye’de Nisan ayında satışa sunulacak.