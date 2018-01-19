ViewSonic Türkiye fotoğraf yarışması sonuçlandı

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ViewSonic Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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ViewSonic Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #ViewSonicColor etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya yaklaşık 3500 fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Arzu İbranoğlu (@ibranarzu), ikinciliği Onur Aksoy (@onur_aksoy), üçüncülüğü ise İhsan Sercan Özkurnazlı (@sozkurnazli) kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz.

birinci - ViewSonic Türkiye fotoğraf yarışması sonuçlandıikinci - ViewSonic Türkiye fotoğraf yarışması sonuçlandıucuncu - ViewSonic Türkiye fotoğraf yarışması sonuçlandı

 

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