ViewSonic Türkiye fotoğraf yarışması sonuçlandı

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
ViewSonic Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #ViewSonicColor etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.
Yarışmaya yaklaşık 3500 fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Arzu İbranoğlu (@ibranarzu), ikinciliği Onur Aksoy (@onur_aksoy), üçüncülüğü ise İhsan Sercan Özkurnazlı (@sozkurnazli) kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz.
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