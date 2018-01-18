WD’den fotoğraf tutkunlarına…

Western Digital, Consumer Electronics Show 2018’de (CES 2018) tüketici çözümlerinde yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında Akıllı Ev cihazları aracılığıyla ses ile aktifleştirilen medya yayını, dünyanın en küçük 1 TB USB’si ve ultra mobil, yüksek performanslı, kablosuz ve geniş kapasiteli flash depolama ürünleri gibi bugünün kişisel içerik patlamasına ayak uyduran ürünler yer alıyor.

Akıllı telefonlar, dronelar, aksiyon kameraları ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleri, kullanıcıların arkadaşları ve takipçileriyle paylaşmak isteyecekleri zengin içerikleri yakalıyor. Çok mercekli kameralar, 8K video, 5G kablosuz bağlantı, VR, artırılmış gerçeklik (AR) ve video yayınları ile son derece zengin deneyimler yaşamayı sağlarken çok büyük kütüphanelere de ihtiyaç yaratıyor. Sonuç olarak tüketiciler kişisel içerikler oluşturma, saklama, erişme ve paylaşmanın kolay yollarını arıyor.

My Passport Wireless SSD ve SanDisk Extreme Portable SSD

Yüksek performanslı veri saklama çözümlerine ihtiyaç duyan fotoğraf ve drone tutkunları için Western Digital iki tane taşınabilir SSD’yi piyasaya sürüyor. My Passport Wireless SSD, tek bir dokunuşla hafıza kartı kopyalama ve hareket halindeyken içerik paylaşmanın yanı sıra yeni bir kabiliyet olan FiLMiC Pro ve LumaFusion gibi üçüncü parti mobil yaratıcı uygulamalar üzerinden doğrudan cihazlara bağlanma özelliklerini sunuyor. Öte yandan SanDisk Extreme Portable SSD ise hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları saklamak için bire bir.