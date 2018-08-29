Yeni Samsung X5 SSD

Samsung Electronics, harici depolama çözümlerinde yeni bir performans ve güvenilirlik seviyesine ulaşıldığını müjdeleyen Samsung’un ilk NVMe temelli taşınabilir katı hal sürücüsü (SSD) olan Samsung Portable SSD X5 modelini duyurdu. Teknolojinin ulaştığı son noktayı temsil eden Thunderbolt 3 teknolojisinin üzerine inşa edilen yeni X5, kompakt ve dayanıklı yapısıyla hareket halindeki içerik yaratıcıları ve BT profesyonelleri için ideal taşınabilir depolama aygıtı olurken benzeri görülmemiş bir aktarım hızı sağlıyor.

Kullanıcılar 4K videolarını düzenlerken, gerçek-zamanlı 3D görseller oluştururken veya yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını derlerken verilerini saklamak ve transfer etmek için hızlı ve rahat yöntemler arıyor. Samsung’un X5 modeli, NVMe ve Thunderbolt 3 teknolojileri arasındaki sinerjiden yararlanarak büyük multimedya dosyalarıyla çalışan profesyonellere ihtiyaç duydukları en yüksek performansı sunuyor. Yeni X5 taşınabilir SSD, Thunderbolt 3’ün USB 3.1’e göre dört kata kadar daha hızlı olan 40Gbps bant genişliği sayesinde, 2.800 MB/s (yani yaygın olarak kullanılan SATA arayüzlü taşınabilir SSD’lerin 5.2 katına, harici HDD’lerin ise 25.5 katına kadar daha hızlı) okuma hızı sağlıyor. Yeni X5, 2.300 MB/s maksimum yazma hızıyla kullanıcıların 20 GB büyüklüğündeki bir 4K videoyu 12 saniye gibi bir sürede transfer etmesine de imkân sağlıyor. Thunderbolt 3 portlu Mac ve PC’ler için tasarlanan X5, kullanıcıların 2 TB’a kadar çıkan kapasite seçenekleriyle hafif ve taşınabilir bir tasarımda yüksek hızın keyfini sürmesine izin veriyor.

X5 parlak yüzeyli ve kayma önleyici altlıklı tam-metal gövdeye sahip. Çarpmaya dayanıklı iç kasa ve pürüzlü metal mahfaza cihazı iki metreye kadar yüksekliklerden düşmeye karşı dayanıklı kılıyor. Ayrıca, Dinamik Isıl Koruma teknolojisi ve mekanik bir dâhili çözüm olan soğutucu, X5’i aşırı ısınmaya karşı koruyarak en uygun çalışma sıcaklığında kalmasını sağlıyor ve böylece cihazın dayanıklılığını sağlıyor. X5 aynı zamanda isteğe bağlı şifre koruma ve güvenlik ayarlarıyla kolay yapılandırmayı da içeren, AES 256-bit donanım veri şifreleme teknolojisine dayalı “Samsung Taşınabilir SSD Yazılımı” ile de güçlü bir veri güvenliği sunuyor.

Üç yıl sınırlı garantiyle gelen X5, 3 Eylül 2018 tarihinde küresel olarak satışa sunulacak. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 500GB’lık modelde 3.449TL, 1TB’lık modelde 5.999TL, 2TB modelde ise 11.999TL’den başlayacak.