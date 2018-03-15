Yüksek Kalitede ve Minimum Maliyetle Fotoğraf Basmanın Püf Noktaları

Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu ile fotoğraf baskısı konusundaki püf noktaları, Epson çözümlerini ve teknolojik avantajları konuştuk.

Fotoğraf meraklıları Epson’u çok yakından tanıyor. Bahar aylarının yaklaştığı bu dönem özellikle de doğa fotoğrafçılığına meraklı olanlar için ayrıca önem taşıyor. Fotoğraf Dergisi olarak Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu ile Epson fotoğraf yazıcıları özelinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Fotoğraf Dergisi – Geleneksel fotoğrafçılık neredeyse bitti gibi görünüyor. Dijital çekim ve dijital arşivleme revaçta. Bu fotoğraf baskısını nasıl etkiliyor?

Engin Hıraoğlu: Baktığınızda doküman baskısı için de benzer bir durum söz konusu olmalı. Ancak özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde baskı artarak devam ediyor. Fotoğraf baskısında da bizce durum aynı, yani asla ölmeyecek. Dijital olarak saklanan resimler arttığı için baskının düşmesi beklenirken özellikle cep telefonları ile çekilen resimler hızla artıyor, daha fazla resim çekiyoruz ve basıyoruz. Bu bir zevk. Dijital fotoğraf sergileri elbette olabilir ancak basılının yerini tutamaz. Bireyler en sevdikleriyle birlikte olan güzel anılarını basarak yine evlerini ve ofislerini süslemeye devam edecekler. Kısacası fotoğraf baskısı hep yaşayacak.

FD – Yüksek kalitede ve uygun maliyetli fotoğraf baskısının püf noktaları nelerdir?

EH: Fotoğraf baskılarında kalite; renk ayrımından kullandığınız mürekkebe ve kağıda, çözünürlükten yazıcının kafa teknolojisine uzanan birçok etmene bağlıdır. Mesela mürekkepli yazıcıda en iyi renk için doğru inkjet kağıdı kullanılmalı. Maliyet dediğinizde ise ilk alım bedeline değil ‘toplam sahip olma maliyeti’ ne odaklanılmalı. Burada inkjet teknolojisi ve tanklı yazıcılar devreye giriyor. Gerek kalite gerekse maliyet açısından en önemli konu ise orijinal malzeme kullanımı.

Fotoğraf baskısını çıkar çıkmaz suyun içine sokun, bakın ne olacak…

FD – Siz Epson olarak bu alanda nasıl avantajlar sunuyorsunuz?

EH: Epson’un mürekkep püskürtme sistemli yazıcılarında Micro Piezo teknolojisine sahip yazıcı kafası kullanılır. Bu teknoloji mürekkebe tam kontrol imkanı sağlayarak hem daha kaliteli baskılar almanızı sağlar hem de diğer teknolojilere göre daha uzun ömürlüdür. Bu teknolojik fark sayesinde kullanıcılar aldıkları fotoğraf baskılarının daha net ve kaliteli olduğunu açık şekilde fark eder.

Maliyet kısmında yine bizim geliştirdiğimiz “orijinal mürekkep tanklı” yazıcılar devreye giriyor. Kaliteli fotoğraf baskısına minimum maliyeti rakamlarla örneklendirmekte fayda var. Tanklı yazıcılarımızdan L1800 bir fotoğraf yazıcısı ve ilk mürekkep setiyle birlikte sağlanabilen fotoğraf baskı kapasitesi dahilinde 10×15 ebadında bir fotoğrafın maliyeti 16 kuruş ki bu inanılmaz bir rakam.

Burada değinilmesi gereken bir diğer nokta da makine kadar kullanılan kağıdın önemi. Epson olarak sunduğumuz fotoğraf kağıtları konusunda da oldukça iddialıyız. Sadece hobi olarak fotoğrafla uğraşan bir kullanıcı veya stüdyo sahibi bir iş insanı, hiç fark etmez; Epson markalı fotoğraf yazıcısı ve kağıdı kullandığında çok basit bir deney yapabilir. Baskı sonrasında kuruma aşamasını beklemez çünkü bizim teknolojimizde bu aşama yoktur. Fotoğrafı alır almaz bir bardak suyun içine sokabilir, saatlerce bekleyebilir ve hiçbir bozulma göremez. Kısacası Epson, fotoğraf baskısı teknolojisinde birçok avantaj sunar.

FD – Fotoğraf yazıcısı bazında ürün yelpazenizde nasıl ürünler var?

EH: Epson fotoğraf yazıcı yelpazesi oldukça geniş. Temelde 6 renk üstü modelleri fotoğraf yazıcısı olarak tanımlıyoruz. Ancak 4 renkli modellerimizi alıp fotoğraf basmak da mümkün tabi ki. Giriş seviyesinde A4 ve A3 fotoğraf yazıcıları, orta seviyede A3 ve A2 boyutlu 6 renk ve üstü yazıcılar, üst seviyede de 61-160 cm genişlige kadar baskı alabileceğiniz modeller var. Profesyonel kullanım için pigmet mürekkep kullanan modellerimiz mevcut. Ayrıca bu modellerin bazıları da çok fonksiyonludur; tarama, CD/DVD yazımı gibi işlevleri de bünyesinde barındırır. Kısacası hem hobi odaklı ev kullanıcılarına hem de profesyonel stüdyolara yönelik birçok modelimiz mevcut.

FD – Bir kullanıcı fotoğraf yazıcısında nelere dikkat etmeli?

EH: Renklerin gerçeğe en yakın şekilde çıkması için kullanıcılar 6 renk ve üstü fotoğraf yazıcılarını tercih etmeli. Düşünülen maksimum baskı genişliğine karar verilmeli ve ona göre model seçilmelidir. Bir diğer seçim kriteri de üzerine baskı alacağınız materyale uygun yazıcı olması. Sadece kağıda değil, kanvasa, kartona ve farklı materyallere baskı tercih edebilirsiniz. Bu bazda doğru mürekkebi ve modeli seçmezseniz istediğiniz sonucu almanız mümkün değil. Diğer bir konu ise maliyetler elbette ki. Orijinal mürekkep tanklı yazıcı hayatınızı bu konuda epey değiştirebilir.

FD – Fotoğrafta uzun ömürlü baskının sırrı nedir?

EH: Aslında her türlü teknolojide solma olur. Bunu ancak kullanılan mürekkep seçimi ve kağıt ile kontrol edebiliriz. Sektörde halen pek çok teknoloji var. Dye, Pigment, Solvent ve Süblime mürekkepler bunlardan bazıları. Bu teknolojiler iç veya dış mekan kullanımına göre kalıcılık sunar. Evlerimizde kullandığımız ve albümlerde sakladığımız fotoğraflar için pek çok kişinin tercih etmesi gereken teknoloji pigmenttir. Uyumlu üretilen kağıt tipleriyle de kalıcılığı arttırıcı seçenekler elde edilebilir. Pigment mürekkeplerimizle yapılan yaşlandırma testlerinde fotoğrafların 100 yıla kadar saklanabildiğini düşünürseniz oldukça iddialıyız.