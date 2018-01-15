Farklı alanlardan fotoğrafçıları bir araya getirmek ve fotoğraf sanatının anlatı sınırlarını genişletmek için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (Z FotoFest) başlıyor.

Fotoğrafçılara ilham vermek, farklı alanlardan fotoğrafçıları bir araya getirmek ve fotoğraf sanatının anlatı sınırlarını genişletmek için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (Z FotoFest), 19 Ocak Cuma günü saat 19.30’da başlıyor.

İstanbul’un kültürel zenginlik ve değerlerini gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlayan Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (Z FotoFest) 19 Ocak Cuma günü saat 19.30’da Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası’nda başlıyor. Fotoğrafa tutkuyla bağlı genç sanatçılar ile ustaları bir araya getirmeyi ve fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan 24 günlük Uluslararası Fotoğraf Festivali 11 Şubat’a kadar devem edecek.

DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILAR ZEYTİNBURNU’NDA!

Yann Arthus-Bertrand, Abelardo Morell, Ami Vitale, Chandan Gomes, Corey Arnold, Greg Segall, Kamil Fırat, Ali Haydar Yeşilyurt, Dinçer Özüarap, Bekir Dindar, M. Cevahir Akbaş gibi dünyaca ünlü isimlerin bir araya geleceği Fotoğraf Festivali’nde, 50’ye yakın sergi, sanatçı konuşmaları, çok sayıda slayt gösterisi, rehberli sergi turları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri, fotoğraf ve belgesel film gösterimleri, seminerler ve özel atölyeler yer alacak.

KONUK ÜLKE: ÇİN

Fotoğraf dünyasının önde gelen uluslararası festivallerinden biri olmayı hedefleyen Z FotoFest, bu yıla özel olarak düzenleyeceği ilk festivalde “Oksijen” temasını seçti. Çevre bilincinin, fotoğraf ve sinema sanatı sayesinde kamuoyuna yeniden hatırlatılmasının amaçlandığı festivalde konuk ülke ise “Çin” olacak.

Detaylı bilgi için: www.zfotofest.istanbul