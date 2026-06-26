ASUS ROG 20. Yılını Kutladı

ASUS Republic of Gamers (ROG), 20. yılını düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Tayvan’ın ardından ROG 20. yıl kutlamalarına ev sahipliği yapan ilk ülke olan Türkiye’de, markanın bu özel dönüm noktası için hazırladığı Edition 20 koleksiyonu tanıtıldı.

ROG’nin 20 yıllık yenilikçilik yolculuğunu temsil eden Edition 20 koleksiyonu, markanın bugüne kadar geliştirdiği teknolojileri geleceğe taşıyan yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Üstün performans, entegre tasarım anlayışı ve dünya genelindeki oyuncuların beklentilerine odaklanan yaklaşım, koleksiyonun temelini oluşturuyor.

Edition 20: 20 Yıllık Cesur Yeniliklerin Geldiği Nokta

ROG’nin 20. yıl dönümünü simgeleyen Edition 20, alternatif renk tasarımı ve son teknoloji yeniliklerle öne çıkan sınırlı sayıda üretilmiş özel bir ürün koleksiyonu. Bu tasarım dili yalnızca görsel bir kimlik sunmakla kalmıyor; ROG Black’in güç ve hassasiyetini, ROG Red’in tutkulu mirasını, Crystal Lens’in geleceğe yönelik vizyonunu ve Radiant Gold’un premium işçiliğini aynı potada buluşturarak markanın 20 yıllık yolculuğunu yansıtıyor.

Meraklılara Özel Bileşenler

Kendi sistemini kurmayı sevenler ve performans sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen kullanıcılar için tasarlanan Edition 20 bileşenleri; güçlü enerji iletimi, gelişmiş termal çözümler ve dikkat çekici tasarım detaylarını bir araya getiriyor.



ROG Crosshair X870E Edition 20

ROG’nin 20. yıl dönümünü anmak amacıyla geliştirilen ROG Crosshair X870E Edition 20, ikonik tasarımını üst düzey performansla buluşturan amiral gemisi bir anakart olarak öne çıkıyor. Temelinde, tam genişlikte termal platformu ve tamamen bakır tasarımıyla hem CPU’yu hem de VRM’i eş zamanlı soğutan ROG Ryujin Edition 20 çözümüne sahip entegre bir AIO soğutma mimarisi bulunuyor. Entegre soğutma alanındaki son yenilikleri ve yüksek performansı bir araya getiren ROG Crosshair X870E Edition 20, ROG mühendislik mirasının ulaştığı noktayı temsil ediyor.

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, performans ve görsel deneyimi yeni seviyelere taşıyan amiral gemisi bir ekran kartı. En yeni ROG Astral RTX 50 Serisi yenilikleri üzerine inşa edilen modelin merkezinde; dinamik 3D görseller, özelleştirilebilir animasyonlar ve gerçek zamanlı donanım verileri sunan kavisli bir AMOLED ekran yer alıyor.

Kart ayrıca çıkarılabilir GC-HPWR adaptörü ve çift güç girişi sayesinde 800 watt’a kadar güç çekebiliyor.

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20

Yeni nesil üst düzey sistemler için tasarlanan ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, dört adede kadar NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartını destekliyor. Sunucu sınıfı GaN MOSFET bileşenlerinden yararlanan ürün, daha kompakt ve daha serin çalışan bir yapıda 3000 watt’a kadar güç sunuyor.

ROG GR20 Edition 20

ROG GR20 Edition 20, estetik, performans ve özelleştirmeyi bir araya getiren açık çerçeveli modüler bir premium PC kasası. Alüminyum ağırlıklı yapısı, optimize edilmiş hava akışı ve gelişmiş termal performansıyla dikkat çekiyor.

Rekabetçi Oyuncular İçin

Odaklanmış ve verimli sistemlerde maksimum performans talep eden oyuncular için geliştirilen rekabetçi oyun serisi, e-spor ve yüksek yoğunluklu oyun senaryoları için tasarlanmış elit sınıf donanımlar sunuyor.

ROG NUC 16 Edition 20

ROG NUC 16 Edition 20, altın detaylara sahip yarı şeffaf koyu kasasıyla amiral gemisi seviyesinde oyun performansını yalnızca üç litrelik ultra kompakt bir form faktöründe sunuyor. NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU ve DLSS 4.5 teknolojisiyle donatılan ürün; yüzde 21 daha verimli CPU ısı kapasitesi ve 300 watt’a kadar birleşik CPU-GPU ısı dağıtımı sağlayan QuietFlow soğutma sistemi sayesinde sessiz ve kesintisiz performans sunuyor.

En Akıcı Oyun Deneyimleri

Edition 20 koleksiyonu yalnızca sistem bileşenleriyle sınırlı kalmıyor; ekranlar, bağlantı çözümleri ve sistem optimizasyonlarıyla oyun deneyiminin her aşamasına dokunuyor.

ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20

ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, elit e-spor performansını özel yıl dönümü tasarımıyla buluşturan 26,5 inç TrueBlack parlak Tandem WOLED oyun monitörü. Şeffaf arka panel ve Edition 20 tasarım detaylarıyla dikkat çeken model, çift modlu yapısı sayesinde 540 Hz’e kadar QHD veya 720 Hz’de HD görüntüleme seçenekleri sunuyor. Monitör ayrıca yalnızca 0,02 ms tepki süresiyle üst düzey duyarlılık sağlıyor.

ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20

ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, dört bantlı Wi-Fi 7 desteğine sahip amiral gemisi oyuncu router’ı olarak konumlanıyor. Altın ve siyah renklerden oluşan tasarımıyla Edition 20 kimliğini yansıtan ürün, 320 MHz bant genişliği, 4096-QAM ve Multi-Link Operation (MLO) teknolojileri sayesinde 30 Gbps’e kadar bağlantı hızları sunuyor.

Her Oyunu Daha Üst Seviyeye Taşı

Edition 20 oyun ekipmanları serisi; hassasiyet, konfor ve sürükleyici deneyimi ön plana çıkaran ürünlerden oluşuyor. Premium malzemeler ve yüksek performans, koleksiyonun tamamında kendini hissettiriyor.



ROG Azoth Extreme Edition 20

ROG Azoth Extreme Edition 20; alüminyum kasa, karbon fiber konumlama plakası, ayarlanabilir conta montaj sistemi ve tam renkli OLED dokunmatik ekranıyla dikkat çeken özel bir mekanik klavye. Hakiki 24 ayar altın detaylarla tamamlanan ürün, premium yazma deneyimi ve üst düzey işçilik sunuyor.

ROG Keycap Mystery Box Edition 20

Her ROG Keycap Mystery Box Edition 20, ROG tasarım dilinden ilham alan rastgele bir koleksiyonluk tuş kılıfı içeriyor. Ürün, klavye meraklıları ve koleksiyoncular için sürpriz deneyimi sınırlı üretim yaklaşımıyla birleştiriyor.

ROG Harpe II Extreme Edition 20

ROG Harpe II Extreme Edition 20, e-spor profesyonelleriyle birlikte geliştirilen ikonik tasarıma sahip özel bir fare. Yeni ROG Aimpoint Pro 65K sensör, 100 milyon tıklama ömrüne sahip ROG Optik Mikro Anahtarlar, SpeedNova 8K kablosuz teknolojisi ve Corning Gorilla Glass ayaklarla donatılan model, yıl dönümüne özel tasarımı elit seviye hassasiyetle birleştiriyor.

ROG Destrier Edition 20

ROG Destrier Edition 20 oyuncu koltuğu, ikonik Destrier tasarımını 20. yıl kutlamalarına özel detaylarla yeniden yorumluyor. Robotlardan ilham alan dış iskelet yapısı; alüminyum, şeffaf çerçeve, nefes alabilen örgü, EPU deri ve yumuşak PU köpük gibi premium malzemelerle tamamlanıyor. Siyah ve altın renk kombinasyonu ise Edition 20 kimliğini güçlü biçimde yansıtıyor.