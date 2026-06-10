DJI Osmo Pocket 4

Kalabalık bir sokakta yürürken vlog çekmek, düşük ışıkta net görüntüler yakalamak veya hareket halindeki bir konuyu kadrajdan çıkarmadan takip etmek içerik üreticileri için her zaman kolay olmuyor. DJI, yeni Osmo Pocket 4 ile bu zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Gelişmiş takip teknolojileri, güçlü görüntüleme sistemi ve profesyonel seviyedeki ses desteğiyle Osmo Pocket 4; tek başına içerik üreten vlogerlardan sosyal medya içerik üreticilerine kadar herkesin daha az uğraşla daha kaliteli görüntüler elde etmesini sağlıyor. 1 inç CMOS sensörü, 4K/240fps video kaydı ve yeni nesil akıllı takip özellikleriyle kullanıcılar, günün her saatinde daha net, daha akıcı ve daha sinematik içerikler üretebiliyor.

Düşük Işıkta bile doğru sonuçlar

Osmo Pocket 4’ün 1 inç CMOS sensörü ve f/2.0 diyaframıyla düşük ışıkta bile doğal ve net portreler elde edilebiliyor. 14 stop dinamik aralık ve 10-bit D-Log renk profili, alacakaranlıkta, deniz kenarında veya diğer düşük ışıklı ortamlarda zengin tonlar ve gerçeğe yakın renkler yakalayabiliyor. Ayrıca yüksek kontrastlı ışık koşullarında da üstün performans gösteriyor. Özel zoom (yakınlaştırma) düğmesi sayesinde kullanıcılar tek dokunuşla 2x kayıpsız zoom ve 4x arasında geçiş yapabiliyor. Ultra HD ağır çekim görüntüler de 4K/240fps olarak kaydedilebiliyor.

Akıllı Çekim Modları

Osmo Pocket 4’ün üç eksenli stabilizasyonu, içerik üreticilerin yürürken bile sabit ve yüksek kaliteli vlog’lar ve canlı yayınlar çekmesini sağlıyor. Daha pürüzsüz kamera hareketleri için birden fazla gimbal modu bulunuyor. ActiveTrack 7.0 ile konular 4x zoom seviyesinde bile takip edilebiliyor. Spotlight Follow ve Dynamic Framing gibi takip modları, tek elle sinematik çekimler yapmayı kolaylaştırıyor. Akıllı otomatik odaklama (AutoFocus), konuların keskin kalmasını sağlıyor. “Subject Lock Tracking” etkinleştirildiğinde kamera seçilen konuyu otomatik olarak kilitliyor ve takip ediyor. Yeni bir konuya geçmek için ekrana dokunmak yeterli oluyor.

OsmoAudio Ekosistemi ile Uyumlu Ses Kaydı

Osmo Pocket 4, dahili mikrofon dizisi sayesinde ortam seslerini kaydederken net vokaller yakalıyor. Ayrıca DJI Mic vericilerine doğrudan bağlanmayı destekleyerek 4 kanallı ses kaydı sağlıyor. Desteklenen DJI Mic vericileri arasında Mic 2, Mic 3, Mic Mini, Mic Mini 2 bulunuyor.