İnceleme: BOYA Notra AI – Ezber Bozan Bir Not Alıcı

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde not alma alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek, teknoloji dünyasında ‘ezber bozan’ bir cihazdan bahsedeceğim sizlere. İncelediğim ürün, Boya Notra AI adını taşıyor. Boya Notra, yapay zeka destekli bir kayıt cihazı. Esasında bu ürüne bir not alıcı da denilebilir. Boya Notra, uzun bir toplantının veya sıkıcı bir dersin özetini çıkarabilen, önemli telefon konuşmalarınızı kaydedebilen ve tabi çok daha fazlasını yapabilen bir cihaz.

Yapay zeka destekli not alıcı

Boya Notra sadece bir ses kayıt cihazı değil; ortam seslerini, telefon görüşmelerini ve Bluetooth aramalarını kaydedebilen dünyanın ilk yapay zeka destekli not alıcısı… Ürün ilk bakışta sade tasarımı ile dikkat çekiyor. Avuç içine sığabilen cihaz, sadece 45 gram ağırlığında. Magesafe özelliği ile bir iPhone arkasına yapışarak varlığını bile unutabileceğiniz büyüklükte… Merak etmeyin, diğer telefon modelleri için kutusundan yapışkanlı manyetik halka da çıkıyor.

3 Kayıt Modu

Alüminyum alaşımlı gövdesi hem çok hafif hem de dayanıklı hissettiriyor. Üstelik dört farklı renk seçeneğiyle tarzınıza uygun olanı seçebiliyorsunuz. Boya Notra’nın temel olarak 3 farklı kayıt modu var. Tüm diğer özellikler de işte bu 3 mod ile kullanılabiliyor. Birincisi “Ortam Kayıt Modu”. Toplantılar, röportajlar veya dersler için ideal olan bu modun 10 metrelik bir algılama menzili var. Ancak 1-2 metre içerisinde en iyi sonucu alacağınızı belirtmeliyim.

İkincisi “Telefon Görüşmesi Kayıt Modu”. Notra’yı telefonunuzun arkasına manyetik olarak yapıştırmanız yeterli. Dahili kemik iletimli sensörü sayesinde, karşı tarafa herhangi bir uyarı gitmeden görüşmelerinizi doğal ve net bir şekilde kaydedebiliyorsunuz.

Üçüncüsü ise “Bluetooth Kayıt Modu”. Kablosuz kulaklıklarınızla katıldığınız sanal toplantılar, online dersler veya telefon görüşmeleri için birebir. Eller serbest bir şekilde her kelimeyi kayıt altına alabiliyorsunuz.

Konuşma dökümü, özet, zihin haritası…

Cihazın asıl sihrini konuşturduğu yer ise yapay zeka özellikleri… Kayıt bittikten sonra Notra, sesleri 140’tan fazla dilde yazıya dökebiliyor. Tabi Türkçe de bu diller arasında yer alıyor. Ama iş burada bitmiyor. Saatlerce süren kayıtları kısa bir sürede analiz ederek temiz özetler ve zihin haritaları oluşturuyor. Yapay zekaya sor ve yapılacaklar listesi hazırlayabiliyor.

Örneğin bir toplantıda birden fazla konuşmacı varsa kimin ne dediğini otomatik olarak belirliyor ve böylece takibi çok daha kolay hale getiriyor. Ben de bu cihazı denemek için yeni incelediğim bir akıllı saat videosu açtım. Boya Notra yaklaşık 13 dakikalık bu videonun tümünü kaydetti. Sonra tüm konuşmayı kısa bir sürede yazıya döktü, özetini ve zihin haritasını çıkardı. Konuşmayı yazıya dökme sırasında bazı küçük yazım hataları yaptı. Ancak 13 dakikalık bir konuşmaya göre gayet iyi sonuç verdi açıkçası.

Özet kısmı ise temel bilgiler, 8 bölüme ayırdığı içerik özeti ve ek notlar şeklindeydi. Beni asıl şaşırtan ise zihin haritası oldu. Akıllı saat incelemesinin bölümlerini gayet iyi bir şekilde yansıttı.

64GB’lık dahili hafıza

Boya Notra teknik açıdan bakıldığında da oldukça iddialı bir yapıda tasarlanmış onu söylemeliyim. Boya’nın akustik uzmanlığı ile geliştirilen 2 güçlü mikrofon ve sensör 360 derecelik dolgun ve net ses kalitesi sunuyor. AI gürültü engelleme özelliği ise klavye sesi veya klima gürültüsü gibi arka plan seslerini 30 dB’e kadar azaltmaya yardımcı oluyor.

Cihazın hafızası 64GB. Bu geniş depolama alanı sayesinde yaklaşık 8000 saatlik kayıt alınabiliyor. Ayrıca ücretsiz ve sınırsız bulut depolama alanı da bulunuyor. Pil ömrü yaklaşık 24 saat aralıksız kayıt almasına yetiyor ve bir yıl bekleme süresine sahip.

Cihazın bağlantısını Bluetooth üzerinden yapıyorsunuz ve giriş yaptıktan sonra kullanımı gerçekten çok kolay. Zaten cihaz üzerinde 3 kayıt modu ve bir de başlatma düğmesi var. Başlatma düğmesine uzun bastığınızda kayıt otomatik olarak başlıyor.

Ortam sesini kaydederken cihazı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Telefon görüşmenizde ise telefonun arka kısmında olması gerekiyor. Kulaklıkla yapacağınız görüşmede ise kutu içerisinden çıkan kabloyu telefona bağlamanız gerekiyor. Dilerseniz yine bilgisayara bağlayarak yapacağınız online toplantılarda da kullanabilirsiniz.

Farklı formatlarda dışa aktarım yapılabiliyor

Kayıtlarınızı Bluetooth, USB-C veya kablosuz ağ üzerinden BOYA Notra uygulamasına veya web’e aktarabilirsiniz. Her şey otomatik olarak düzenlenip düzgün bir şekilde sıralanıyor. Böylece dosyaları anında bulup inceleyebilirsiniz. Ayrıca 7 dışa aktarma formatı ile kayıtlarınızı herhangi bir iş akışında sorunsuz bir şekilde paylaşabilirsiniz. Tabii konu ses kaydı ve özel bilgiler olunca gizlilik çok önemli biliyorsunuz. Boya verilerinizi uçta uca şifreleme ile koruyor. Cihazı kaybetseniz bile, dosyalarınız hesabınıza özel kaldığı için başkaları tarafından erişilemiyor.

3 farklı kullanıcı profili seçeneği var

Boya farklı kullanıcı profilleri için özel planlar da hazırlamış. Temel kullanıcılar zaten ücretsiz üye olup cihazı kullanabiliyor. Pro ve limitsiz paketlerde ise bazı yükseltmeler sunuluyor. Ücretsiz pakette aylık 320 dakikalık sesi yazıya dökme süresi tanımlanıyor. Ancak 2026 sonuna kadar bu süre ücretsiz bir yükseltme ile 600 dakikaya çıkarılmış ve 12 ay geçerli olacak. Abonelik planları Boya web sitesinden de inceleyebilirsiniz.

Özetle Boya Notra, öğrenciler, gazeteciler, içerik üreticileri ve yoğun çalışan profesyoneller için tam bir verimlilik canavarı olmuş diyebilirim. Not tutma derdini ortadan kaldırıp detaylara odaklanmanızı sağlıyor kısaca…

Boya Notra AI incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.