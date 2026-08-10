İnceleme: MSI Stealth 16 AI+

Bugün masamızda yalnızca güçlü bir oyuncu bilgisayarı değil, aynı zamanda fotoğrafçılar, video editörleri, YouTube içerik üreticileri ve yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış oldukça iddialı bir model var.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugün masamızda yalnızca güçlü bir oyuncu bilgisayarı değil, aynı zamanda fotoğrafçılar, video editörleri, YouTube içerik üreticileri ve yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış oldukça iddialı bir model var. Bu yazıda gerçek bir mobil iş istasyonu olan MSI Stealth 16 AI+ (B3WH-011TR) modeline yakından bakacağız.

Bu cihazın kalbinde, yaratıcı süreçlerimizi kökten değiştiren NVIDIA GeForce RTX 5070Ti ekran kartı ve NVIDIA Studio platformu yer alıyor. Bir içerik üreticisi için notebook seçerken dikkat edilmesi gereken kritik bileşenlerin başında ekran kartı geliyor. Bir dönem hatırlayacaksınız, bizim için ilk önce bilgisayarın RAM’ı ve işlemcisi ön plandaydı. Herkes ilk önce bu detaylara yoğunlaşırdı. Ancak günümüzde tüm yapay zekâ hızlandırması ve yüksek performans gücü GPU tarafından sağlanıyor. RTX 50 serisi, fotoğraf – video düzenlemeden 3D render süreçlerine kadar her aşamada en gelişmiş AI performansı sunuyor. Bu yazıda hem bu bilgisayarın teknik detaylarına bakacağız hem de NVIDIA Studio’nun bir fotoğrafçı veya video kurgu uzmanı için neden vazgeçilmez olduğunu konuşacağız.

İnce ve hafif tasarım

İlk önce cihazın tasarımı ile başlamak istiyorum. Cihazı elinize alır almaz inceliği ve hafifliği hemen dikkat çekiyor. 16 inçlik güçlü bir notebook olmasına rağmen ağırlığı 2kg’ın altında ve inceliği ise 16.65mm. Kömür siyahı rengi alüminyum alaşımlı gövdeyle oldukça şık duruyor. Özel bir kaplamayla gelen notebook parmak izi oluşumunu azaltan yüzeye sahip.

Bu bilgisayarı sadece ofise ya da stüdyoya hapsetmeyi düşünmeyin bence… Orta boy pek çok fotoğraf çantasına rahatlıkla sığabilen bu taşınabilir güç ile tüm süreçlerinizi seyahatlerde ve gittiğiniz farklı yerlerde de yürütebilirsiniz. Hatta tüm iş akışınızı bu notebook ile planlayarak çok daha hızlı ve verimli bir çalışma düzeni de kurabilirsiniz.

MSI’ın bu notebook’u hafif ve taşınabilir bir cihaz. Ama bu bilgisayarın 240W’lık adaptörü çok küçük değil onu belirtmeliyim. Bir güzel haber ise bilgisayarın PD şarj desteğinin bulunması. Thunderbolt 4 portu üzerinden hem hızlı veri aktarabilir hem de cihazınızı hızla şarj edebilirsiniz. Bilgisayar çalışırken ve performans ihtiyacınız olduğunda PD şarj cihazı orijinal adaptörün yerini tutmaz bunu unutmayın.

Sade yapı, profesyonel görünüm

Bu notebook’un ilk bakışta alev alev yanan ve ben bir oyuncu bilgisayarıyım diye bağıran agresif bir tasarımı yok. Ve bence bu çok kıymetli… Sade yapı, yaptığımız iş düşünüldüğünde profesyonel ve şık bir görünüm sağlıyor. Bu ince yapıya böylesine güçlü özelliklerin sığdırılmış olması ise gerçekten alkışı hak ediyor. Notebook’un yuvarlatılmış köşe hatları ve gizli menteşeleri de güzel detaylar olmuş. Leke itici yüzeye sahip tuş kapakları ile 4 bölgeli RGB Gaming klavye, MSI Center üzerinden renk ve ışıklandırma efektlerini özelleştirme fırsatı sunuyor. Klavyenin tuş aralıkları yeterli düzeyde, temiz ve hatasız bir yazma deneyimi yaşatıyor. Klavyenin hemen önünde devasa bir touchpad bulunuyor. Dokunmatik yüzey hassas ve hızlı tepki veren bir denetim sağlıyor.

NVIDIA ekran kartı ve NVIDIA Studio özellikleri

İşim gereği birçok farklı bilgisayar deniyorum. Geçen gün bütünleşik ekran kartı olan bir notebook ile artık sağlıklı basit bir fotoğraf düzenlemesi bile yapamadığımı fark ettim. Özellikle Photoshop’a gelen güncellemeler ve yapay zeka eklentileri fotoğraf düzenlemelerinde bile daha güçlü bir bilgisayar ve ekran kartı istiyor. Bunu niye söylüyorum? Profesyonel olarak fotoğraf çekiyor, fotoğraf-video düzenlemeleri yapıyorsanız, sadece ucuz diye niteliksiz notebook’lar almayın diye sizi uyarmak istiyorum.

NVIDIA GeForce RTX 5070Ti nasıl katkı sağlıyor?

MSI Stealth 16 AI+ modelinde, NVIDIA GeForce RTX 5070Ti ekran kartı bulunuyor. Bu kartın video hafızası 12GB. Böylece hem oyun deneyiminde hem de iş için kullanımda son derece verimli ve hızlı bir kullanım sağlanıyor. Profesyonel iş akışlarını hızlandıran en önemli bileşenlerden biri haline gelen ekran kartlarının bizim işimize nasıl fayda sağladığını kısaca anlatmak istiyorum.

NVIDIA GeForce 5070Ti ekran kartı, fotoğrafçılar için hem genel NVIDIA Studio ekosistemi hem de MSI’a özel yazılımlar aracılığıyla çeşitli yapay zeka araçları ve avantajlar sunuyor bizlere… En çok kullandığımız Photoshop, Lightroom, Premiere dahil olmak üzere 100’den fazla yaratıcı uygulama, RTX GPU’lar ile yapay zeka hızlandırmalı özellikler sunuyor.

Bu güç sayesinde yüksek çözünürlüklü büyük RAW fotoğraflar üzerindeki düzenlemeler bile hızlıca yapılabiliyor. Yüzlerce fotoğraf üzerinde yapacağınız noise azaltma, yapay zeka destekli maskeleme, nesne kaldırma ve süper çözünürlük gibi işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Photoshop kullanıyorsanız her geçen gün gelen güncellemeleri zaten görüyorsunuzdur. Eskiden hayal bile edemediğimiz düzenlemeler artık iki tuşa basarak yapılabiliyor. Video tarafında ise durum çok daha kritik… O tarafta kullandığımız yazılımlarda ekran kartının etkisi ve katkısı da çok büyük. AI destekli efektler, filtreler ve en zor düzenlemeler video tarafında da sıkıntı yaratmıyor. Proxy kullanmadan 4:2:2 görüntüleri akıcı bir şekilde düzenleyebilir, üçlü encoder desteğiyle çıktı sürelerini inanılmaz kısaltabilirsiniz. Tüm bunlar bir video editör için çok önemli… Tabi bir de render süreleri var. Orada da tüm süreç hızlandığı için maksimum kararlılık ve performans artışı oluyor.

Yapay zeka tarafındaki gelişmeleri de takip ediyorsunuzdur. Uygulamalar arasında görsel üretiminde bazı sıkıntılar olsa da yakın bir zamanda onların da çözüleceğini düşünüyorum. Hatta bu sıkıntıların bazıları kamusal kurallar ve kişisel düzenlemelerden kaynaklı şeyler bana kalırsa… Ancak 2026 yılının ilk yarısını geçtiğimiz şu günlerde yapay zeka artık içerik üretiminin merkezine yerleşmiş durumda. Bunu çok net söyleyebiliriz. Bu durumda yine RTX 50 serisi GPU’lar FP4 desteğiyle yeni nesil yapay zekâ modellerini çalıştırabiliyor. Yerel yapay zekâ modelleri, görsel üretim araçları ve üretken yapay zeka uygulamalarında ciddi performans avantajı sağlıyor. Bu da projelerinizde hem zaman kazanmak hem de daha yüksek kalite elde etmek demek.

Yapay zeka araçlarından bahsetmişken MSI’ın da birçok yapay zeka eklentisi yer alıyor bu modelde… MSI Center uygulaması içerisinde yer alan Akıllı Görsel Bulucu, görsellerinizi kolayca etiketlemek, sıralamak ve aradığınız fotoğrafları yapay zekâ motoru yardımıyla hızlıca bulmanızı sağlıyor. MSI AI Engine, o an fotoğraf düzenleme uygulaması kullandığınızı otomatik olarak algılıyor ve notebook’un performans modu, görsel ayarlar ve soğutma gibi donanım ayarlarını bu senaryoya en uygun hale getiriyor. İşte tüm bu araçlar, fotoğrafçıların teknik süreçlerde zaman kaybetmesini önleyerek tamamen yaratıcılığa odaklanmalarına yardımcı oluyor.

NVIDIA Studio ekosistemi

Bence bu bilgisayarın içerik üreticileri için en güçlü taraflarından biri de NVIDIA Studio platformu. NVIDIA Studio aslında sadece bir ekran kartını temsil etmiyor. Bu platform bir ekosistem… Ve bu ekosistem içerisinde, Adobe, DaVinci, Autodesk, Blender, Topaz gibi 100’den fazla uygulama RTX hızlandırmasından faydalanabiliyor.

Ayrıca NVIDIA Studio Driver sürücüleri bulunuyor. Bu sürücüler özellikle yaratıcı uygulamalarda maksimum kararlılık sağlamak üzere optimize ediliyor. Yalnızca hız değil, güvenilirlikte ön planda. Teslim tarihi yaklaşmış kritik bir çekimi düzenlerken sistem kararlığı bence çok önemli gerçekten…

Güçlü işlemci: Intel Core Ultra 9 386H

Bu notebook’taki donanım özelliklerine baktığımızda işin yıldızı tabi ki ekran kartı, ama işlemciyi göz ardı edemeyiz. Az önce de bahsettiğim gibi içerik üretimi için bir bilgisayar seçerken yalnızca işlemciye bakmak yeterli olmuyor. Ancak bu modelde hem ekran kartı hem de işlemci tarafında çok iyi bir denge sunulmuş. Intel Core Ultra 9 386H işlemcinin gücüyle birlikte bu cihaz yüksek bir performans ve güç verimliliği sunuyor.

32GB RAM – 1TB depolama…

RAM tarafına baktığımızda ise iki adet DDR5 bellek yuvası olduğunu görüyoruz. Bu yuvalara iki adet 16GB takılmış ve toplam RAM miktarı 32GB olmuş. Bu tasarım daha yüksek bant genişliği ile birlikte bellek genişletme avantajı ve esneklik sunuyor. Böylece iş yükünüze göre ölçeklendirebilir ve uzun vadeli kullanım sağlayabilirsiniz.

Depolama alanında ise çift PCle Gen4 SSD desteği görüyoruz. Takılı olan SSD 1TB’lık NVMe… İhtiyaçlarınıza göre depolama kapasitenizi artırıp, esnekliğinizi geliştirebilirsiniz.

16 inçlik QHD+ OLED ekran

Bilgisayarın ekran tarafında da çok iyi bir iş çıkarılmış. Bizim tarafta doğru ve gerçekçi renkler veren bir ekran ilk aradığımız özelliklerden biri… Bu modelde 16:10 en boy oranına sahip 16 inçlik QHD+ 2560×1600 piksel OLED panel bulunuyor. Bu ekran %100 DCI-P3 renk gamı ve VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikasıyla geliyor. Yani en derin siyahları ve en canlı renkleri tam olarak görmeniz gereken doğrulukta görebiliyorsunuz. Ayrıca 240Hz yenileme hızıyla çalışma ara yüzü inanılmaz akıcı hale geliyor. Kısaca bu OLED ekranla yüksek görüntü kalitesi, daha fazla detay ve profesyonel sonuçlar elde etmek mümkün. Ben de hem fotoğraf hem de video düzenleme sırasında ekranın sunduğu avantajları uzun süren editlemelerle deneyimledim ve çok sevdiğimi belirtmeliyim.

Bilgisayarın pili 4 hücreli ve 90 Whr gücünde. Bu güç uçak yolculuklarında izin verilen en üst sınıra çok yakın… Bu kadar para verip böyle bir bilgisayar aldığınızda tablet gibi sadece Youtube izlemek için kullanmayacağınız belli… O yüzden performans ve hız söz konusu olduğunda pil ile tüm gün kullanabilirsiniz gibi laflar etmek pek doğru olmayacaktır. Bilgisayarın kullanım senaryosunda belli amaçlar için tasarlanmış 4 farklı seçenek sunuluyor. Performans modu, dengeli mod ve sessiz eko mod seçenekleri dışında bir de MSI AI motoru var. Bilgisayarda pil gücünü etkileyen o kadar çok faktör var ki pil ile net bir kullanım süresi vermek biraz zor. Ama günlük kullanım dediğimiz sürenin ortalama 4-5 saat olacağını söyleyebilirim. Burada yine seçeceğiniz güç modunun çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.

En hassas konu: Soğutma!

Güçten ve performanstan bahsediyoruz ama böyle bir bilgisayarın soğutma sistemi de çok önemli… İnce gövdeye rağmen MSI burada gelişmiş Cooler Boost teknolojisini kullanıyor. Intra Flow tasarımı ile daha da geliştirilen Cooler Boost teknolojisi bu notebook’ta çok iyi bir iş çıkarıyor. Soğuk havayı doğrudan CPU ve GPU üzerine yönlendiren Intra Flow, kaynaktaki termal akışı optimize ederek soğutma verimliliğini arttırıyor ve hem sıcaklığı, hem de gürültü seviyesini azaltıyor.

Notebook’un tüm tasarım detayları da soğutma işleyişine katkı sağlıyor. Tri-Path soğutma yapısı ısıyı yükseltme ayakları, kasa arkası ve klavyenin yanları olmak üzere üç farklı kanaldan dışarı atıyor. Soğutma konusu bazen çok farkında olmasak da bir notebook için oldukça kritik rol oynuyor. Özellikle uzun video render işlemleri sırasında performansın korunması çok önemli. Hatta ciddi oyuncular bu konuya çok daha önem veriyor. Oyunun ortasında aşırı ısınma ve performans düşüklüğü kabul edilebilir değil onlar için de…

Portlar yeterli mi?

Son bölümde biraz bağlantılardan da bahsetmek istiyorum. Port sayıları ve yerleri bana göre yeterli göründü. Sol tarafta adaptör girişi, USB 3.2 Gen2, 2 adet Thunderbolt portu yer alıyor. Sağ tarafta ise Ethernet, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2 ve kombo ses jakı bulunuyor. Tüm bunların yanında bir de SD kart yuvası olsaydı hoş olurmuş esasında… Cihazın açma düğmesine entegre parmak izi okuyucu kullanılmış. Bence gayet işlevsel olmuş. Yüz tanıma özelliği ile dahili IR Full HD web kamerası hızlı oturum açma kolaylığı sunarken webcam kapağı, kameranızı fiziksel olarak devre dışı bırakabiliyor.

Ses performansı da her detayı duyabileceğiniz netlikte ve oldukça yüksek seviyede… Cihazda 2W’lık 2 hoparlör ve 2 subwoofer kullanılmış. İzleme esnasında yeterli ve kaliteli bir ses deneyimi sunduğunu düşünüyorum.

Şimdi esas önemli soruya geldik, bu bilgisayar kimler için uygun?

Ofiste, stüdyoda yani masa başında aldığınız performansı sahada da kullanmak isteyen fotoğrafçılar, içerik üreticileri, video editörleri, grafik tasarımcılar, yapay zeka uygulamalarıyla çalışanlar, mobil çalışan profesyoneller için iddialı bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Tabi her ne iş yapıyorsanız yapın süper bir oyun bilgisayarı alacağınızı da unutmayın. NVIDIA DLSS desteği sayesinde, destekleyen oyunlarda hem daha yüksek FPS hem de daha iyi görüntü kalitesi alabilirsiniz. Bu bilgisayarı sürekli iş için kullanmazsınız diye düşünüyorum.

Eğer yalnızca basit görüntü düzenleme işleri, arada bir yapılan video editleme, internette gezinme, izleme ve ofis uygulamalarını kullanmak istiyorsanız, bu sistem size fazla gelebilir. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Ama işiniz üretmekse… Yani RAW dosyalar düzenliyorsanız, 4K videolar kurguluyorsanız, blender sahneleri oluşturuyorsanız ve yapay zekâ araçlarını aktif biçimde kullanıyorsanız MSI Stealth 16 AI+ sunduğu taşınabilirlik ile yüksek performansı başarılı şekilde bir araya getiriyor.

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