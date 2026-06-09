İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır Bu incelememizde APS-C kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir objektifi ele alıyoruz. İncelediğimiz o

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde APS-C kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir objektifi ele alıyoruz. İncelediğimiz objektif Sigma’nın 15mm f/1.4 DC Contemporary serisinde yer alıyor.

Bu objektifi bir süredir Sony a6700 ile birlikte test ediyorum. Sigma, geçen sene de çok sevilen 12mm f/1.4 geniş açı objektifini çıkarmıştı ve seriye bu sefer 15mm’yi de eklemiş oldu. Yeni objektif hem kompakt hem de güçlü yapısı ile dikkat çekiyor. Peki, bu küçük dev neler yapabiliyor? İsterseniz gelin bunlara yakından bakalım.

Tasarım ve Malzeme Kalitesi

Öncelikle tasarım ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey, lensin inanılmaz hafifliği ve küçük boyutu oldu. Sadece 220 gram ağırlığında olan lens, Sony a6700 gibi kompakt bir gövdede ağırlık dengesini mükemmel hissettiriyor. Önceki nesil Sigma 16mm modeline göre %50 daha hafif ve %30 daha kısa olduğunu da söylemeliyim.

Lensin gövdesi polikarbonat bazlı termal olarak kararlı kompozit malzemeden yapılmış. Üzerinde bir diyafram halkası bulunuyor. Bu özellikle manuel kontrol sevenler için harika bir detay. Ancak AF/MF anahtarı veya başka bir kontrol düğmesi yer almıyor lens üzerinde…

Objektifin filtre çapı da oldukça düşük, sadece 58mm. Bu da geniş açılı f/1.4 diyaframlı lens için oldukça küçük bir değer. Ayrıca, Sigma lensler arasındaki en hafif f/1.4 lens olduğunu da belirtmeliyim.

Sigma Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Uzun zamandır bu tarz bir prime lensle fotoğraf çekmemiştim. Sürekli zoom objektiflerle çalışınca onların rahatlığına açıkçası biraz alışıyor insan. Ama şunu fark ettim ki esasında rahatlık dediğimiz şey bazen bizi kolaycılığa itebiliyor. Tabi günümüzde hem hobi hem de ticari açıdan baktığımızda piyasada pek çok farklı markanın objektiflerini bulmak mümkün. Ancak Sigma, özellikle son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla prime ve zoom objektif çeşitlerinde gerçekten müthiş bir ürün yelpazesi sunuyor bizlere…

Bu ürünleri internet satış sitelerinde ve yetkili satıcılarda bulabileceğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Sirkeci’de açılan Sigma Showroom’da da yakından görüp, deneyebilirsiniz. Sigma’nın Türkiye’deki yeni showroom açılışına Sigma Corporation CEO’su Kazuto Yamaki’de gelmişti. Esasında showroom, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil Sigma’nın tasarım felsefesini ve vizyonunu somutlaştıran bir merkez niteliği taşıyor. Eğer vaktiniz olursa mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Şimdi biz konumuza geri dönelim ve yeni Sigma 15mm’yi konuşmaya devam edelim.

APS-C Sensörlü Makineler için…

15mm odak uzaklığına sahip olan bu objektif, APS-C sensörlü makinelerle kullanılacağı için yaklaşık 22.5mm’ye denk geliyor. Bu açı sokak fotoğrafçılığı, manzara, düğün, mimari çekimler, stok fotoğrafçılık, astro fotoğrafi, vlog gibi pek çok alanda son derece verimli kullanılabilir. Özellikle dar alanlardaki iç mekan çekimleri için de ideal olacağını belirtmeliyim.

22.5mm öyle bir açı ki aşırı geniş açı deformasyonları görmediğimiz bir sınır diyebilirim. Bu yönüyle Youtube veya diğer sosyal medya platformları için çekimler yapan, mekandan da detayların video içerisinde olmasını isteyen içerik üreticilerinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

Görüntü Kalitesi ve Keskinlik

Sigma bu yeni objektifte de bizleri şaşırtmıyor. Görüntü kalitesi ve keskinlik verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Objektif f/1.4 en açık diyafram değerinde bile merkezde keskin sonuçlar veriyor. Köşelerdeki performans ise f/4 ile f/11 arasında en üst seviyeye çıkıyor.

Bildiğiniz gibi geniş açı objektiflerde arka alan bulanıklığı çok fazla aranmaz. Hatta çoğu lens üreticisi f/2.8 lenslerle bu konuya daha basit bir çözüm sunarlar. Ancak Sigma’nın 15mm’lik bu objektifi f/1.4 diyafram değeri sayesinde özellikle yakın çekimlerde arka planı oldukça yumuşak ve dengeli bir şekilde hallediyor.

Objektifte yuvarlak 9 bıçaklı bir diyafram tasarımı kullanılıyor. Böylece pürüzsüz ve yuvarlak bir bokeh kalitesi sağlanıyor. Tabi bu iddialı diyafram değeri düşük ışık koşullarında çalışmayı da elverişli hale getiriyor. Objektifin en kısık diyafram aralığı ise f/16.

Optik Tasarım

Sigma 15mm’nin optik tasarımı, renk sapmalarını azaltmak ve yüksek renk doğruluğu elde etmek için FLD ve SLD cam elemanları içeriyor. f/1.4 diyafram değeri kullanıldığında bazen hafif renk saçılmaları görülebilir. Hafif diyafram kısıldığında ise bu durum çoğu zaman kolayca düzeltilebiliyor.

Üç adet çift taraflı asferik mercek, bozulmayı ve küresel sapmaları kontrol etmenin yanı sıra yüksek keskinliği desteklemeye ve lensin genel boyutunu ve ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor. Parlak ve yüksek kontrastlı ortamlarda çalışmaya uygun olarak, lens parlaması ve yüzey yansımaları da iyi bir şekilde kontrol ediliyor diyebilirim.

Otomatik odaklama tarafında ise step motor kullanılmış. Bu sayede odaklama hem fotoğrafta hem de videoda sessiz, hızlı ve tutarlı çalışıyor.

Sigma bu lensi toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda, metal bayonet ile tasarlamış. Bu da lensi dış çekimlerde ve olumsuz hava koşullarında daha güvenilir kılıyor. Ayrıca ön lens elemanına su ve yağ itici bir kaplama uygulanarak dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlanmış ve temizliği kolaylaştırılmış.

Ürünle birlikte gelen yaprak şeklindeki parasoley, lens parlamasını azaltmaya ve kazara oluşabilecek darbelere karşı koruma sağlıyor. Kutu tasarımının da çok iyi olduğunu söylemeliyim. Kutudan parasoley dışında şık bir taşıma kılıfı da çıkıyor.

Sony E, Canon RF ve Fujifilm X makinelerle uyumlu…

Sigma’nın bu yeni objektifini Sony makine ile denedim. Ancak serinin Canon RF ve Fujifilm X bayonet yapısına uygun modelleri de bulunuyor. Genel özellikleri ve optik kalite aynı olsa da sadece tasarımsal farklılıklar bulunuyor.

Sonuç olarak APS-C sensörlü, Sony a6700 gibi bir fotoğraf makineniz varsa hem hafif hem de keskin bir prime lens arıyorsanız Sigma 15mm F/1.4 DC Contemporary şu anda alabileceğiniz en güçlü seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kompakt yapısı, uygun fiyatı, güçlü bokeh etkisi, sağlam ve dengeli tasarımı elde ve gimbal kullanarak yapacağınız fotoğraf ve video çekimleri için bu objektifi ideal bir seçenek haline getiriyor.

Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary – Temel Özellikler:

APS-C | f/1.4 – f/16

22,5 mm (Tam Kare Eşdeğeri)

Kompakt, Hızlı Geniş Açılı Sabit Odaklı Lens

Adım Motorlu AF Sistemi

Manuel Diyafram Halkası

FLD, SLD ve Asferik Elemanlar

Yuvarlak 9 Bıçaklı Diyafram

Su Sıçramasına Dayanıklı Tasarım ve Ön Kaplama

Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.