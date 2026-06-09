İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Hacklink panel

Hacklink Panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Backlink paketleri

Hacklink Panel

Hacklink

Hacklink

Hacklink

Hacklink

Hacklink

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink satın al

Hacklink satın al

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Illuminati

Hacklink

Hacklink Panel

Hacklink

Hacklink Panel

Hacklink

Masal oku

Hacklink Panel

Hacklink Panel

Hacklink panel

Masal Oku

Hacklink

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink Panel

Hacklink

Hacklink

Hacklink

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink

Hacklink

Buy Hacklink

Hacklink

Hacklink

Hacklink satın al

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Hacklink panel

Masal Oku

Hacklink panel

Hacklink satın al

Hacklink Panel

casinoper

casinoper giriş

royalbet

casibom giriş

Grandpashabet kimin

deneme bonusu

Pump.fun Volume Bot

casibom giriş

grandpashabet

grandpashabet giriş

grandpashabet

tempobet giriş

İkimisli

onwin

grandpashabet

holiganbet

sahabet

pusulabet

holiganbet

bahibom

marsbahis

extrabet

betsin

mp3juice download

daire temizliği

vdcasino

vdcasino

vdcasino

bets10 giriş

bets10

ataşehir escort

jojobet

nitrobahis

cratosroyalbet giriş

cratosroyalbet giriş

mavibet

cratosroyalbet

piabellacasino

mavibet

cratosroyalbet

elitbahis giriş

grandpashabet giriş

Hacklink Panel

pusulabet

pusulabet

Hacklink Panel

Hacklink Panel

klasbahis giriş

casinolevant

betpark

Grandpashabet Güncel Giriş

สล็อตเว็บตรง

Hacklink Panel

pusulabet

pusulabet giriş

Hacklink Panel

Hacklink Panel

sahabet giriş

hiltonbet

Hacklink Panel

Hacklink Panel

casinolevant giriş

zlot

holiganbet

vdcasino

bets10

piabellacasino

nerobet

cratosroyalbet

nitrobahis

cratosroyalbet giriş

mavibet

Meritking

jojobet

สล็อตเว็บตรง

matadorbet

royalbet güncel giriş

madridbet

tarafbet

jojobet

bets10

jojobet

Vanobet Giriş

giftcardmall/mygift

trust score weak 3

jojobet

hiltonbet

perabet

tipobet

cratosroyalbet

mavibet

casinoper

klasbahis

casinolevant

casinolevant giriş

StreamEast

jojobet giriş

jojobet adres

jojobet giriş

jojobet adres

marsbahis giriş

jojobet telegram

Receive SMS

cialis fiyat

viagra fiyat

viagra 100 mg sipariş ver

cialis

cialis 2026 online fiyatı

viagra fiyatları

viagra 100 mg fiyat

sekabet giriş

betbey

netbahis

sapanca bungalov

marsbahis

meritking

casibom

deneme bonusu veren siteler

deneme bonusu veren siteler

interbahis

realbahis

agb99

çekici

betwoon

Hacking forum

tarafbet

betcio

deneme bonusu

betturkey

betturkey giriş

betturkey giriş

betturkey

StreamEast

deneme bonusu

1xbet giriş

Jojobet güncel

casibom

casibom giriş

casibom

Kayseri Escort

Totalsportek

deneme bonusu

casibom giriş

iqos

bets10

Bağlama Büyüsü

hackhaber

casibom telegram adresi

deneme bonusu veren siteler

bets10 giriş

grandpashabet

sezar casino

bets10 güncel giriş adresi

vaycasino

Pusulabet

starzbet

Pusulabet

casibom

film izle

casicosta guncel giris

casibom

izmir escort

porno izle

izmir escort

cratosroyalbet, cratosroyalbet giriş

caddebet, caddebet giriş

alobet, alobet giriş

bets10

bets10 giriş

pusulabet

bets10

bets10 giriş

superbetin

ilbet

ilbet giriş

holiganbet giriş

jojobet giriş

zlot

zlot giriş

jojobet

onwin

Crackstreams

jojobet

tarafbet

tarafbet

betnano

betnano

holiganbet

casibom

mavibet

StreamEast

grandpashabet

grandpashabet giriş

ultrabet

jojobet

jojobet giriş

ilbet

deneme bonusu

jojobet giriş

sweet bonanza siteleri

Ankara escort

marsbahis

güvenilir bahis siteleri

dizipal

vdcasino giriş

piabet

monobahis, monobahis giriş

dizipal

marsbahis

Google

meritking

marsbahis

casinoroyal

primebahis

marsbahis

betpark

betpark

betpark

betpark giriş

betpark giriş

betpark giriş

casibom giriş

Doctors | Akdeniz University Hospital Login

deneme bonusu veren siteler

casino siteleri

deneme bonusu

casibom

casibom giriş

casibom

casibom güncel giriş

sweet bonanza siteleri

casibom güncel giriş

deneme bonusu

1xbet

StreamEast

radissonbet

gameofbet

romabet

grandpashabet

holiganbet

vdcasino giriş

kadıköy escort

bonus rehberi

deneme bonusu rehberi

vdcasino

yatırımsız deneme bonusu

bonus kriter

deneme bonusu

deneme bonusu

vdcasino giriş

casibom

casibom

jojobet

jojobet

jojobet

jojobet giriş

merit

StreamEast

istanbul escort

Kurtköy Escort

sohbet hattı

jojobet giriş

jojobet

jojobet

jojobet

jojobet güncel giriş

jojobet güncel giriş

holiganbet

mavibet

marsbahis

marsbahis

meritking giriş

meritking

meritking giriş

holiganbet

marsbahis

meritking

jojobet

jojobet giris

jojobet

jojobet güncel giriş

jojobet telegram

jojobet güncel giriş

jojobet güncel giriş

jojobet giris

cratosroyalbet

elexbet

Hacklink panel

buyukbababet

slot siteleri

jojobet

betnano

bets10

Google

jojobet

jojobet

Canlı Sohbet Hattı

jojobet giriş

holiganbet giriş

jojobet telegram

casibom giriş

jojobet giriş

casibom giriş

casibom güncel giriş

jojobet

klasbahis

klasbahis giriş

matbet

otobet

otobet giriş

otobet

otobet giriş

betturkey

betturkey giriş

sahabet

meritking

marsbahis giriş

truvabet

betgaranti

betoffice

timebet

Bet365 Giriş

ilbet

ilbet giriş

jojobet

openiv

openiv

deneme bonusu

deneme bonusu

deneme bonusu

pokerklas

pokerklas giriş

cratosroyalbet

bahiscasino

piabellacasino

maritbet

cratosroyalbet

cratosroyalbet

betgaranti

betkare

betkare

openiv

runtobet

runtobet giriş

casibom giriş

antalya escort

esenyurt escort

pokerklas giriş

1xbet

streameast

openiv

istanbul escort

pokerklas

jojobet

tipobet giriş

kingroyal

caddebet, caddebet giriş

yakabet

cratosroyalbet

jojobet

Sohbet Hattı

tadalafil 5 mg nedir

jojobet giris

jojobet güncel giriş

marsbahis güncel giriş

holiganbet güncel giriş

casibom güncel giriş

jojobet güncel

jojobet güncel giriş

jojobet güncel

jojobet giriş

jojobet adres

jojobet adres

jojobet

holiganbet giriş

holiganbet güncel giriş

jojobet güncel

jojobet adres

jojobet giriş

jojobet giris

marsbahis

jojobet giris

marsbahis

jojobet güncel

jojobet güncel

jojobet telegram

jojobet güncel giriş

jojobet giris

jojobet giriş

jojobet güncel giriş

marsbahis güncel giriş

jojobet güncel

jojobet güncel giriş

jojobet adres

jojobet güncel giriş

goldenbahis

nerobet

kıbrıs gece hayatı

kulisbet, kulisbet giriş

pokerklas, pokerklas giriş

deneme bonusu veren siteler

openiv

deneme bonusu

film izle

pusulabet

deneme bonusu veren siteler

holiganbet giriş

grandpashabet

Grandpashabets

tümbet

tümbet giriş

betine

jojobet

https://sjconsultors.com/

StreamEast

mavibet giriş

Watch Repair Experts, Watch Repairs USA, Jewelry Repair, Watch Repairs, Jewelry Repair USA, Watch Repairs USA Trusted, Watch Repairs Trusted and Cheap, Watch Repairs Free Shipping, Watch Repairs Delivery World, Watch Repairs USA Legit, fixing my watch near me, Watch Repairs USA Near Me, Online watch Repair Services, Watch Repair in USA

kavbet

enjoybet

ligobet

kavbet giriş

StreamEast

casibom

观看色情片

jojobet giriş

degra 100 mg fiyat

viegra

Samsun Avukat

ai roleplay, roleplay ai, ai girlfriend, character ai alternative, nsfw ai chat, ai roleplay no filter, roleplay chatbot, ai companion, free ai roleplay, unfiltered ai chatbot

StreamEast

ikimisli

sezarcasino

casinosezar

sezarcasino

sezar casino

sezarcasino

starzbet

pusulabet

extrabet

casibom

openiv

betnano

marsbahis

marsbahis giriş

İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

0

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır Bu incelememizde APS-C kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir objektifi ele alıyoruz. İncelediğimiz o

Sony A7R V İlk İnceleme
Nokia Lumia 920 ve 808 PureView karşı karşıya
İnceleme: Sony 64GB SF-G Serisi UHS-II SDXC

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde APS-C kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir objektifi ele alıyoruz. İncelediğimiz objektif Sigma’nın 15mm f/1.4 DC Contemporary serisinde yer alıyor.

ss4 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Bu objektifi bir süredir Sony a6700 ile birlikte test ediyorum. Sigma, geçen sene de çok sevilen 12mm f/1.4 geniş açı objektifini çıkarmıştı ve seriye bu sefer 15mm’yi de eklemiş oldu. Yeni objektif hem kompakt hem de güçlü yapısı ile dikkat çekiyor. Peki, bu küçük dev neler yapabiliyor? İsterseniz gelin bunlara yakından bakalım.

s5 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Tasarım ve Malzeme Kalitesi

Öncelikle tasarım ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey, lensin inanılmaz hafifliği ve küçük boyutu oldu. Sadece 220 gram ağırlığında olan lens, Sony a6700 gibi kompakt bir gövdede ağırlık dengesini mükemmel hissettiriyor. Önceki nesil Sigma 16mm modeline göre %50 daha hafif ve %30 daha kısa olduğunu da söylemeliyim.

ss2 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Lensin gövdesi polikarbonat bazlı termal olarak kararlı kompozit malzemeden yapılmış. Üzerinde bir diyafram halkası bulunuyor. Bu özellikle manuel kontrol sevenler için harika bir detay. Ancak AF/MF anahtarı veya başka bir kontrol düğmesi yer almıyor lens üzerinde…

DSC01401 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Objektifin filtre çapı da oldukça düşük, sadece 58mm. Bu da geniş açılı f/1.4 diyaframlı lens için oldukça küçük bir değer. Ayrıca, Sigma lensler arasındaki en hafif f/1.4 lens olduğunu da belirtmeliyim.

DSC02212 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Sigma Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Uzun zamandır bu tarz bir prime lensle fotoğraf çekmemiştim. Sürekli zoom objektiflerle çalışınca onların rahatlığına açıkçası biraz alışıyor insan. Ama şunu fark ettim ki esasında rahatlık dediğimiz şey bazen bizi kolaycılığa itebiliyor. Tabi günümüzde hem hobi hem de ticari açıdan baktığımızda piyasada pek çok farklı markanın objektiflerini bulmak mümkün. Ancak Sigma, özellikle son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla prime ve zoom objektif çeşitlerinde gerçekten müthiş bir ürün yelpazesi sunuyor bizlere…

DSC01200 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Bu ürünleri internet satış sitelerinde ve yetkili satıcılarda bulabileceğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Sirkeci’de açılan Sigma Showroom’da da yakından görüp, deneyebilirsiniz. Sigma’nın Türkiye’deki yeni showroom açılışına Sigma Corporation CEO’su Kazuto Yamaki’de gelmişti. Esasında showroom, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil Sigma’nın tasarım felsefesini ve vizyonunu somutlaştıran bir merkez niteliği taşıyor. Eğer vaktiniz olursa mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Şimdi biz konumuza geri dönelim ve yeni Sigma 15mm’yi konuşmaya devam edelim.

IMG 2544 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

APS-C Sensörlü Makineler için…

15mm odak uzaklığına sahip olan bu objektif, APS-C sensörlü makinelerle kullanılacağı için yaklaşık 22.5mm’ye denk geliyor. Bu açı sokak fotoğrafçılığı, manzara, düğün, mimari çekimler, stok fotoğrafçılık, astro fotoğrafi, vlog gibi pek çok alanda son derece verimli kullanılabilir. Özellikle dar alanlardaki iç mekan çekimleri için de ideal olacağını belirtmeliyim.

DSC01373 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

22.5mm öyle bir açı ki aşırı geniş açı deformasyonları görmediğimiz bir sınır diyebilirim. Bu yönüyle Youtube veya diğer sosyal medya platformları için çekimler yapan, mekandan da detayların video içerisinde olmasını isteyen içerik üreticilerinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

DSC01268 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Görüntü Kalitesi ve Keskinlik

Sigma bu yeni objektifte de bizleri şaşırtmıyor. Görüntü kalitesi ve keskinlik verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Objektif f/1.4 en açık diyafram değerinde bile merkezde keskin sonuçlar veriyor. Köşelerdeki performans ise f/4 ile f/11 arasında en üst seviyeye çıkıyor.

Bildiğiniz gibi geniş açı objektiflerde arka alan bulanıklığı çok fazla aranmaz. Hatta çoğu lens üreticisi f/2.8 lenslerle bu konuya daha basit bir çözüm sunarlar. Ancak Sigma’nın 15mm’lik bu objektifi f/1.4 diyafram değeri sayesinde özellikle yakın çekimlerde arka planı oldukça yumuşak ve dengeli bir şekilde hallediyor.

DSC01039 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Objektifte yuvarlak 9 bıçaklı bir diyafram tasarımı kullanılıyor. Böylece pürüzsüz ve yuvarlak bir bokeh kalitesi sağlanıyor. Tabi bu iddialı diyafram değeri düşük ışık koşullarında çalışmayı da elverişli hale getiriyor. Objektifin en kısık diyafram aralığı ise f/16.

s6 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Optik Tasarım

Sigma 15mm’nin optik tasarımı, renk sapmalarını azaltmak ve yüksek renk doğruluğu elde etmek için FLD ve SLD cam elemanları içeriyor. f/1.4 diyafram değeri kullanıldığında bazen hafif renk saçılmaları görülebilir. Hafif diyafram kısıldığında ise bu durum çoğu zaman kolayca düzeltilebiliyor.

Üç adet çift taraflı asferik mercek, bozulmayı ve küresel sapmaları kontrol etmenin yanı sıra yüksek keskinliği desteklemeye ve lensin genel boyutunu ve ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor. Parlak ve yüksek kontrastlı ortamlarda çalışmaya uygun olarak, lens parlaması ve yüzey yansımaları da iyi bir şekilde kontrol ediliyor diyebilirim.

Otomatik odaklama tarafında ise step motor kullanılmış. Bu sayede odaklama hem fotoğrafta hem de videoda sessiz, hızlı ve tutarlı çalışıyor.

DSC01005 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Sigma bu lensi toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda, metal bayonet ile tasarlamış. Bu da lensi dış çekimlerde ve olumsuz hava koşullarında daha güvenilir kılıyor. Ayrıca ön lens elemanına su ve yağ itici bir kaplama uygulanarak dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlanmış ve temizliği kolaylaştırılmış.

ss3 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Ürünle birlikte gelen yaprak şeklindeki parasoley, lens parlamasını azaltmaya ve kazara oluşabilecek darbelere karşı koruma sağlıyor. Kutu tasarımının da çok iyi olduğunu söylemeliyim. Kutudan parasoley dışında şık bir taşıma kılıfı da çıkıyor.

DSC01063 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Sony E, Canon RF ve Fujifilm X makinelerle uyumlu…

Sigma’nın bu yeni objektifini Sony makine ile denedim. Ancak serinin Canon RF ve Fujifilm X bayonet yapısına uygun modelleri de bulunuyor. Genel özellikleri ve optik kalite aynı olsa da sadece tasarımsal farklılıklar bulunuyor.

Sonuç olarak APS-C sensörlü, Sony a6700 gibi bir fotoğraf makineniz varsa hem hafif hem de keskin bir prime lens arıyorsanız Sigma 15mm F/1.4 DC Contemporary şu anda alabileceğiniz en güçlü seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kompakt yapısı, uygun fiyatı, güçlü bokeh etkisi, sağlam ve dengeli tasarımı elde ve gimbal kullanarak yapacağınız fotoğraf ve video çekimleri için bu objektifi ideal bir seçenek haline getiriyor.

DSC02294 - İnceleme: Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary

Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary – Temel Özellikler:

APS-C | f/1.4 – f/16

22,5 mm (Tam Kare Eşdeğeri)

Kompakt, Hızlı Geniş Açılı Sabit Odaklı Lens

Adım Motorlu AF Sistemi

Manuel Diyafram Halkası

FLD, SLD ve Asferik Elemanlar

Yuvarlak 9 Bıçaklı Diyafram

Su Sıçramasına Dayanıklı Tasarım ve Ön Kaplama

Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

Size önerilenler

Yükleniyor...
Yeni Mesaj
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.