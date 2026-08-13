İnceleme: Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Contemporary

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda seyahat fotoğrafçılığının kurallarını değiştirebilecek kadar iddialı bir objektife yakından bakıyoruz. İncelediğim objektif, Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Contemporary.

Geçtiğimiz haftalarda bu objektifi yanıma alıp Üsküp’ün tarihi sokaklarından Ohrid Gölü’nün huzurlu kıyılarına kadar uzanan keyifli bir yolculuğa çıktım. Yanıma başka hiçbir objektif almadım. Esasında profesyonel fotoğraf makineleri ile çıktığım bu tarz gezilerde yanımda en az 2-3 farklı objektif olur. Ancak bu objektifin sınırlarını ve yapabileceklerini gerçek saha testinde görebilmek için tek gövde ve tek objektifle oldukça küçük bir çanta hazırladım. Kullandığım makine ise Sony A7R V oldu.

20mm’den 200mm’ye…

İncelediğim bu objektif 20mm’den 200mm’ye kadar 10x zoom yapabiliyor. Boyutu inanılmaz küçük, hafif ve tam bir fiyat/performans ürünü… Bu objektifte ilk dikkatimi çeken şey inanılmaz kompakt yapısı oldu. Ağırlığı ise sadece 550 gram. Bu hafiflik ve kompakt yapı sayesinde tek objektifle küçük bir çanta hazırlayabildim ve tüm seyahatte başka bir objektife ihtiyaç duymadım.

En geniş açıda farklı perspektifler, detaylar, portreler, manzaralar, mimari çekimler, iç ve dış mekanların hepsini bu objektifle çektim. Objektifin gövdesi Sigma’nın alışık olduğumuz kaliteli malzeme yapısına sahip. Ayrıca toz ve neme karşı korumalı metal bayonete sahip. Objektif üzerinde AF/MF anahtarı ve zoom kilidi yer alıyor. Bu kilit lensin yürürken ya da çantanız içerisinde kendi kendine açılmasını engelliyor. Ancak burada ilgimi çeken bir şey oldu. Kilidi açmadan sadece zoom halkasını çevirerek de devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu da anlık ve hızlı çekimler için harika bir detay…

Tek objektif, çok hikaye…

Çoğu rakip firmanın bu tarz objektiflerine baktığımızda en geniş açının 24mm veya 28mm’den başladığını görüyoruz. Ancak Sigma’nın bu zoom objektifinde 20mm’den başlaması gerçekten oyun değiştirici bir hamle olmuş bana kalırsa. Gezi esnasında en geniş açı olan 20mm’yi epeyce kullandım ve sonuçlardan da mutlu oldum doğrusu… Elinizde böylesine geniş açılı bir objektif olduğunda farklı kareler elde etmek daha da kolaylaşıyor. Ayrıca şunu da söylemeliyim. Eğer vlog tarzı içerikler üretiyorsanız 20mm kendinizi çekmek için de ideal bir genişlik sunuyor. En yakın netlik mesafesi geniş açıda 25cm, telede ise 65cm oluyor.

Hızlı ve sessiz otofokus performansı

Objektifin netlik tarafında Sigma’nın HLA motoru kullanılmış. Böylece hem fotoğraf hem de videoda hızlı ve sessiz otomatik odaklama yapılabiliyor. Az önce söylediğim gibi objektif üzerindeki AF/MF anahtarıyla da kolayca manuel fokusa geçiş yapılabiliyor. “Peki, görüntü kalitesi nasıl?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Açıkçası, görüntü kalitesi böyle bir süper zoom objektiften beklenmeyecek kadar iyi… Bunu sadece övgü olsun diye birkaç kare fotoğraf çekip söylemiyorum, bundan emin olabilirsiniz.

Özellikle merkezdeki keskinlik tüm odak aralıklarında oldukça yüksek. 20mm’de köşelerde doğal olarak bir miktar yumuşama ve köşe kararması görülebiliyor. Ancak tüm bunları Photoshop RAW modülünde de düzeltmek mümkün. Ama dürüst olmam gerekirse, bunu çok önemsemedim. Çünkü bu objektifi nerede ve hangi amaçla kullandığım belli… Çektiğim fotoğraflardaki genel ışık dengesi ve Sony makineyle olan uyumu vereceğiniz parayı kesinlikle hak edecektir.

Ters ışıkta inanılmaz!

Bu objektifle 7-8 gün boyunca farklı saatlerde binlerce fotoğraf çektim. Renk doygunluğu ve kontrast dengesini de sevdiğimi söylemeliyim. Güneşe karşı olan çekimlerde ışık patlamalarına karşı direnci de fena değil, hatta güneşten çok keyifli ‘sunstar’ efektleri elde edebiliyorsunuz. Kutudan uygun gölgeleme ayrıntıları hesaplanmış bir parasoley çıkıyor. Onu da mutlaka kullanmakta fayda var.

Bu objektifle çektiğim fotoğrafların büyük kısmını JPEG çektim. Çok azını RAW formatta kaydettim. Fotoğrafların RAW formatta çekilip, üzerlerinde çok fazla oynama yapıldığını düşünmenizi istemem doğrusu. O yüzden burada gördüğünüz fotoğraflar üzerinde abartı hiçbir oynama ve düzeltme yapmadım. Bazılarında küçük kadraj ve parlaklık gibi düzeltmeler var sadece… Bu objektifin gizli bir yeteneği de makro performansı. 100mm civarında 1:2 oranında makro çekim yapabiliyorsunuz. Bir seyahat objektifi için bu detay bile gayet iyi düşünülmüş.

Objektifin diyafram açıklığı en geniş açıda f/3.5 ve en dar açıda ise f/6.3 değerini veriyor. f/6.3 diyafram değeri bazıları için biraz yüksek görünebilir. Ancak seyahat boyunca ciddi bir sıkıntı yaşamadım, bunu belirtmeliyim. 85mm sonrası f/6.3 diyafram değerini veriyor. 200mm’de arka plan güzelce ayrılıyor ve hoş bir bokeh etkisi elde ediliyor. Arka plana yerleştirdiğiniz ışıklı alanlar ve diğer nesneler aydınlatma ortamına göre farklı bokeh etkisi elde etmenizi sağlıyor. En düşük diyafram aralığının biraz yüksek olması çekim ortamınızı ve ISO değerinizi düşünmenizi gerektirebilir.

Hafif ve kompakt yapı

Bu objektifin en büyük avantajı müthiş zoom aralığı ve kompakt yapısı dedik. Tabi tüm bunları sağlamak için bazı tercihler de yapılmış. Bunlardan biri objektifte optik görüntü sabitleyici kullanılmamış. Eğer makinenizde gövde içi görüntü sabitleyici yoksa özellikle 200mm’de düşük ışıkta işiniz biraz zor olabilir. Ancak günümüzde pek çok modelde gövde içi görüntü sabitleyici kullanılıyor, o açıdan çok sıkıntı duymayacağınızı düşünüyorum. Akşam saatlerinde ISO’yu yükseltmeniz veya tripod kullanmanız da yine seçenekler arasında…

Objektif, bir FLD, üç SLD ve dört asferik mercek olmak üzere 14 grupta 18 mercekten oluşuyor. Dört adet çift taraflı asferik lens, hassas optik mühendislik ile dahili bir mekanizma ile birleşerek, tüm yakınlaştırma aralığında yüksek performans sunmaya yardımcı oluyor. Objektifin filtre çapı 72mm ve ağırlığı ise 550 gram. Objektifin en kısa hali 117,5 mm iken, en uzun hali yaklaşık 190 mm’ye kadar uzuyor.

Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yapısının yanı sıra, objektifin ön elemanı su ve yağ itici bir kaplamaya sahip. Bu da fotoğrafçıların zorlu dış mekan koşullarında bile endişe duymadan çekim yapmalarını sağlıyor.

Sonuç olarak Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Contemporary, özellikle sık seyahat edenler, yanında tek lensle dolaşıp geniş açıdan teleye kadar çekim açısına sahip olmak isteyenler ve hafif bir çanta ile dolaşmayı özleyenler için tam bir fiyat-performans ürünü olmuş.

Kısaca anı yakalamak isteyen gezginler için üretilmiş diyebileceğim bu objektif, piyasadaki en mantıklı seçeneklerden birisi diyebilirim. Eğer objektifi satın almadan önce denemek ve daha detaylı bilgi almak isterseniz, Sirkeci’deki Sigma Showroom’u da ziyaret edebilirsiniz.

Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Contemporary incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.