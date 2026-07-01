İnceleme: Xiaomi 17 Ultra

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Xiaomi’nin bir süredir satışta olan ve iddialı kamera özellikleri ile çok konuşulan amiral gemisi akıllı telefonlardan Xiaomi 17 Ultra’ya yakından bakıyoruz.

Xiaomi’nin bugüne kadarki en ince ve en hafif ‘Ultra’ modeli olan bu telefon, tasarımı ve sunduğu kamera özellikleriyle çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu yazıda daha çok akıllı telefonun kamera tarafında neler yapabildiğini anlatmak istiyorum. Ancak öncesinde Xiaomi ve Leica iş birliğinden biraz bahsetmemiz gerekiyor.

Xiaomi ve Leica iş birliği

Bildiğiniz gibi telefon markaları uzun zamandır pazarlama açısından en kuvvetli taraf olan kameraya odaklanıyor. Çünkü bunu son kullanıcıya anlatmak çok daha kolay ve etkili oluyor. Ama Leica gibi fotoğraf tarihinin en ikonik markalarından biri işin içine girdiğinde, mesele sadece sensör boyutu ve çözünürlük olmaktan çıkıyor. İş artık görüntünün karakterine, renk bilimine ve fotoğraf hissine dönüşüyor. Ve Xiaomi’nin Leica ile yaptığı ortaklık tam olarak işte bunu hedefliyor.

Leica, 100 yılı aşkın geçmişe sahip ünlü bir fotoğraf markası. Sokak fotoğrafçılığından savaş muhabirliğine ve en önemli röportajlara kadar fotoğraf tarihinin çok önemli anlarında Leica kameralar vardı. Bugün hâlâ birçok fotoğrafçı için Leica, sadece bir kamera değil, bir görüntü dili anlamına geliyor.

Peki, Xiaomi neden Leica ile çalışmak istedi?

Günümüzde akıllı telefon kameraları teknik olarak zaten çok güçlü. Özellikle son 2-3 yıldır amiral gemisi telefonlarda kullanılan kameralar için olumsuz çok az şey söyleyebiliriz. Asıl fark yaratan şey, sensör boyutundan çok, görüntü işleme, renk karakteri, lens tasarımı, kontrast yaklaşımı ve fotoğrafın verdiği duygu oluyor. İşte Leica’nın uzmanlığı ve markaya katkısı burada devreye giriyor. Xiaomi ve Leica ortaklığı resmi olarak 2022 yılında duyurulmuştu. Bu ortaklık iki markanın da çok önem verdiği bir gelişmeydi ve teknoloji dünyasında ciddi ses getirdi. Çünkü Xiaomi burada yalnızca Leica logosu koyulmuş bir akıllı telefon kamerası yapmak istemedi. Leica’nın fotoğraf yaklaşımını telefonlarına taşımayı hedefledi.

Leica Çekim Modları

Leica’nın en güçlü taraflarına baktığımızda belki de en başta kendine özgü renk karakteri gelir. Leica fotoğrafları genellikle doğal, derin, kontrastlı ama aşırı yapay görünmeyen bir karaktere sahiptir. Xiaomi telefonlarda da bunun etkilerini görüyoruz. Telefonda kullanılan iki farklı çekim modu dikkat çekiyor. Leica otantik ve Leica canlı…

“Leica Otantik”, daha doğal tonlar, gerçekçi kontrastlar ile klasik Leica hissi sunuyor. Özellikle sokak fotoğrafı çekenler bunu çok sevecektir. Çünkü görüntü fazla işlenmiş ve zorlama görünmüyor. “Leica Canlı” ise biraz daha canlı renkler sunuyor bizlere… Ama yine de aşırı yapay bir noktaya gitmiyor tabi… Burada da sosyal medya için daha dikkat çekici görüntüler isteyen kullanıcılar hedefleniyor diyebilirim.

Optik tasarım ve mühendislik

Leica’nın uzman olduğu bir diğer alan ise optik tasarım ve mühendislik. Akıllı telefonlarda fiziksel alan çok küçük olduğu için iyi bir lens tasarlamak inanılmaz zordur. Ancak bu zorluğu pek çok kullanıcının düşünmesini veya anlamasını bekleyemeyiz. Leica burada da lens karakteri konusunda ciddi katkılar sağlıyor.

Özellikle, yansıma kontrolü, kontrast geçişleri, keskinlik dengesi ve düşük ışık performansı gibi alanlarda Leica’nın etkisini görmek mümkün. Bu çok kolay bir şey olmasa da Leica’nın optik kalite standartlarının bu telefona taşındığını görebilirsiniz.

Leica yıllardır “anı yakalama” hissini ön plana çıkaran bir marka oldu. Yani fotoğrafın teknik mükemmelliğinden çok uyandırdığı his, atmosferi, ışığı ve hikâyeyi önemseyen bir yaklaşım sergiledi. Xiaomi’nin amiral gemisi telefon kameralarında bunu daha fazla görmeye başladığımızı düşünüyorum. Özellikle siyah beyaz modlar, yüksek kontrastlı sokak fotoğrafları, doğal gren efektleri ve sinematik görüntü yaklaşımı Leica etkisini ciddi şekilde hissettiriyor.

Daha doğal ve daha gerçekçi…

Bugün birçok telefonda aşırı HDR, yapay keskinlik, kötü telefotolar, suluboya etkisi ve plastik cilt tonları görüyoruz. Leica ortaklığındaki Xiaomi modelleri ise daha doğal ve daha gerçekçi bir görüntü sunmaya çalışıyor. Bu da özellikle fotoğraf meraklılarının ve bizlerin dikkatini çekiyor.

Artık mesele karakter, görüntü dili, renk yaklaşımı ve güçlü fotoğraf deneyimi… Yani insanlar artık sadece “daha net” fotoğraflar istemiyor. Daha etkileyici, daha sinematik ve daha karakterli görüntüler istiyor. Ve Leica gibi köklü bir markanın mobil dünyaya etkisi tam olarak burada hissediliyor. Biliyorum, Leica konusunu biraz uzattık gibi… Ancak Xiaomi 17 Ultra modelinin kamera özelliklerini konuşmadan önce arkasında yatan fikri de anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa biraz sonra anlatacaklarım sadece sayılardan ibaret olacaktı.

Leica Summilux lensler

Xiaomi 17 Ultra’nın kalbinde Leica Summilux optik lensler yer alıyor. Ana kamera 50MP çözünürlüğünde ve 1 inçlik Light Fusion 1050L sensöre sahip. Bu sensör, LOFIC HDR teknolojisi ile birleşerek ışık ve gölge sınırlarını zorluyor; en karanlık yerlerde bile iyi görüntüler sağlıyor. Ana kamera 23 mm eşdeğerinde bir lens ve f/1.67 diyafram değeri sunuyor. Ana kamerada optik görüntü sabitleyici de bulunuyor.

200MP’lik Telefoto Kamera

Bu kameranın üzerinde 200 MP’lik Leica 75-100mm telefoto kamera yer alıyor. 1/1.4 inç sensör boyutu olan telefoto kameranın diyafram aralığı f/2.39 ile 2.96 arasında değişiyor. Yeni 3 grup lensle sağlanan mekanik optik yakınlaştırma sistemi sayesinde 75 mm’den 100 mm’ye kadar dijital kırpma olmadan gerçek zoom yapılabiliyor. Hatta 17.2x optik seviyede yakınlaştırma ve 400 mm’ye kadar optik kalitede hibrit zoom desteği sunuyor.

Leica APO optik lens tasarımı, renk saçılmasını etkili bir şekilde bastırarak daha temiz görüntüler ve daha doğal renk üretimi sunuyor. Burada kullanılan her bir lense uygulanan çok katmanlı kaplama süreci, parlama, pus ve diğer optik sorunları bastırarak yine görüntü kalitesine katkı sağlıyor. Telefoto lenslerde çok iyi çalışan optik görüntü sabitleyici ve 30cm’den fotoğraf çekilmesini sağlayan makro modu da yer alıyor. Telefoto kamera gerçekten çok iyi çalışıyor, bunu söylemeliyim. İyi bir ışık ve konu olduğunda sonuçlar oldukça tatmin edici oluyor.

50MP’lik 14mm Ultra Geniş Açı

Kamera modülünde yer verilen bir diğer kamera ise 50MP’lik ultra geniş açı. 14mm’lik Leica ultra geniş açı kameranın diyafram değeri ise f/2.2. Ultra geniş açı kamerayla da 5cm’den makro fotoğraflar çekilebiliyor. Bu kamerada elektronik bir görüntü sabitleyici tercih edilmiş. Ultra geniş açı kameralar çoğu markada gördüğüm kadarıyla ikinci plana atılıyor ve ciddi bir görüntü kalitesi sunamıyor. Ancak 17 Ultra’da hem çözünürlük hem de görüntü kalitesi konusunda oldukça iyi sonuçlar elde ettiğimi söylemeliyim.

Kamera modları arasında, Pro, portre, belgeler, 200MP, hızlı çekim, ağır çekim, panorama, uzun pozlama gibi daha birçok çekim modu bulunuyor. Pro modda fotoğraf çekerken poz düzeltmesi, enstantane, ISO, beyaz ayarı, netlik seçimi, fotoğraf stilleri, filtreler seçilebiliyor. RAW çekim imkanı ve çözünürlük tercihi de kolayca ayarlanabiliyor.

Normal fotoğraf modunda 12.5MP veya 50MP çözünürlük değerleri seçilebiliyor. 200MP modu ise 75 ve 100mm arasında telefoto kamera için kullanılabiliyor. Tabi 200MP’lik bir fotoğraf çekerken kaydetme ve işleme süresi yaklaşık 10 saniye oluyor ve doğal olarak dosya boyutu da büyüyor. 200MP’lik bir fotoğrafın dosya boyutu genellikle 100MB’ın üzerinde olabiliyor. Kullanmadan önce bunları da göz önüne almanızda fayda var.

Ön Kamera ve Ön/Arka Kamera Video Özellikleri

Ön tarafta ise doğal cilt dokusunu koruyan, otomatik odaklamalı 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Ön kamera video modunda 4K 60fps kayıt yapabiliyor.

Ana kamera video tarafında ise 8K 30fps destekleniyor. Profesyoneller için 4K 120fps Log formatında çekim yapma imkanı da var. Pro Video modunda Log çekim sayesinde renk düzenleme sırasında daha fazla esneklik elde edebilirsiniz. Dolby Vision desteğiyle sinematik kalitede içerikler üretmekte artık daha kolay. 4K video kaydında 30, 60 ve 120fps kayıt yapılabiliyor.

Bu modelin video performansını da çok beğendiğimi söylemeliyim. Netlik geçişi, renk işlemesi oldukça iyi. Elde çekim yaparken bir titreşim kaydedilmiyor. Ancak bu telefonun bir aksiyon kamerası olmadığını da unutmamak lazım. Sonuçta hızlı hareketler ve yürürken yapılan çekimlerde dikkatli olmakta fayda var.

En ince ve hafif Ultra modeli

Xiaomi 17 Ultra bugüne kadarki en ince ve en hafif Ultra modeli oldu. Kalınlığı 8.29mm ve ağırlığı ise 219 gram. Gövde, dayanıklı alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. Kompozit fiberglass arka yüzey düşmeye karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Kameraların üzerindeki kapak camı Corning Gorilla Glas 7i.

17 Ultra, IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına da sahip. Böylece gövde dayanıklılığı en üst seviyede tutulmuş. Kutudan şeffaf bir silikon kılıfta çıkıyor. Daha iyi bir koruma için dilerseniz onu da kullanabilirsiniz.

Anlattığım gelişmiş kamera özellikleri neticesinde telefonun kamera modülü biraz çıkıntılı olmuş. Ancak tasarım, şık görünüm ve tutuş hissi anlamında bir sorun yaşamadığımı belirtmeliyim. Benim test ettiğim lansman rengi olan yeşildi. Ayrıca siyah ve beyaz modelleri de bulunuyor.

Ekran, İşlemci, Pil…

6.9 inçlik Xiaomi HyperRGB OLED ekran, 2608x1200piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca Xiaomi Shield Glass 3.0 ile korunuyor. Maksimum ekran parlaklık değeri 3500 nit ve 120 Hz LTPO yenileme hızıyla akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ekranın renk doğruluğu, parlaklığı ve ince kenar çerçevesinin çok başarılı olduğunu belirtmeliyim.

Telefon içerisinde piyasadaki güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm teknolojisiyle üretilen bu işlemciye 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor.

Cihazın ısınmasını engellemek için Xiaomi 3D Çift Kanallı IceLoop soğutma sistemi kullanılmış. Bu da uzun süreli oyun, video çekim ve kurgu performansını sorunsuz yaşamanızı sağlıyor. Ama yanlış anlaşılmasın, bunlar telefon ısınmıyor demek değil. Telefon ısındığında bu soğutma sistemi uzun süre yüksek performans elde etmenize yardımcı oluyor sadece.

Pil durumu nasıl derseniz, bu modelde 6000 mAh’lik büyük bir pil kapasitesi bulunuyor. Normal bir kullanımda 1.5 güne kadar pil süresi sunuluyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj teknolojisi ile telefonunuzu dakikalar içinde şarj edebiliyorsunuz.

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle geliyor. Google Gemini entegrasyonu sayesinde AI Yazma, AI Ses Tanıma ve AI Arama gibi hayatı kolaylaştıran birçok yapay zeka özelliği de geliyor.

Telefonun tüm detayları bunlarla sınırlı değil tabi… Ancak ben bu yazıda kamera özellikleri ve Leica iş birliği konusuna daha fazla değinmek istedim. Özetle Xiaomi 17 Ultra, fotoğrafçılığı merkeze alan ama performans, ekran ve pil tarafında da hiçbir ödün vermeyen güçlü bir amiral gemisi olmuş. Karakterli ve doğru renk üretimi, güçlü telefoto performansı, büyük sensör avantajı, yüksek çözünürlük, hassas ve hızlı otofokus sistemi, doğru çalışan optik görüntü sabitleyici ve tabi diğer Leica eklentileri bu telefonu mobil fotoğrafçılık tarafında iddialı modellerden biri yapıyor.

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