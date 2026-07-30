Monster’dan Tulpar TD3 V3 masaüstü bilgisayar serisi

Monster, yeni masaüstü bilgisayarı Tulpar TD3 V3’ü kullanıcılarla buluşturdu. Güçlü donanım seçenekleri, özelleştirilebilir yapısı ve NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı alternatifleriyle yeni seri; oyun, içerik üretimi ve profesyonel kullanım için yüksek performans sunuyor.

Monster, masaüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi Tulpar TD3 V3 serisini kullanıcılarla buluşturdu. Yeni kasa tasarımı, güncel donanım altyapısı ve özelleştirilebilir konfigürasyon seçenekleriyle öne çıkan seri; NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ve AMD Radeon ekran kartı seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor. Böylece hem rekabetçi oyun deneyimi hem de içerik üretimi, yapay zekâ destekli iş yükleri ve profesyonel uygulamalar için yüksek performans tek bir platformda sunuluyor.

Yeni kasa tasarımı; 270° tam görüş açısı sunan akvaryum formu, çelik gövde ve temperli cam yapısıyla estetik görünümü dayanıklılıkla buluşturuyor. Mesh yan panel ve dört adet dahili 120 mm ARGB fan sayesinde yüksek hava akışı sağlayan sistem, yoğun kullanım senaryolarında bile etkili soğutma performansı sunuyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre Monster’ın yüksek performanslı hava veya sıvı soğutma çözümlerini tercih edebilirken, 4 inç IPS LCD ekrana sahip sıvı soğutucu seçeneği de özelleştirilebilir yapısıyla performansı ve kişiselleştirmeyi bir araya getiriyor.

Yeni nesil ekran kartlarıyla donatılan Tulpar TD3 V3 masaüstü bilgisayarlar; güncel AMD Ryzen ve Intel işlemci seçenekleri, DDR5 bellek altyapısı, yüksek hızlı NVMe SSD depolama çözümleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen donanım yapısıyla uzun ömürlü bir performans deneyimi sunuyor. Gelişmiş soğutma çözümleri ve yükseltilebilir donanım mimarisi sayesinde sistemler, yoğun oyun maratonlarından profesyonel üretim süreçlerine kadar farklı kullanım senaryolarında yüksek verimlilik sağlıyor.

Monster deneyimini tamamlayan ek ayrıcalıklar

Monster kullanıcıları, yalnızca güçlü donanımlara değil, markanın sunduğu ek hizmet avantajlarına da sahip oluyor. Belirli koşulların sağlanması halinde sunulan 4 yıl garanti desteği, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güvenle kullanmalarına olanak tanıyor.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları, profesyonel kullanım cihazları ve aksesuar ürünleriyle Monster, öğrencilerin yaz tatilini oyun, üretkenlik ve eğlenceyle değerlendirmelerine katkı sağlıyor.