Sony FE 100-400mm F5.6-8 OSS

Kompakt ve hafif tasarımı, 400 mm’ye ulaşan süper telefoto zoom aralığı, hızlı ve hassas otomatik netleme performansı ile dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme sistemiyle öne çıkan FE 100-400mm F5.6-8 OSS, fotoğraf tutkunlarına uzaktaki ve hareketli konuları yüksek görüntü kalitesiyle yakalama imkanı sunuyor.

Sony, 35 mm full frame Alpha E-mount fotoğraf makineleri için geliştirilen 100-400 mm süper telefoto zoom lens FE 100-400mm F5.6-8 OSS’yi tanıttı. Yaklaşılması güç konuları kadraja taşımayı kolaylaştıran yeni lens, 400 mm’ye ulaşan süper telefoto zoom aralığına rağmen yaklaşık 654 g ağırlığıyla kompakt ve hafif bir yapı sunuyor. İki ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam elementi ve iki asferik elementi içeren yeni optik tasarım, zoom aralığının tamamında üstün görüntü kalitesi sağlıyor. Hızlı ve hassas otomatik netleme (AF) performansı sayesinde kuşlar, spor müsabakaları, trenler ve uçaklar gibi hareketli konuların yakalanmasına yardımcı olan FE 100-400mm F5.6-8 OSS, dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme sistemi sayesinde süper telefoto aralığında elde çekimleri de destekliyor.

Yaklaşık 654 g ağırlığındaki kompakt ve hafif tasarım, 100-400 mm süper telefoto zoom aralığını kolayca taşınabilir bir gövdede sunuyor. Lens, elde çekimlerde rahat kullanım sağlarken hızlı kadrajlamayı da kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar kuşlar ve spor müsabakaları gibi yaklaşılması güç konuları etkileyici biçimde görüntüleyebiliyor. Lens aynı zamanda, ön plandaki ve arka plandaki unsurları birbirine daha yakın gösteren “sıkıştırma etkisinden” yararlanarak süper telefotoya özgü manzara fotoğrafları çekmeye de olanak tanıyor. Opsiyonel 2x telekonvertörle kullanıldığında odak uzaklığını artıran lens, 800 mm’ye, APS-C modunda ise 1.200 mm’ye kadar odak uzaklıklarını destekliyor.

Hareketli konular için hızlı ve hassas AF ile dahili Optical SteadyShot

Doğrusal motor, hareketli konuların takibini kolaylaştıran hızlı, hassas ve sessiz AF performansı sunuyor. Lens, full frame aynasız fotoğraf makinesi Alpha 9 III ile kullanıldığında AF/AE takibiyle saniyede yaklaşık 120 kareye kadar yüksek hızlı sürekli çekimi destekliyor.

Dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme sistemi, elde çekimlerde fotoğraf makinesi titremesini etkili biçimde azaltarak uzaktaki nesneler görüntülenirken kadrajın daha kararlı tutulmasına yardımcı oluyor. Lens ayrıca uyumlu fotoğraf makinesi gövdelerindeki Aktif Mod görüntü sabitleme ve gövde-lens koordineli görüntü sabitleme kontrolünü destekliyor. Bu sayede elde çekim sırasında dahi bulanıklığı azaltarak yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimine olanak tanıyor. Video çekimlerinde ise netleme konumu değiştiğinde oluşan görüş açısı değişikliklerini düzelten nefes alma (focus breathing) telafisiyle uyumlu çalışıyor.

Dış mekan çekimleri için güvenilir ve işlevsel tasarım

Özelleştirilebilir netleme tutma düğmesi, netleme modu/mesafe aralığı anahtarı ve zoom kilidi, farklı çekim senaryolarında hızlı ve rahat kontrol sağlıyor. Toza ve neme dayanıklı tasarım, hava koşullarının beklenmedik biçimde değiştiği durumlarda çekimlere güvenle devam edilmesine yardımcı oluyor. Lensle birlikte verilen parasoley ise görüntü kalitesini olumsuz etkileyebilen parlama ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı oluyor.