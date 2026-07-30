Sony’den Yeni Cinema Line Kamera: FX5

Sony, Cinema Line serisinin yeni full frame kamerası FX5’i tanıttı. Yeni geliştirilen tamamen yığılmış CMOS görüntü sensörüyle donatılan FX5; 15+ stop dinamik aralık, Çift Kazançlı Çekim modu ve ISO 800, ISO 4000 ve ISO 12800 olmak üzere üç temel ISO değeriyle farklı çekim koşullarında yüksek hassasiyet ve düşük gürültü performansı sunuyor.

Cinema Line FX serisinde ilk kez Open Gate çekimi destekleyen FX5, Sony’nin tescilli RAW formatı X-OCN ile kamera içi kayıt yapılmasına da olanak tanıyor. Kamera; 5K çözünürlükte saniyede 60 kareye, 4K çözünürlükte saniyede 120 kareye ve Full HD çözünürlükte saniyede 240 kareye kadar kayıt gerçekleştirebiliyor. Böylece Cinema Line’a özgü görüntü karakterini, profesyonel prodüksiyonların ihtiyaç duyduğu kullanım kolaylığıyla kompakt ve son derece taşınabilir bir gövdede buluşturuyor.

FX5’e, çıkarılabilir OLED vizör ile kamera içinde 96 kHz, 32 bit float ses kaydını destekleyen yeni XLR tutma kolu ünitesi de eşlik ediyor. Sony’nin Cinema Line kameralarını geliştirirken edindiği deneyimi temel alan yeni sistem, görüntü yönetmenlerine ve video içerik üreticilerine çekimden post prodüksiyona uzanan daha esnek bir çalışma ortamı sunuyor.

Yeni nesil sensörle geniş dinamik aralık ve dahili RAW kayıt

FX5, full frame ve tamamen yığılmış Exmor RS CMOS görüntü sensörünün yanı sıra özel bir yapay zeka işleme birimi içeren en yeni yüksek hızlı BIONZ XR2 görüntü işleme motoruyla donatıldı.

S-Log3 ile çekim sırasında 15+ stop dinamik aralığa ulaşan FX5, geniş pozlama toleransı ve düşük gürültü performansı sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde bile parlak alanlardan gölgelere yumuşak geçişler ve doğal doku üretimi sağlıyor.

ISO 800, ISO 4000 ve ISO 12800 olmak üzere üç temel ISO değeri, çok çeşitli çekim koşullarında düşük gürültülü görüntüler elde edilmesine imkan tanıyor. FX serisinde ilk kez sunulan Çift Kazançlı Çekim işlevi, görüntü sensörünün performansını en üst düzeye çıkararak daha geniş bir pozlama toleransıyla yumuşak ton geçişleri oluşturuyor; gölge ayrıntılarından ödün vermeden gürültüyü etkili biçimde azaltıyor.

FX serisinde ilk kez sensör alanının tamamında 3:2 tam piksel okuma, yani Open Gate çekim desteği sunuluyor. Kamera ayrıca 17:9, 16:9 ve Super 35 mm dahil çok sayıda görüntü tarama modunu destekliyor. Böylece yaratıcı vizyona ve teslim formatına göre görüş açısı esnek biçimde seçilebiliyor.

Sony’nin tescilli 16 bit sahne doğrusal RAW formatı X-OCN ile kamera içi kayıt desteği ise harici kayıt cihazına ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli kayıt yapılmasını sağlıyor. X-OCN LT’ye ek olarak yeni X-OCN C1 ve X-OCN C2 kodeklerini de destekleyen FX5, veri boyutunu azaltarak yüksek kaliteli görüntülerin hızlı aktarımına olanak tanıyor ve post prodüksiyon iş akışlarının daha verimli hale gelmesine yardımcı oluyor.

Yapay zeka destekli netleme ile güvenilir takip performansı

Yapay zeka tabanlı insan pozu tahmin teknolojisini kullanan nesne tanıma özelliği, yalnızca kişinin gözlerini değil, vücut ve baş konumunu da yüksek doğrulukla algılayarak karanlık sahnelerde bile güçlü AF performansı sunuyor. Kamera ayrıca nesneleri otomatik olarak takip ederek kararlı netleme sağlayan Gerçek Zamanlı Takip özelliğini destekliyor.

Otomatik Takipli Beyaz Dengesi (ATW) ile çekim sırasında kamera; görünür ışık ve IR (kızılötesi) sensörlerinden gelen verilerin yanı sıra derin öğrenme tabanlı ışık kaynağı tahmininden yararlanarak sahneyi yüksek doğrulukla analiz ediyor. Böylece gölgeli alanlarda, iç mekan sahnelerinde ve farklı koşullarda daha kararlı ve doğal beyaz dengesi elde ediliyor.

Gürültü Bastırma ayarının açılıp kapatılabilmesi, çekim amacına ve post prodüksiyon iş akışına göre esnek görüntü oluşturma imkanı sunuyor. Anamorfik lensleri destekleyen desqueeze işlevi sayesinde 1,3x, 1,5x, 1,6x, 1,8x ve 2,0x anamorfik lenslerle çekim yapılabiliyor.

Kompakt gövdede gelişmiş görüntü sabitleme ve kolay kullanım

Düz üst tasarıma sahip kompakt ve hafif gövde; elde çekim, gimbal kullanımı ve dar alanlarda çalışma dahil farklı çekim tarzlarına esnek biçimde uyum sağlıyor.

FX5, 5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme özelliği sunuyor. En yeni görüntü sabitleme ünitesiyle roll düzeltme aralığı önceki sisteme göre yaklaşık iki katına çıkarılarak dönme kaynaklı bulanıklık etkili biçimde bastırılıyor. Optik görüntü sabitleme ve Aktif Mod’a ek olarak sunulan Dinamik Aktif Mod, elde çekim sırasında bile daha kararlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Yeni geliştirilen XLR tutma kolu ünitesiyle birlikte kullanıldığında kamera, 96 kHz, 32 bit float kalitesine ve 4 ses kanalına kadar yüksek kaliteli ses kaydını destekliyor. Parlak ortamlarda bile doğru izleme olanağı sunan isteğe bağlı 0,58 tipi eğilebilir OLED vizörle de uyumlu çalışıyor.

Kamera, FX3’tekinden daha büyük ve daha parlak 3,5 tipi, yaklaşık 2,76 milyon noktalı, 16:9 dokunmatik panelli 4 eksenli çok açılı LCD monitöre sahip. Tam hareketli monitör yaklaşık 98 derece yukarı, 40 derece aşağı eğilebiliyor ve yana doğru yaklaşık 180 derece açılabiliyor.

Parlaklığı 15 kademede ayarlanabilen yüksek parlaklıklı panelde çekim bilgileri, görüntünün üzerine binmeyecek şekilde ekranın üst, alt, sol ve sağ kenarlarında gösterilebiliyor. CineAlta kameralarda geliştirilen kullanım yaklaşımını devralan “BIG6” ana ekranı ise kare hızı, pozlama ve LUT’lar gibi temel ayarları tek noktada bir araya getirerek kullanıcıların çekime odaklanmasını kolaylaştırıyor. Yeni menü sistemi, CineAlta kameralar veya FX6 ile birlikte çalışırken benzer bir kullanım deneyimi sunuyor.

Profesyonel prodüksiyonlara yönelik güvenilir ve esnek yapı

Geliştirilmiş soğutma performansına sahip yüksek verimli fan ve optimize edilen ısı dağıtım tasarımı, uzun süreli video kaydı sırasında bile kararlı çalışma sağlıyor. Bağımsız bir hava haznesine yerleştirilen soğutma fanı, toza ve neme dayanıklı tasarımla birlikte dış mekanlarda ve zorlu çekim ortamlarında güvenilirliği artırıyor.

Hafif ve yüksek dayanımlı gövdenin farklı noktalarında aksesuarların doğrudan takılabilmesi için vida yuvaları bulunuyor. Böylece kafes kullanmadan esnek çekim sistemleri kurulabiliyor.

Monitor & Control uygulamasıyla entegrasyon sayesinde akıllı telefon, tablet ve Mac üzerinden video izleme ve uzaktan kontrol mümkün oluyor. Kamera gövdesindeki HDMI çıkışı, kamera monitörü ile harici monitörde farklı bilgilerin veya her iki ekranda aynı bilgilerin gösterilmesini destekliyor.

FX5, kısa süre önce piyasaya sunulan yüksek kapasiteli şarj edilebilir “NP-SA100” pil paketiyle (2.670 mAh) uyumlu. Z serisi “NP-FZ100” pile göre yaklaşık 1,3 kat daha yüksek güç kapasitesi sunan bu pil, uzun süreli çekimleri destekliyor. Kamera ile koordineli güç yönetimi pil ömrünü iyileştirirken pil paketinin yıpranma durumu da ekranda görüntülenebiliyor.

İki adet USB Type-C bağlantı noktasına sahip kamera, isteğe bağlı zaman kodu adaptör kablosu üzerinden zaman kodu girişini ve USB Power Delivery (PD) üzerinden harici güç beslemesini destekleyerek uzun süreli video çekimlerinde kararlı kullanım sağlıyor.

Kablolu LAN bağlantısı, kameranın uzaktan kullanılmasına ve kararlı ağ bağlantısına olanak tanıyor; profesyonel prodüksiyon ağlarında ihtiyaç duyulan yüksek genişletilebilirliği sunuyor.