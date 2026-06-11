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İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress – FIFA World Cup 2026 Sürümü

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SanDisk Extreme Pro CFexpress type B hafıza kartının FIFA World Cup 2026 sürümünü inceledik.

SanDisk Extreme Pro Farkı ile…
Fotoğraf transferini kolaylaştırın!
SanDisk fotoğraf yarışmasında oylama zamanı

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Yıllardır heyecanla beklediğimiz ve bir oturup bir kalktığımız dünya kupası sonunda başladı. Pek çok firmanın dünya kupası için özel olarak tasarladığı ürünleri görmüşsünüzdür ki bu ürünlerin büyük bir kısmı koleksiyonerlerin ve futbol meraklılarının radarına çoktan girdi bile…

s5 1 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

İşte 2026 Dünya Kupası için özel bir seri tasarlayan markalardan birisi de SanDisk oldu. “Futbolun güzelliğine ortak olun” sloganı ile duyurulan resmi lisanslı ürünler SanDisk depolama çözümlerinden oluşuyor. Ben de bu özel seride yer alan 256GB’lık SanDisk Extreme Pro CFexpress type B hafıza kartını deneyimleme fırsatı buldum.

s4 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

FIFA World Cup 2026 Özel Serisi
FIFA Dünya Kupası insanlık tarihinin en çok çekim yapılan, kaydedilen ve paylaşılan spor etkinliklerinden biri olacak gibi görünüyor. Açıkçası SanDisk’in bu özel hafıza kartı ile dünya kupasındaki en özel anları, golleri, kaçan penaltıları falan fotoğraflamam mümkün değil. Ancak kalbimizin Türkiye milli takımı ile birlikte çarptığı bu dünya kupasında pek çok fotoğrafçı arkadaşım en özel anları bizler için çekecek. Futbolun nesiller boyunca yankılanacak zaferleri işte o fotoğraf kareleri ile hatırlanacak. Umarım bizler de bu dünya kupası sonunda takımımıza yakışır bir başarıya ulaşabiliriz.

Evet, bu yazımızda sıradan bir hafıza kartını incelemiyorum. Karşımızda futbolun en büyük organizasyonlarından biri için hazırlanan özel bir hafıza kartı var. SanDisk Extreme Pro CFexpress type B hafıza kartı, FIFA World Cup 2026 sürümü olarak satışa sunuldu. Bu yazıda sadece teknik değerlere bakmayacağız. Çünkü bazı ürünler vardır; rakamdan fazlasını hissettirir. Bu kart da tam olarak öyle bir ürün. Özellikle spor fotoğrafçılığı, hızlı aksiyon çekimleri ve yüksek çözünürlüklü video tarafında çalışanlar için oldukça ilgi çekici detaylar sunuyor bizlere…

ss2 1 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

Özel Anlar için…

Bir düşünsenize… Dünya Kupası finalindesiniz. Penaltı anı… Tribünler ayağa kalkmış, oyuncu koşuyor… Ve sizin o kareyi kaçırma lüksünüz yok. İşte CFexpress type B kartların var olma sebebi tam olarak budur diyebilirim. Bu özel sürüm kart, saniyede 1200 MB/sn’ye kadar yazma ve 1700 MB/sn’ye kadar okuma hızları sunuyor bizlere… Bu ne anlama geliyor? Özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinelerinde buffer’ın daha hızlı boşalması demek. Yani seri çekimde “bekleme” süresinin azalması demek. Özellikle, spor fotoğrafçıları, basın fotoğrafçıları, vahşi yaşam çekenler, aksiyon fotoğraf ve video işleri ile uğraşanlar, RAW video çalışan içerik üreticileri için oldukça önemli bir avantaj bu… Elinizde canavar gibi bir makine, süper bir objektif var. Bir de böyle bir hafıza kartınız varsa gerisi size kalmış.

ss3 1 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

256GB depolama alanı

Kartın 256GB kapasitesi de günlük profesyonel kullanım için oldukça mantıklı bir denge sunuyor. SanDisk’in verdiği verilere göre yaklaşık, 5000 adet 45 MP RAW fotoğraf, 27 binden fazla JPEG kare, yaklaşık 359 dakika 4K RAW video depolanabiliyor. Özellikle etkinlik, düğün, spor organizasyonu ya da saha çekimi yapan biriyseniz bu kapasite ciddi rahatlık sağlayacaktır. Video çekimi için de yeterli bir depolama alanı diye düşünüyorum. SanDisk bu özel seride sadece 256GB’lık tek bir CFexpress hafıza kartı yapmış. Onu da belirtmek isterim.

DSC01496 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

Koleksiyonluk bir hafıza kartı

Ama bu kartın olayı sadece hız veya kapasite değil tabi ki… FIFA Dünya Kupası 2026 özel sürümü olması koleksiyonerlik tarafında da farklı bir hava katıyor.  Teknoloji dünyasında bu tarz özel seri etiketli ürünler görebiliyoruz. Bu bazen bir yıldönümü, oyun, bazen bir film ya da bu tarz spor etkinlikleri olabiliyor. Bu kartta da ürün kutusundan üzerindeki etikete kadar her detay dünya kupası için hazırlanmış. Kutu içerisinden çok şık bir dünya kupası etiketi de çıkıyor.

Bu kartın zorlu koşullara ve seri çekime karşı dayanıklı olduğunu söyledik. Ancak bunun altını biraz daha çizmek istiyorum. Özellikle zor ortamlarda fotoğraf çeken fotoğrafçılar için hızın yanında dayanıklılık tarafı da çok önemli… Bu kart, 20 Newton’a kadar bükülme direnci ile ağzına kadar dolu ekipman çantasındaki basınca dayanacak şekilde üretilmiş. 1 metreye kadar yükseklikten düşmeye karşı koruma ve 10.000 defaya kadar takıp çıkarma karşısında aşınma testine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Özetle, zor ve hızlı tempolu kullanım senaryoları düşünülerek hazırlanmış.

Bir başka önemli nokta da iş akışı tarafı. Kartın yüksek okuma hızı sayesinde çekim sonrası dosya aktarımı ciddi şekilde hızlanıyor. Özellikle büyük RAW dosyalarıyla çalışanlar çok iyi bilir. Çekim bittikten sonra bilgisayara aktarım süreci bazen ikinci vardiya gibi hissettirebilir. Bu kartta o bekleme süresi ciddi şekilde azalıyor. Aynı şekilde yazma hızı da az önce belirttiğim gibi yine oldukça yüksek. Seri çekimlerde bir sorun yaşamanızın önüne geçilmiş oluyor.

ss4 1 - İnceleme: SanDisk Extreme Pro CFexpress - FIFA World Cup 2026 Sürümü

Şimdi gelelim önemli bir soruya… Bu kart kimler için mantıklı?

Eğer, yüksek hızda seri çekim yapıyorsanız, 4K RAW veya yüksek bitrate video çekiyorsanız, profesyonel iş akışında zaman sizin için kritikse, spor, aksiyon ya da etkinlik çekimleri yapıyorsanız bu tarz bir CFexpress kart gerçekten fark yaratacaktır.

Ama daha giriş seviyesi kullanımda, örneğin sadece hobi amaçlı fotoğraf çekiyorsanız, seri modda fotoğraf çekmeye ihtiyacınız yoksa orta seviye bir SD kartta işinizi görecektir. Tabi bu söylediklerim kullandığınız fotoğraf makinenizin hangi hafıza kartlarını desteklediğine göre değişebilir. Bu kartı denerken Canon R6 MIII fotoğraf makinesini kullandım. Bu fotoğraf makinesinde hem CFexpress type B hem de SD hafıza kartı kullanılabiliyor. Hatta böyle gelişmiş bir fotoğraf makinesinde fotoğrafları SD karta, videoları CFexpress karta yazdırabilirsiniz.

Sonuç olarak bu kart sadece bir depolama ürünü değil. Hız, güvenilirlik, profesyonel kullanım ve futbolun heyecanını araya getiren özel bir seride yer alıyor. FIFA Dünya Kupası 2026 teması da özellikle futbol ve spor kültürünü seven fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için ekstra karakter katıyor tabi ki…

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