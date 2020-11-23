Acer ConceptD 7

ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD şeklindeki güçlü konfigürasyonu sayesinde tasarımcı, fotoğrafçı, içerik üreticileri, 2D ve 3D tasarımları üzerinde çalışan profesyonel kullanıcıların performanstan ödün vermeden çalışabilmesini mümkün kılıyor.

ConceptD 7’nin PANTONE onaylı 4K UHD (3840×2160 piksel) IPS ekranı, Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor ve Delta E < 2 seviyesinde üstün renk doğruluğu sunuyor. Dolayısıyla da renk hassasiyetinin maksimum önem kazandığı tasarım işlerinde, kullanıcıları destekliyor. Dar çerçeveleri sayesinde %81’lik ekran-gövde oranı sunan 15,6 inç büyüklüğündeki ve 400 nit parlaklığındaki ekran, kullanıcıların çalıştıkları projeyi tüm ayrıntılarıyla görmesine olanak tanıyor.

Hareket Halindeyken Bile Yüksek Performans

Özel katı seramik koruyucu katman sayesinde sağlam, lekeye dayanıklı ve pürüzsüz beyaz kaplamasıyla göz dolduran ConceptD 7, tamamen metalden oluşan birinci sınıf, hafif kasasıyla, 17,9 mm inceliğe ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Dizüstü bilgisayar aynı zamanda gün boyu dayanan pil ömrüyle de hareket halindeyken dahi daha rahat ve konforlu bir tasarım deneyimi yaşatıyor.

Acer, yüksek işlemci ve grafik gücü gerektiren donanımlarda oluşması muhtemelen ısınma sorununu ise stratejik olarak yerleştirilmiş 3 adet soğutma fanı ve 3 adet ısı borusu ile yeni termal soğutma teknolojisi sayesinde çözüyor. Bu teknolojinin oluşturduğu aerodinamik “girdap akışı” tüm bileşenlerin serin kalmasını sağlarken yüzeyde sıcaklık oluşmasını da engelliyor. Üstelik yüksek performansla çalışan bilgisayarın gürültü düzeyini de 40 dBA’nın altında tutuyor.

Çeşitli Bağlantı Seçenekleri ile Daha Yüksek Verimlilik

Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 7, standart 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor. Dizüstü bilgisayar, HDMI, birden fazla ekranla hızlı ve sorunsuz bağlantı imkanı sunan mini DP 1.4, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi tüm ihtiyaç duyulabilecek bağlantı noktalarına sahip.