Olympus 150-400mm satışa çıkıyor

Olympus’un bir süre önce ön duyurusunu yaptığı M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yüksek çözünürlüklü süper telefoto zoom lens, dahili 1.25x teleobjektif dönüştürücü ile donatılmış ve 300-1000 mm’ye eşdeğer geniş odak uzaklığını kapsar. Opsiyonel M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 ile kombinasyon halinde odak uzaklığı 2000 mm’ye kadar çıkabiliyor.

Lens, Micro Four Thirds Sistem standardını temel alır ve yüksek performanslı 5 eksenli senkronizasyon IS özelliğine sahiptir. Elde süper telefoto çekimi için mükemmel olan 8 EV adımla dünyanın en güçlü hareket dengelemesini sunar. Lens, 2021 Şubat sonunda piyasada olacaktır. E-M1X fotoğrafçılarının yeni süper telefoto ve diğer M.Zuiko lenslerin potansiyelinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için aygıt yazılımı da geliştirildi. Derin öğrenme teknolojisi ile geliştirilen Akıllı Nesne Algılama AF’ye kuş algılama eklendi. Bu yeni işlevle kamera, odaklanma ve izleme için kuş gözünün algılanmasına otomatik olarak öncelik verir, böylece fotoğrafçı bir anı yakalamak için fotoğraf oluşturmaya konsantre olabilir. Yeni aygıt yazılımı, profesyonel video üretimini desteklemek için RAW video veri çıkışı gibi çeşitli işlevsel iyileştirmeleri de içerir. Güncelleme, 3 Aralık 2020’den itibaren kullanıma hazır olacaktır.

Lens gövdesi, 1000 mm’ye kadar eşdeğer elde taşınabilir süper telefoto çekimi sağlarken yüksek optik performansı koruyan yerleşik bir 1,25x tele dönüştürücü içerir. Opsiyonel M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14 ve M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 de desteklenmektedir. M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, tüm zoom aralığında 1,3 m’lik en yakın odaklama mesafesine ve 0,71x maksimum görüntü büyütme oranıyla yakın çekim performansına sahiptir. Yeni geliştirilen geniş çaplı Ekstra Düşük Dağılımlı Asferik lens ve dört Süper Ekstra Düşük Dağılımlı lens de dahil olmak üzere 18 grupta 28 öğeden oluşuyor. Bu, sabit F4.5 diyafram açıklığına sahip geniş çaplı bir lenste bile tüm zoom aralığında parlama ve renk akmasını önler ve görüntünün kenarlarında mükemmel çözünürlüğü garanti eder. Olympus orijinal Z Coating Nano teknolojisi, arkadan aydınlatmalı sahneler gibi zorlu çekim ortamlarında da keskin ve net görüntüler sağlamak için kullanılır.

Hava koşullarına dayanıklı kompakt, hafif tasarım

Objektif çerçevesi için magnezyum alaşımı ve objektif kapağı kullanıldığında objektifin ağırlık merkezinin uca doğru kaymamasını sağlamak için hafif bir karbon fiber objektif siperi kullanılır. Merceğin her alanında optimum malzemelerin kullanılması, 314,3 mm uzunluğa ve 1.875 g ağırlığa sahip kompakt, hafif bir tasarıma ulaşırken güç ve hassasiyeti korumaya yardımcı olur. M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, fotoğrafçıya çekim yaparken ayarları ve işlevleri sorunsuz bir şekilde ayarlama yeteneği vermek için tasarlanmıştır.

Olympus OM-D E-M1X ve üstün toz geçirmez, su sıçramasına dayanıklı ve donmaya karşı dayanıklı özellikleriyle eşleştirilmesi, yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında gönül rahatlığıyla çekim yapmaya devam etmeyi mümkün kılar. Geleneksel lenslerdeki siyah kaplamaya kıyasla, bu modeldeki ısıya dayanıklı kaplama, güneş ışığının kızılötesi ışınlarını verimli bir şekilde yansıtır ve sabit optik performans için çok sıcak havalarda bile lensin içindeki sıcaklıkların yükselmesini engeller. Merceğin ön elemanı, pürüzsüz ve çizilmeye karşı dirençli bir yüzey sağlayan ve daha iyi bakım için temizlemeyi kolaylaştıran bir flor kaplamaya sahiptir.