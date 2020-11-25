İnceleme: MSI MAG CH120X Oyuncu Koltuğu

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bugüne kadar fotoğraf severler için farklı kategorilerde pek çok ürün inceledim. 4×4 araçlardan akıllı saatlere, fotoğraf makinelerinden taşınabilir bilgisayarlara, hafıza kartlarından cep telefonlarına, monitörlerden aydınlatma ekipmanlarına kadar yıllar içerisinde yüzlerce ürün hakkında yazılar kaleme aldım. Bu yazımda ise ilk kez bir koltuk test ediyorum. Koltuk dediğime takılmayın, oturma odasında kullandıklarımızdan bahsetmiyorum tabi… İncelediğim ürünün tam adı, MSI MAG CH120X oyuncu koltuğu olarak geçiyor. Oyuncu koltuğu olarak satılıyor, ancak sadece oyun oynayanları ilgilendirmiyor. Uzun süre bilgisayar başında vakit geçiren, gecesi gündüzü olmayan pek çok fotoğrafçı ve tasarımcı arkadaşım aklıma geliyor bu durumda… Teknoloji odaklı pek çok şeyin “oyuncu” kategorisi altında satılıyor olması beni bazen şaşırtıyor. Söylemeden geçemeyeceğim, yahu sadece oyun oynayanların mı rahat, şık ve ergonomik bir koltuğa ihtiyacı var?

Neyse, demek istediğim anlaşılmıştır umarım. Biraz önce söylediğim gibi ilk defa bir koltuk incelemesi yazdığım için nereden başlamalıyım diye biraz düşündükten sonra kutu büyüklüğü ve ağırlığından başlamaya karar verdim. Ürün tahmin ettiğiniz gibi demonte bir şekilde büyükçe bir kutunun (66x68x131cm) içerisinde geliyor. Ürün kargoyla gelecekse, taşıyanlara kolaylıklar dilerim. Kutu ağırlığı yaklaşık 27 kg. Kutu ağırlığı ve boyutundan dolayı bir kişinin taşıması pek mümkün olmuyor. Kutu içerisinde koltuğun parçaları tek tek ve çok iyi bir şekilde paketlenmiş. Vidalar gibi küçük parçalar ise vakumlu ayrı bir paket olarak kutu içerisinden çıkıyor.

Kurulum için çok zor diyememem. Ancak yine de bu tarz ürünleri birleştirme konusunda deneyimi olanlar daha hızlı toparlayacaktır. Kutu içerisinden montajı anlatan, çok basit, küçük bir kağıt parçası çıkıyor. Bu küçük kağıda ve monte edilecek parçalara boş boş 1-2 dakika baktığımı itiraf etmeliyim. Daha sonra gösterildiği şekilde sırasıyla parçaları birleştirmeye başladığımda yaklaşık 30 dakika gibi bir süreye ihtiyacım oldu.

MSI MAG CH120X, siyah renkli, kırmızı detaylarıyla dikkat çeken şık bir koltuk. Koltuğu kurduktan sonra “sıfır araba kokusu” aldığım da doğrudur. Bu arada koku çok kısa bir sürede kayboluyor, kalıcı bir koku sıkıntısı olmuyor merak etmeyin. Bu oyuncu koltuğunda sağlam çelik iskelet, kalıp sünger, 180 derece yatabilen sırt bölümü, 4D çok açılı ayarlanabilir kolçaklar, Class-4 yükseltme pistonu, ergonomik baş ve bel yastıkları bulunuyor.

Oyuncu koltuğu, çelik iskeleti ile uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilir. En önemli yanlarından biri olan, koltuğun üretiminde kullanılan yüksek yoğunluklu sünger sayesinde hiçbir rahatsızlık hissetmeden saatler boyunca oturabilirsiniz. Gerçi bu kadar uzun süre oturmak çok iyi bir şey değil ama…

MAG CH120X oyuncu koltuğunun sırt kısmı 180 derece açıya kadar geriye yatırılabiliyor. Ben bu şekilde pek rahat edemedim ama en azından yorgunluk atmak için uzanılabilir.

Koltuğun 4 yönde hareket edebilen ve ayarlanabilen kolçakları ile en uygun oturma pozisyonu ayarlayabilirsiniz.

MSI oyuncu koltuğunda, Class-4 sertifikasına sahip gazlı yükseltme pistonu kullanılmış. Bugüne kadar kullandığım hiçbir koltuğun bu kısmına dikkat etmemiştim. Bu üründe verilen bilgiye göre güvenle kullanabilmenizi garantilemek için Amerikan ANS/BIFMAX5.1 ve Alman TUV DIN4550 testlerinden başarıyla geçmiş.

Ürünün ağır kısımlarından biri olan 5 ayaklı güçlendirilmiş çelik taban kısmı oldukça sağlam duruyor. Bu ayaklara takılan sessiz poliüretan (PU) tekerlekler, son derece akıcı ve sessiz hareket etmenizi sağlıyor. Ben ahşap bir zeminde kullandım ve herhangi biz çizilme göremedim.

Kutunun içerisinden çıkan baş ve bel destek yastıkları kaliteli bir kaplamaya sahip ve üzerindeki motifler bence çok şık. Bu iki yastık sayesinde kişiye özel ergonomik bir oturma pozisyonu sağlanıyor. Enseye ve belkemiğine yapılan baskı azaltılıyor.

Bu koltuğu kullanacak kişiler için önerilen en fazla ağırlık 150 kg. Ancak benim tavsiyem boyunuz 180cm’den uzunsa ve 90-100 kg ağırlığındaysanız satın almadan önce mutlaka denemeniz yönünde olacaktır. Bazı tavsiyeler ve beğeniler bu tür ürünlerde biraz kişisel olabilir.

MAG CH120X, kaliteli malzeme yapısına ve kozmetik detaylara sahip sağlam bir koltuk. Ergonomik çalışma ortamı sağlayabilmek için pek çok özelleştirilebilen parçası bulunuyor. İçeriğindeki bütün parçalar dikkatlice monte edildiğinde sallanma yapmıyor ve ses çıkarmıyor. Tüm bunlara rağmen satış fiyatını uygun bulmayacak kullanıcılar olacağını da tahmin ediyorum.