ASUS, Chrome tabanlı en yeni ürünü olan ASUS Chromebox 4’ü duyurdu. 10. Nesil Intel işlemcilerle olağanüstü performans sunan ürün, ultra hızlı bağlantı için USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktasına sahip. Üretkenlik, iletişim, eğlence ve daha fazlası için yerleşik Google Play desteğiyle de zengin Android uygulamaları arşivine erişim sağlıyor. Çok yönlü ve hafif tasarım ile dinamik performansın bir araya geldiği ürün; kurumsal, eğitim odaklı ve evde kullanım için geniş özellikler ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor.

Dinamik performans ve ultra hızlı bağlantı seçenekleri

ASUS Chromebox 4; 10. Nesil Intel Core veya Celeron işlemcilere, 16 GB’a kadar DDR4-2666 belleğe ve 256 GB’a kadar M.2 SSD depolamaya sahip. Bu donanım özellikleriyle ürün hızlı ve akıcı performansı her zamankinden daha yüksek enerji verimliliğiyle elde ediyor. Cihazdaki çok yönlü USB-C 3.2 Gen 1 yuvası yüksek hızlı veri aktarımı, güç dağıtımı ve DisplayPort işlevi görüyor. Ürün aynı anda üç adet 4K ekrana destek veriyor. Böylece parlak ve net görüntülerle birlikte üretkenlik de artıyor. Intel WiFi 6 bağlantısıyla son derece hızlı ağ bağlantısı da sunan cihazda USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktaları da hızlı veri aktarımı sağlıyor.

Zengin Android uygulaması seçeneklerine erişim

ASUS Chromebox 4, yerleşik Google Play desteği sayesinde geniş Android uygulama ve içerik seçeneklerine erişim imkanı veriyor. Bu geniş seçeneklere ulaşabilen kullanıcılar en sevdikleri uygulamaları bulup bunları bir mini PC’nin gücüyle çalıştırabiliyor. Bu özelliğiyle ürün iş yerlerinde, okullarda ve evde kullanım için mükemmel hale geliyor.

Güvenlik ve güvenilirlik

ASUS Chromebox 4 güvenliğe öncelik vererek tasarlandı. Otomatik güncellenen ürün, kullanıcıların her zaman en yeni yazılımlara ve güvenlik güncellemelerine sahip olmasını sağlayarak virüslere, zararlı yazılımlara ve diğer güvenlik sorunlarına karşı koruma sunuyor. Ayrıca yeni tasarlanan kilitli VESA montaj parçası da yüzeylere güvenli bir şekilde oturarak cihazın düşmesine veya çalınmasına karşı güvenlik sağlıyor.