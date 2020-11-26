Olympus için yeni güncelleme

Atomos Ninja V HDR monitör kaydediciye RAW video veri çıkışı özelliği geliyor.

Olympus OM-D E-M1X veya E-M1 Mark III üzerine kaydedilen 4K 30P / 25P / 24P ve Cinema 4K 24P video, Atomos Ninja V HDR monitör kaydedicide 12 bit RAW verisi olarak çıkarılabilir ve ProRes RAW formatında kaydedilebilir.

Bu, pozlamayı ayarlama ve kaydedilen görüntüyü renk derecelendirme gibi gelişmiş profesyonel video prodüksiyonu işlem sonrası görevlerine olanak tanır. Yeni güncelleme Aralık 2020 başında kullanıcılara sunulacak.