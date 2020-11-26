LG tarafından kullanıcılara sunulan ergonomik tasarıma sahip monitörler, fiziksel konfor sağlamanın yanı sıra, göz rahatlığı ve çalışma kolaylığı da sunuyor.

Göz Rahatlığı

LG ERGO monitörler geniş izleme açısı ve mükemmel resim kalitesi ile gözlerin daha konforlu olmasını sağlıyor. 178 derecelik izleme açısı (IPS), doğru ve detaylı renk gösterimi (HRD10) ve görüntü kalitesiyle (32UN880: DCI-P3 %95 (Tip.) / 27QN880: sRGB %99), kullanıcıların herhangi bir pozisyonda ve göz hizasında görsel konfor yaşamasını sağlıyor.

Fiziksel Konfor İleri Düzey Esnek Tasarım

Kullanıcılar, ERGO standla çalışma alanlarında bireysel ihtiyaçlarına ve yapacakları işe göre kurulum yapabiliyor. LG ERGO’nun en önemli faydası elbette tamamen hareketli kolu… Kolun tabanında C-Clamp kullanılıyor ve böylece neredeyse tüm çalışma masalarına tutunabiliyor. Kolun kendisi de, hem yükseklik hem eğim açısından ayarlanabiliyor, hem de monitörü döndürebiliyor. Aynı zamanda kullanıcı ve ekran arasındaki mesafeyi ayarlamaya da imkan tanıyor. Böylece ERGO Monitör, çok daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için uygun yükseklikte, mesafede ve açıda ayarlanabiliyor. Kullanıcıya konfor sağlayan ve daha az enerji harcanmasını sağlayacak olan duruşu doğal olarak destekleyip bedendeki stresi en aza indiriyor. ERGO Stand ile kullanıcılar ekranı neredeyse arzu ettikleri her pozisyona getirebiliyorlar, ekranın gazlı yayı sayesinde monitör ağırlığı dengeleniyor, böylece ekran rahat bir şekilde hareket ediyor, bu da LG’nin kanıtlanmış şık ve kompakt tasarımına uyumu bir hal alıyor. Monitörün hareket kabiliyeti şöyle özetlenebiliyor:

Uzanım/Geri Çekme 0~180mm, Dönüş ±280°, Yükseklik 0~130 mm, Pivot (eksen etrafında) 90°, Eğim ±25°.

Kullanıcı Konforu

Kolay Kurulum USB Type-C Tek Dokunuşla Montaj, monitörün kolayca kurulmasını sağlıyor ve C-Clamp ile Gromet de mevcut masanın durumunda değişiklik ve ayarlama yapmadan kolay bir kuruluma imkan veriyor. Özel olarak USB Type-C de, kullanıcının farklı iş ortamlarında verimliliğini ve üretkenliğini arttırmasını sağlıyor.

İşyerinde Ergonominin Faydaları Nelerdir?

İşyerinde ergonomi nedir sorusunun yanıtı olarak ilk akla gelen, daha güvenli ve verimli bir iş yapılabilmesi için çalışma ortamının kullanıcılara uygun hale getirilmesi oluyor. Ergonomik çözümlerin uygulanması çalışanları daha konforlu kılıyor ve verimliliğini artırıyor.

Ergonomi, Verimliliği Arttırır: Ergonomi iyi bir duruş, daha az efor, daha az hareket ve daha iyi bir yükseklikle erişim sağlamak için yapılan tasarım anlamına geliyor. Ergonomi, çalışma ortamını daha verimli hale getiriyor, konforlu bir ortamda çalışılmasını sağlıyor ve verimin artmasına yol açıyor.

Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında (KİSH) Düşüş: Birçok kullanıcı Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (KİSH) gibi çeşitli sorunlar yüzünden ağrılarının olduğundan şikâyetçidir. Bu, aynı zamanda doğrudan maliyetlerle ilgili bir konu olarak ortaya çıkıyor. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının işle ilgili telafi maliyetlerinin yüzde 33’ünden sorumlu olduğu biliniyor. Bu hastalıkların doğrudan maliyeti bir yılda 20 Milyar Dolar olup, toplamda yaklaşık 45 ila 54 Milyar Dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Ergonomi, Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının azalmasına ve maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor.

Ergonomi, Performansı Artırır: Zayıf ergonomi çeşitli sıkıntılara ve yorgunluğa neden oluyor, bu yüzden çalışan en verimli haliyle çalışamıyor. Çalışanın en iyi performansını sergilemesi için en iyi koşulların sağlanması gerekiyor. Ergonomi, daha iyi bir çalışma ortamı sağlayacağından, çalışanların iyi koşullarda çalışmasını, dolayısıyla performansının artmasını sağlıyor.

Ergonomi, işe odaklanmayı sağlıyor, çalışan kendisini çalışmak için ne kadar zorlarsa zorlasın, sağlık ve güvenlik desteği olmadan odaklanması çok zor oluyor. Ergonomi, kullanıcının fiziksel sağlığı için tasarlanmış olup işe bağlılığı artırmaya yardımcı oluyor. Gün içindeki yorgunluğu ve rahatsızlığı azalttığı için, işe devamsızlığı da azaltıyor, dolayısıyla çalışanın kendisini tamamen işine vermesine yardımcı oluyor.