ASUS ProArt Display PA278CV

Asus’un içerik üreticileri için tasarladığı ve USB‑C arabirimine sahip profesyonel monitörü ProArt PA278CV, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve Rec.709 renk uzayını da destekliyor.

Advertorial

27 inç boyutundaki ProArt Display PA278CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. ProArt monitör, endüstri standardı %100 sRGB, %100 Rec.709 ve DCI-P3 renk gamı desteğiyle zengin ve canlı renkler sunarak fotoğraflarınızda her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Asus’un içerik üreticileri için tasarladığı ve USB‑C arabirimine sahip profesyonel monitörü ProArt PA278CV, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve Rec.709 renk uzayını da destekliyor. Fabrikada kalibre edilen ve Calman Verified sertifikası olan ProArt PA278CV, 178° geniş görüş açılı IPS panele sahip 27 inç WQHD (2560×1440) LED arka aydınlatmalı bir monitör.

Olağanüstü renk doğruluğu

ProArt Display PA278CV, fotoğraflarınızdaki her ayrıntıyı ve rengi gerçekçi şekilde yansıtıyor. Renk tonlarının büyük önem taşıdığı yaratıcı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan bu model de sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edildi. Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunan monitör, sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor ve gerçekçi renkler için DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Üretkenliği Artırın!

ProArt Display PA278CV modeli sayısız cihaz ve içerik kaynağıyla uyumluluk için geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, DisplayPort ve son derece hızlı veri transferi, DisplayPort desteği ve cihaz şarjı için 65 watt güç dağıtımı özelliklerine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. USB-C bağlantısı, kullanıcılara tek bir kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıp tüm USB-C özelliklerinden yararlanma olanağı veriyor. Bu monitörde ayrıca dört adet USB 3.1 girişine sahip bir USB bağlantı merkezi de yer alıyor. Bunun sayesinde içerik üreticileri birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyorlar.

Hızlı renk gamı ayarı

ASUS’a özgü ProArt Preset özelliği hızlı renk gamı ayarı için birden fazla mod sunuyor. Renk saptırma, video veya fotoğraf düzenleme gibi işler için ihtiyaçlarına göre kolayca ayar yapabilirsiniz.

Kişisel düzenleme deneyimi

ProArt Palette kullanıcıların ekranlarını ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. ProArt Palette hızlı ve tutarlı çalışma olanağı tanıyor ve renk yönetimini kolayca yapabilmenizi sağlıyor.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi

Özel ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi, gözlere zarar verebilecek mavi ışığa karşı koruma sunuyor. Dört farkı seviyedeki mavi ışık filtresine kısayol tuşuyla ekran menüsünden kolayca ulaşılabiliyor.

ASUS Flicker-Free teknolojisi

ASUS Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşim miktarını düşürerek monitör karşısında uzun saatler geçirdiğinizde meydana gelen göz yorgunluğu ve baş ağrısını azaltıyor, daha rahat bir izleme deneyimi ve çalışma ortamı sunuyor.

Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun

ProArt ekranlar rahat izleme ve çalışma deneyimi sunabilmek için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı yapma imkanı veren ergonomik standa sahip. Ekranları dik kadraj fotoğrafları editlemek, uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün. Hızla çıkarılabilir mekanizma sayesinde ekranı bir VESA duvar montajı aparatına takmak da oldukça kolay.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA278CV modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/