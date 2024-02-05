ASUS ProArt Display PA169CDV

Advertorial

15,6 inç 4K IPS taşınabilir ProArt Display PA169CDV monitör, Wacom EMR (elektromanyetik titreşim) teknolojisinden yararlanarak ürünle birlikte gelen ProArt Pen ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yaratıcı profesyoneller için geliştirilen bu model, etkileyici 4K çözünürlükte görüntüler sunmasının yanı sıra DisplayHDR™ 400 standardını karşılamayı da hedefliyor. Yenilikçi tasarımda çok yönlü kullanım imkanı veren iki adet stant bulunuyor. Üstteki stant çizim yapmayı kolaylaştırmak için PA169CDV’yi hafifçe olanağı sunuyor. Alttaki stant ise ürünü uygun açıda ikinci ekran olarak kullanma seçeneği sağlıyor.

PANTONE® Validated ve Calman Verified sertifikalarına sahip olan PA169CDV bu iki sertifikayı birden almaya hak kazanan ilk taşınabilir monitör. Fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 düzeyine getirilen modelde 10 bit renk, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamı ile kullanıcılara son derece doğru renkler sunuluyor.

Ürünle birlikte gelen ProArt Pen, Wacom EMR teknolojisiyle PA169CDV üzerinde son derece doğal bir yazı yazma deneyimi yaşatıyor. Bu hafif ve pilsiz kalem, ASUS Dial ile de uyumlu. Bu sayede kullanıcılar desteklenen Adobe yazılımlarında kısayolları kullanarak iş akışlarını daha akıcı hale getirebiliyor.

Yaratıcılığın Kıvılcımı

Akılınıza gelen yeni fikirlere ProArt Display PA169CDV ile her daim hazır olacaksınız. Dahili Wacom EMR teknolojisi ve paket içeriğiyle gelen ProArt Pen, içerik üretirken ya da sanat çalışmalarını düzenlerken doğal ve hassas çizim hissi uyandırır.

İş Akışınızı Güçlendirin

Hem PANTONE hem de Calman onaylı olan 4K UHD panel, net, detaylı ve daha canlı renkler sunarak ikinci ekran olarak kullanımda harika tercih olmanın yanı sıra birincil ekran olarak kullanım için bile mükemmeldir. Her şekilde, üretim ve renk doğrulaması için ihtiyaç duyulan mükemmellik sağlanır.

Güçlü Görsel Detaylar

4K UHD (3840×2160) panel ile benzer boyuttaki Full HD (FHD) ekranlardan %300’e varan daha geniş ekran çalışma alanı ve 4 kat daha fazla piksel yoğunluğunun keyfini çıkaracaksınız. 400 nit parlaklık ve VESA DisplayHDR 400 sertifikası, daha parlak ve daha gerçekçi izleme deneyimleri sunarak her görüntüyü net, detaylı ve izlemesi keyifli hale getirir.

ProArt Pen ile Doğal Çizimler

ProArt Display PA169CDV gibi tamamen yeni ProArt Pen de Wacom EMR teknolojisine sahip. Pilsiz ve hafif olan ProArt Pen sınırsız yaratıcılık desteği sunar. Çizim yaparken 40 derecelik açılı dokunuşların yanı sıra her hareketi hassas şekilde tespit eder. ProArt Pen, hızlı veya yavaş çizimler, kalın veya ince çizgiler ya da gölgelendirme yaparken sezgisel ve hassas bir kullanım hissi ortaya koyar. 4096 basınç seviyesine duyarlıdır ve çeşitli çizim ya da yazı stillerine uyacak biçimde farklı sürtünme özellikleri ve sertlik sunan iki adet değiştirilebilir kalem ucuyla birlikte gelir. Kısacası ProArt Pen ile içerik üretmek gerçek bir kalem ya da fırça kullanıyormuş hissi uyandırır.

Fotogerçekçi Renkler

ProArt Display PA169CDV, 10 bit renk derinliği, %100 sRGB, %100 Rec.709 ve sinema sınıfı DCI-P3 renk gamı desteğiyle son derece detaylı ve gerçekçi görüntüler sağlar. Bu da ekranda üretilen renklerin daha zengin ve canlı olması anlamına gelir. Ürün, renk yoğunluğunun fazla olduğu projeler için idealdir ve ayrıca her tür içeriği iyileştirir.

Eksiksiz Renk Deneyimi

Gerçeğe uygun renk üretimi sayesinde kusursuz ve canlı tonlara kavuşun. Delta E < 2 renk doğruluğu, görüntülerin ekranınızda doğru şekilde üretileceği anlamına gelir, bu sayede ürettiğiniz içerikler tamamlandığında nasıl görüneceğini tam olarak anlayabilirsiniz.

İnce ve Hafif

12,1 mm ince profil ve 1,07 toplam ağırlığıyla ProArt Display PA169CDV rahatlıkla taşınabilir. Çerçevesiz tasarımı ekran alanını ve ekran gövde oranını maksimuma çıkararak her yerde üretkenlik ve eğlence deneyimi sunar.

Zengin Bağlantılar

PA147CD, yaratıcılık ihtiyaçlarınızı karşılamak için aynı anda DisplayPort™ Alt Modu ve güç girişi desteğiyle tek kablolu USB-C çözümü içeren çeşitli bağlantı noktalarına sahip. Ayrıca, sadece güç adaptörüne ayrılan bir USB-C bağlantı noktası da mevcut. HDMI bağlantı noktasıyla sunulan fazladan esneklik, PA169CDV’nin çok çeşitli giriş kaynaklarına bağlanmasını kolaylaştırır.

Çevirin ve Yaratın

Özel ASUS Dial ile yeni çalışma yöntemler keşfedin. Kullanışlı fiziksel bir kontrolcü olan ASUS Dial, yaratıcılık uygulamalarında anlık ve hassas kontrolleri parmaklarınızın ucuna getirir. Tekerleğin yanındaki anahtar, sezgisel kontrol için kademeli veya kademesiz mod arasında seçim yapmanızı sağlar. Özelleştirilmiş kısayollar görselleri yakınlaştırıp uzaklaştırmanıza veya ASUS Dial’ı çevirerek fırça boyutunu değiştirmenize olanak tanır. Hatta varsayılan arayüzü çalışma tarzınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Parmaklarınızın Ucunda

ASUS Kontrol Paneli, Adobe, DaVinci Resolve, Clip Studio Paint gibi yaratıcılık uygulamaları üzerinde sezgisel ve hassas kontrol sağlamak için tasarlanmış heyecan verici bir sanal arayüzdür. Tamamen özelleştirilebilen kontrol tekerleği, kaydırma çubuğu, düğme ve dokunmatik kontrollerle, fırça boyutunu ve doygunluğunu değiştirmek için kolay denetimler atayabilirsiniz. Ayrıca, renk araçlarını optimize etmek için yeni Renk Yönetimi işlevi de mevcut.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display PA169CDV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini de (238 ABD doları değerinde) hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılabiliyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/tr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ASUS ProArt Display PA169CDV hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa169cdv/