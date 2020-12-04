İyi bir anakart seçimi performanslı ve uzun süre kullanacağınız sorunsuz bir bilgisayar anlamına gelir.

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Hızlı bir bilgisayara sahip olmak istiyorsanız içerisindeki en önemli parçalardan biri hiç şüphesiz iyi bir anakart olmalıdır. Anakartlar, tüm bilgisayar bileşenlerinin en iyi ve sorunsuz şekilde iletişim içerisinde olmasını sağlar.

Bilgisayar bileşenleri içerisinde performansı, işlemci ve RAM gibi parçalar belirlemez mi diye düşünüyor olabilirsiniz… Ancak anakartlar tüm bu donanıma gerekli gücü aktarır, iletişim kurar ve karışık bir koordinasyonu mükemmel şekilde yerine getirir.

İyi bir anakart seçimi performanslı ve uzun süre kullanacağınız sorunsuz bir bilgisayar anlamına gelir. Yapacağınız işin gerekliliklerine göre de anakart seçiminde dikkat edilecek pek çok detay yer alır. Sizlere kısaca tanıtacağımız ASUS ProArt Z490-Creator 10G ise, tasarımcıların ve geliştiricilerin tüm ihtiyaçlarına ekstra bağlantı seçenekleriyle yanıt veren bir anakart. Modelin giriş çıkış panelinde, her biri 40 Gbps hıza ulaşabilen iki adet Thunderbolt 3 Type-C bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantılar son nesil Intel ‘Titan Ridge’ kontrolcüsünden güç alıyor. Thunderbolt ile 12 adet cihazı papatya dizilimiyle bağlamak mümkün. Ayrıca DisplayPort 1.4 video sinyalleri de bu bağlantıyla aktarılabiliyor.

Profesyoneller için…

Görüntü işleme ve 3D modelleme dahil, içerik üreticileri ve grafik profesyonellerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için, ProArt Z490-Creator 10G’de üç adet PCIe x16 bulunuyor. Kullanıcılar bu yuvalara x8-x8-x4 hat dizilimiyle üç adet ekran kartı yerleştirebiliyor.

Arka kısımda, her biri 10 Gbps’e kadar destek veren dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantısı ve 5 Gbps hıza ulaşabilen iki adet de USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantısı bulunuyor. Üstün hızlı ağ performansı için de 2.5 Gb Ethernet kontrolcüsü ve 10 Gb Ethernet kartı yer alıyor.

ASUS ProArt anakartlar her yönüyle sınırları ortadan kaldırmak ve yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için üretiliyor. Bu serideki modeller, yaratıcılığınıza odaklanmanız ve olanakları genişletmeniz için size güç veriyor.

Dahili 2.5G Intel Ethernet ve tercihe bağlı 10G Ethernet kartı, bulut ve internet tabanlı iletişimi güçlendirerek iş akışlarını hızlandırıyor. İki adet Thunderbolt 3 Type-C girişinin de dahil olduğu yüksek performanslı giriş çıkışlar, esnek ve zahmetsiz bağlantıyla yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama seçenekleri sunuyor.

Akıllı Optimizasyon

ASUS ProArt Z490-Creator 10G, içerik üretimi için kullandığınız sistemi her açıdan daha iyi hale getirmenizi sağlayan sade ve esnek araçlar sunuyor. Böylece iş akışınız için gereken hızlı ve kullanışlı kontrole kavuşuyorsunuz. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma özellikleriyle dinamik ve otomatik ayar yapabilmenin yanı sıra CreationFirst yazılımıyla ağ trafiğini optimize edip internet üzerinden kesintisiz çalışabiliyorsunuz.

Güçlü Performans

Yaratıcılık için performans gerekir. ASUS ProArt Z490-Creator 10G, elinizdeki iş ne olursa olsun, üretkenliğinizi artırmak ve fikirlerinizi gerçekleştirmek için mükemmel performans sunar.

ProArt Z490-Creator 10G anakart, üretkenliği artırmasının yanı sıra eğlence için mükemmel ses ve Aura Sync RGB aydınlatma imkanı da sunuyor.

ASUS ProArt Z490-Creator 10G Öne Çıkan Özellikler:

* Ultra hızlı bağlantı seçenekleri: İki adet Thunderbolt 3 Type-C girişi, iki adet M.2, HYPER 10G LAN kartı ve dahili 2.5G Intel LAN ile güç ve hız sunar.

* Akıllı optimizasyon: AI Hız Aşırtma, AI Soğutma ve CreationFirst teknolojileri sistem performansını ve iş verimliliğini artırmak için CPU frekanslarını, fan hızlarını ve ağ trafiğini optimize eder.

* Güçlü performans: 12+2 güç aşamaları, çoklu GPU desteği ve gelişmiş bellek frekansı ile yaratıcılığa güç verir.

* Güvenilir kararlılık: 7/24 güvenilirlik için testlerden geçirildi. Geniş uyumluluk sunar ve üst düzey güvenlik için SafeSlot’a sahiptir.

* ProArt Creator Hub: ASUS ProArt serisi ürünlerini tek noktadan takip ve kontrol imkanı sunan bu merkezi yazılım, içerik üretimi iş yüklerini verimli bir şekilde yönetme olanağı verir.