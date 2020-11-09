ASUS ProArt ürünleri hediyelerle birlikte geliyor

ASUS, görüntü işleme araçları sağlayıcısı Digital Vision World (DVW) ile ortak olarak sunduğu yeni ProArt paketini duyurdu.

ASUS, endüstri lideri görüntü işleme araçları sağlayıcısı Digital Vision World (DVW) ile ortak olarak sunduğu yeni ProArt paketini duyurdu. Seçili ProArt ürünlerinden satın alan kullanıcılar, Nucoda yazılımına altı aylık üyelik (4150 Euro değerinde) ve Filmworkz araç setine 60 günlük erişim (110 Euro değerinde) paketi sahibi olacaklar. DVW, içerik üreticileri ile film ve TV stüdyolarıyla birlikte çalışarak, onlara post prodüksiyon profesyonellerinin vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesini sağlayan Digital Vision Optics (DVO) ve renk iyileştirme araçları sağlıyor.

ProArt ve DVW paketi

28 Ekim 2020’den 28 Mart 2021’e kadar seçili ProArt ürünlerinden satın alanlar, içerisinde altı aylık DVW’nin Nucoda yazılımını ve Filmworkz araçlarına 60 günlük erişimin bulunduğu DVW yazılım paketine sahip olacaklar. DVW yazılımı ve Filmworkz araçları, toplamda 4260 Euro’luk bir değere sahip. Filmworkz araç setinin içerisinde DVO Clarity, DVO Sharpen, DVO Regrain RGB, DVO Chroma, DVO Pixel ve DVO Brickwall araçları yer alıyor.

Seçili ürünler ise şöyle: ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler (PA32UCX-PK, PA32UCX-K, PA32UC-K, PA27UCX-K, PA27AC, PA24AC, PA278QV, PA248QV, PQ22UC, PA32VC, PA329C) ve ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G anakart.

Daha fazla bilgi için: https://asusturkiye.com.tr/kampanya/proart-bundle-program/