ASUS, Light Illusion işbirliği

En yeni ASUS ProArt monitörler şimdi HDR renk kalibrasyonu için ColourSpace CMS monitör kalibrasyon yazılımıyla geliyor.

ASUS, sinema, post prodüksiyon ve yayıncılık sektörlerinde kritik renk yönetimi alanında uzmanlaşmış Light Illusion ile işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan işbirliğiyle birlikte, ASUS ProArt monitörler artık ColorSpace CMS kalibrasyon yazılımıyla entegre olarak sunuluyor. Monitörün renk üretim özelliklerini doğru bir şekilde ölçmek için çeşitli monitör kalibrasyon ölçümü yapan bu yazılım, üstün renk kalitesi için gelişmiş ve hassas SDR ve HDR kalibrasyonu sunuyor.

En yeni ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P ve PA27UCX monitörler, Light Illusion ColourSpace CMS ile SDR ve HDR kalibrasyonuna destek veren ilk modeller olacak. Ürünler bu sayede Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 ve Rec. 2020 renk alanlarının yanı sıra HDR donanım tabanlı kalibrasyon için ST2084 ve HLG gibi birden fazla HDR biçimine destek verecek. Profesyonel medya sektöründe monitörün kalibrasyonu ve renk yönetimi için kullanılan ColourSpace CMS; Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor ve Klein gibi önde gelen kalibrasyon cihazlarıyla uyumlu.

ProArt monitörler olağanüstü renk performansına ihtiyaç duyan içerik üreticiler için geliştiriliyor. Genel SDR kalibrasyonu fotoğraf düzenleme, grafik tasarım ve SDR video düzenleme için gerekiyor. Post prodüksiyonda çalışan video profesyonelleri için ise gelişmiş HDR kalibrasyonu olağanüstü renk doğruluğu ve parlaklık elde etmek için büyük önem taşıyor.

2011 yılında piyasaya çıkan ilk ASUS ProArt modelinden bu yana ASUS ProArt ürünleri fotoğrafçılık ve sinematografi alanlarında profesyonel iş akışlarının ihtiyaçlarını karşılamak için gelişme kat etmeye devam ediyor. HDR’ın daha da yaygın hale gelmesiyle, en yeni ASUS ProArt monitörler de her düzeyden içerik üretici için en iyi HDR performansını ve renk doğruluğunu sunmak için en yeni monitör teknolojilerinden yararlanıyor.