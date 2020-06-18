Covid-19, sadece standart hasta bakımı ve tedavi uygulamalarını değiştirmekle kalmayıp sağlık personelinin hem hasta hem de birbirlerine karşı iletişim ve davranışlarını da etkiledi.

Yazı ve Fotoğraflar: Prof. Dr. Kenan Hızel

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İçinde olduğumuz ve ne zaman biteceğini bilemediğimiz salgın günlerinde hastalığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerin başında şüphesiz ki hastaneler gelmektedir. Covid-19, sadece standart hasta bakımı ve tedavi uygulamalarını değiştirmekle kalmayıp sağlık personelinin hem hasta hem de birbirlerine karşı iletişim ve davranışlarını da etkiledi.

Bu seride, Covid-19 şüpheli bir hastanın ilk başvurusundan itibaren hastane içindeki tetkik ve tedavi süreci fotoğraflanarak korona günlerinde hastanede yaşam belgelenmeye çalışıldı.

Ders ve sunumlarında, pek çok meslektaşı gibi, hala 1919 İspanyol gribine ait fotoğrafları kullanan bir sağlık görevlisi olarak yaşadığımız bugünlerin de belgelenmesi gerektiği inancıyla…